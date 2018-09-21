أبراج: توقعات الابراج اليوم الجمعة 21-9-2018: حظك اليوم عاطفيًا ومهنيًا وصحيًا

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حظك اليوم ، توقعات الأبراج اليوم ، برجك اليوم الجمعة 21-9-2018 بالإضافة إلى توقعات الابراج وحظك اليوم و ذلك علي خمس خطوات ، تعرف علي حظك اليوم عاطفيا وحظك في الحب و أيضا العمل والاسرة هذا بالاضافة الي اننا نود الاشارة الى انه لايعلم الغيب الا الله ونحن ننشر هذا الموضوع من باب التسلية والفكاهة فقط حظك اجتماعيا ، حظك مهنيا اليوم و أيضا حظك اليوم في الحب والصحة ، هذا وتعرف علي حظك اليوم الجمعة 21-9-2018 ، الجدير بالذكر أنه قد يكون هو يوم حظك ، كما و تعرف علي حظك في الحب لشهر سبتمبر 2018 و أيضا أهم المعطيات بالإضافة إلى الحظوظ و أيضا أماكن النجوم وذلك خلال المقدمة من اشهر علماء الابراج والفلك العرب.

هذا و قد وجب التنوية بأن هذا المقال هو من أجل الترفية لا غير ، و كما نعلم جميعا ” كذب المنجمون ولو صدقوا “

حظك اليوم .. توقعات الأبراج اليوم :

تعرف معنا على توقعات أبراج اليوم الجمعة 21 سبتمبر 2018، وحظك اليوم أبراج الجمعة 21-9-2018، وتوقعات علماء الفلك ليوم الجمعة 21/9/2018، إعرف توقعات الابراج اليوم، مع نخبة من كبار علماء الفلك، الذين على دراية بحركات الكواكب والتي تتنبأ لجميع الأبراج في المجالات الصحية والعملية والعاطفية، كذلك يساعدك حظك اليوم على رفع معنوياتك ومواجهة مشكلاتك الصحية وكذلك العملية والعاطفية.

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تستطيع أن تعرف سمات برجك وبرج شريك حياتك ومدى التوافق بينكما ومدى نجاح مشاريعك العملية وعلاقتك مع أصدقاء العمل مع عالمة الفلك وخبيرة التوقعات، ماغي فرح، والتى تقدمها يوميا واسبوعيا وشهريا عبر موقعنا “مصر 365” هدية لكل قرائنا ومتابعينا.

حظك اليوم ، على المستوى العاطفي والمهني والصحي.

برج الحمل

من الناحية الصحية: احذر ان تقوم بفعل متهور قد تتدهور وتتراجع حالتك الصحية.

من الناحية العاطفية: أخبار سارة من شريكك اليوم تدخل الفرح إلى قلبك وتزيدكم قرباً.

من الناحية المهنية: تجتمع من بعض أصحاب الخبرات، وتكتسب منهم المعرفة وبعض الخبرات التي تحاول أن توظفها في مصلحة عملك.

برج الثور

من الناحية الصحية: تتراجع معنوياتك وتشعر بالتشاؤم، ولكنّك قادر على تخطّي هذه الأزمة.

من الناحية العاطفية: تشعر بالراحة والاطمئنان بوجودك مع حبيبك، تعامل بعفوية ولا تتصنع.

من الناحية المهنية: تتعاون مع عدوك ، لان الأيام أثبتت أنك كنت مخطئاً بحقه ولم تمنحه.

برج الجوزاء

من الناحية الصحية: الصحة اغلي من المكاسب الفانية فلا تخاطر بصحتك من أجلها.

من الناحية العاطفية: كن حذراً في تعاطيك مع حبيبك وخفف من كبريائك فخسارة الحبيب من المستحيل أن تعوّض.

من الناحية المهنية: تحاول أن تقنع رؤسائك بالعمل باتخاذ قرارات جديدة تزيد الارباح والفائدة على الجميع.

برج السرطان

من الناحية الصحية: الرياضة مهمة جداً في كل الأوقات، وتساعد على التركيز وتريحك من ضغوط الحياة.

من الناحية العاطفية: تعامل على طبيعتك وكن ليناً علاقتك بمن تحب ولا تضع حدود.

من الناحية المهنية: تفكر في أمور كثيرة تشغل بالك منذ فترة مما يجعلك مشتت، أهمها طريقة تطوير أدائك في العمل.

برج الأسد

من الناحية الصحية: راحة جسدية ونفسية والسبب في ذلك تجربتك الرياضية الناجحة.

من الناحية العاطفية: تجد نفسك مجبراً لقبول بعض شروط الشريك، فتحاول التمسك بالرغم من أنك تراها تعجيزية.

من الناحية المهنية: ترفض أن تكون ضعيفاً وتتمسك برأيك حتى لو خالف آراء الجميع حولك.

برج العذراء

من الناحية الصحية: اتعظ من تجاربك الماضية التي لم تتبع فيها تعليمات الطبيب وعدت إلى هوايتك في الأكل.

من الناحية العاطفية: تتأقلم مع الأوضاع والقواعد وتخضع للشروط التي رفضتها في الماضي، او تعيش الواقع.

من الناحية المهنية: يوم مزدحم بالأعمال وتزيد فيه الضغوط المهنية، قد تنشغل بالواجبات المتراكمة وتنسي واجباتك الأخرى.

برج الميزان

من الناحية الصحية: ابتعد عن الضغط الزائد والإرهاق واتبع إرشادات طبيبك عنايه.

من الناحية العاطفية: تجهل طريقة مخاطبة الحبيب، ما زيد التوتر بينكما، فتشعر بالوحدة وتبحث عن رفيق تشكي له.

من الناحية المهنية: لن تصل إلى هدفك إن تكاسلت في بذل الجهد اللازم، الوقت غير مناسب للمغامرة، إنتظر حتى تستقر الأوضاع.

برج العقرب

من الناحية الصحية: اتبع كل الإرشادات الطبية التي تخلصك من السمنة وآلام الظهر والقدمين.

من الناحية العاطفية: تتخلص من مشكلات أزعجتك طويلاً، تستطيع إيجاد حلول مقنعة ومرضية مع شريكك.

من الناحية المهنية: احذر من اللعب بالنار لأنك لن تكتفي بحرق أصابعك بل ستشعل أعصابك واستقرارك.

برج القوس

من الناحية الصحية: قدم كل ما في جهدك للتخلص من الوزن الزائد للتخلص من آلام الركبتين والقدمين.

من الناحية العاطفية: تشارك شريكك مسألة خاصة منذ اعوام وتنتظر الدعم منه والوقوف بجانبك.

من الناحية المهنية: يتجلّى الحظ لك ولأعمالك أو لدراساتك وأبحاثك العلمية.

برج الجدي

من الناحية الصحية: قم بالرقص والترويح عن نفسك ، ولكن في جو صحي ومناسب.

من الناحية العاطفية: تستطيع غضّ النظر عن أخطاء حبيبك وتأجيل مواجهته بها، خفّف ابتسما للحياة.

من الناحية المهنية: تيار ايجابي في كل الاصعدة وتشعر بالتناغم مع الآخرين وبالهدوء والقدرة على مواجهة كل السلبيات بأعصاب قوية وتفاؤل وثقة بالنفس.

برج الدلو

من الناحية الصحية: جرّب كل الإرشادات الصحية التي تؤدي إلى نتائج جيدة، وإذا لم تنجح استشر أخصائي.

من الناحية العاطفية: ربما يحدث قلقاً وشعوراً بتغييرات تطال الحياة العاطفية، قد تتخذ قرارات فجائية و تطرأ مستجدات تثير الدهشة.

من الناحية المهنية: قرارات مهمة بانتظارك، ويشعر زملائك بتأثيرك في العمل وتسترد حقك في السلطة التي غابت تعوّضك عن الوقت الضائع.

برج الحوت

من الناحية الصحية: بعد معاناتك من الآم الظهر، تجد أن الرياضة بدأت تؤتي مفعولها.

من الناحية العاطفية: لا تجادل ولا تثر مواضيع حساسة، فالوضع حساس يتطلّب اهتماماً صادقاً من قبلك.

من الناحية المهنية: احتمال اعمالك تتراجع في الأرباح إذا ما أصررت على القيام بأيّ نشاط.