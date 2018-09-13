حظك اليوم الخميس 13/9/2018: توقعات الأبراج اليوم الخميس عاطفيًا ومهنيًا وصحيًا

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حظك اليوم ، توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء ، برجك اليوم الخميس 13/9/2018 بالاضافة الي توقعات الابراج و أيضًا حظك اليوم و ذلك علي خمس خطوات ، تعرف علي حظك اليوم عاطفيا أو حظك في الحب و أيضا العمل والاسرة هذا بالاضافة الي اننا نود الاشارة الى انه لايعلم الغيب الا الله ونحن ننشر هذا الموضوع من باب التسلية والفكاهة فقط حظك اجتماعيا ، حظك مهنيا اليوم و أيضا حظك اليوم في الحب والصحة ، هذا وتعرف علي حظك اليوم الخميس 13/9/2018 ، الجدير بالذكر أنه قد يكون هو يوم حظك ، كما و تعرف علي حظك في الحب لشهر سبتمبر 2018 و أيضا اهم المعطيات بالاضافة الي الحظوظ و أيضا اماكن النجوم و ذلك خلال المقدمة من اشهر علماء الابراج والفلك العرب.

هذا و قد وجب التنوية بأن هذا المقال هو من أجل الترفية لا غير ، و كما نعلم جميعا ” كذب المنجمون و لو صدفوا “

حظك اليوم ..توقعات الأبراج اليوم :

تعرف على توقعات علماء الفلك ليوم الخميس 13/9/2018، وتوقعات حظك اليوم الخميس 13/9/2018، مع مجموعة من أشهر علماء الفلك في مصر والوطن العربي.

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وتقدم عالمة الفلك ماغي فرح توقعاتها لأصحاب الأبراج، على الصعيد المهني أو العاطفي و الصحي، كذلك تقدم ماغي فرح نصائحها لكل برج لمعرفة نسبة التوافق بينهم وبين الأخرين ومعرفة صفات كل برج.

قسم العلماء الأبراج الى أربعة أنواع رئيسية ويندرج تحت كل تقسيم ثلاثة أبراج وسوف نعرضها لكم ليتعرف كل صاحب برج عن نوعية برجه وصفاته وعيوبة وهم كالآتي :

مجموعة الأبراج الناريه وهذه الأبراج تمثل التألق والحيوية والابداع وأنها مثالية كما تتميز أصحاب هذه الأبراج بالانشغال بأمور الذات ومن هذه الأبراج برج ( الأسد والحمل والقوس ).

وأصحاب الأبراج المائية يتميز أصحابها بالعاطفة الشديدة والرومانسية ويملكون انفعالات وتعبيرات عاطفية دفينة ونجدهم في برج (العقرب والسرطان والحوت).

أما مجموعة الأبراج الترابية فيشتهر أصحابها بالأناقة والواقعية وبالفخامة كذلك يوصفون بالتحفظ وأنهم تقليدين جدا ونجدهم في برج ( الجدي والثور والعذراء).

ونجد الأبراج الهوائية يتميز أصحابها بالذكاء والخبرة والطاقة الفكرية والذكاء الشديد ونجدهم في برج (الميزان والجوزاء والدلو).

تعرف على حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الخميس 13/9/2018.

حظك اليوم برج الحمل

من المحتمل ظهور أزمات عن قريب، فحاول أن لا تفقد مزاجك وأعصابك. اذا حافظت على رابطة جأشك، وواجهت الثلاثاءاث غير السارة والقلاقل التي تثيرها، فلن تدوم كثيرًا ولن تسبب خسائر مهمة. اعتني بصحتك.

حظك اليوم برج الثور

تتمتع حاليًا بلياقة بدنية جيدة جدًا وإمكانيات ذهنية حادة، ويبدو أن كل شيء تشرع في القيام به سيكون لصالحك ولا شيء يقف أمامك. قـُم باستغلال وتوظيف هذه الطاقة في البدء بالعمل في مشروع جديد رغبت منذ زمن في الشروع به؛ فهذا هو الوقت الأمثل. اعتنِ بكل شيء ضروري لإنجاح مشروعك والأهداف التي تحارب من أجلها. يجب عليك التركيز فيما تحاول تحقيقه.

حظك اليوم برج الجوزاء

هناك تنبؤ بقدوم فترة اختبار هامة، فتعامل معها بتفاؤل وثق في إمكاناتك الذاتية. لا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك وبدلاً من ذلك، استخدم هذه المواجهة لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لمواقفك. قد تكتشف فرصة أو فرصتين لتحسين الأمور.

حظك اليوم برج السرطان

حالتك البدنية والذهنية في أحسن حال، لذا لديك تأثير إيجابي كبير على الآخرين الذين يلاحظون مدى إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة. سوف تنفـُذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خير عون ومساعد لك في تنفيذ وتحقيق أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق. انتفع من تلك الطاقة الصادرة منك قبل أن يفوت الوقت ويمر دون ذلك.

حظك اليوم برج الأسد

بما أنك الآن تنضح بهالة خاصة من القوة والاستقرار، فإن الناس سوف يلجئون إليك من أجل المساعدة والدعم. حاول استخدام طاقتك في مساعدة الآخرين، حيث أنهم سوف يردون الجميل بالتأكيد في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى مساعدة. لكن حاول ألا تغفل عن أهدافك لأنك الآن تملك القوة اللازمة لتحقيقها.

حظك اليوم برج العذراء

إذا كنت قد عملت لمدة طويلة للوصول إلى نتائج في مشروع ما، قد يكون هذا هو الوقت المناسب لتحقيق تقدم. إلا إنه يجب أن تقوم بتخصيص مواردك بكفاءة، وتأكد من ألا تصبح مهملاً، أو أن تجرفك مشاعر النجاح. اقبل المساعدة أو النصيحة ممن حولك حيث أن هذا قد يُحدِث ففي النتائج. لا تشك في قدراتك حيث أنها قد تكون أهم مما تتخيل.

حظك اليوم برج الميزان

سوف تحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل، كما أن روح الفريق ملحوظة. اعمل في فريق كلما أمكن ذلك، لأن هذا يجعلك تشعر براحتك. قم بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك. ما رأيك في إقامة حفلة؟ أنت في حالة مزاجية جيدة ويمكنك تًحَمُل أي شيء. لكن لا ترهق نفسك، وإلا فسوف تعرض صحتك للخطر.

حظك اليوم برج العقرب

اليوم يمكنك تحفيز من هم حولك، ولكن لا تهمل احتياجاتك الخاصة لأن أهدافك الآن أصبحت أوضح عن ذي قبل. أسلوبك النشط معدي لمن هم حولك ويلحظه الآخرون. لا يوجد سبب يمنع الاحتفال بأفكارك والاستمتاع بوقتك، لكن لا تدع هذا يتحول إلى الوضع الطبيعي. أنت تشعر بالصحة في الوقت الحالي، لكن الكثير من الحياة الرغدة قد يؤذي صحتك.

حظك اليوم برج القوس

يأتي اليوم مصحوبًا ببعض المشكلات، فسوف تقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تغيير رؤيتك للأمور. افصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد. توخ الحذر عند لوم الآخرين – فمن الممكن أن تكون قد ارتكبت أخطاءً أيضًا. إذا كنت متفتحًا تجاه الأشياء الجديدة، فسوف تتعلم المزيد عن نفسك.

حظك اليوم برج الجدي

تبدو الأمور في صالحك اليوم، فاستغل الموقف للانتهاء من المشروعات المعطلة ولبدء مشروعات جديدة فور الانتهاء من هذه الخطوة. ثقتك مصدر لإلهام الآخرين، خاصة الذين يعملون معك. هذا يجعلك تشعر بتقدير الآخرين لك، ويساعدك على فهم أن كل الذي تحتاجه موجود بحيث تستطيع ترك أثرًا إيجابيًا والنجاح.

حظك اليوم برج الدلو

لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم، فعلى الرغم من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير. قاوم الرغبة في لوم الآخرين إذا سارت الأمور ضد رغبتك. توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة الأمل. على أية حال، لا تيأس، ولكن استغل الفرص التي لا تزال معروضة. بدلاً من تنفيذ كل شيء بالقوة، واجه الأشياء بشيء من التواضع.

حظك اليوم برج الحوت

تواجهك اليوم صعوبة في أداء الروتين اليومي. يرجع ذلك بالتأكيد إلى الكوكبة غير المحببة حيث لن تنجح في أي شيء تفعله. لكن لا تجعل إحباطك يؤثر على زملائك، ولا تنغلق على نفسك أيضًا لأن ذلك لن يساعد في شيء. ابحث عن عائلتك لتشعر بقربها واقبل المساعدة من هذا الاتجاه، فمن خلال هذا الدعم، سوف تتمكن من اجتياز هذه الأوقات الصعبة.

بما لا شك فيه بنشرنا توقعات الابراج فهى صحيحة او اعتراف منا بصحتها, فلا يعلم الغيب ال الله , ولكن كل تلك التوقعات تكون على ايدى علماء الفلك

فمعظم التوقعات تنصح صاحبها الى تحقيق اهدافه , سواء على الصعيد العاطفى او الصعيد المنى وتجعلك تسعى وراء أهدافك مما يدل على وجود نسبة لتحقيقها .

اقسام الابراج

تنقسم الأبراج الى اربعة اقسام :- النارية -الترابية- الهوائية-المائية.سوف نتناولها باختصار .الأبراج النارية : برج الحمل , القوس,السد ويتميز ذى هذه الأبراج , ب الروحانية الجميلة والهدوء وانهم فنانون يجيدون اتقان الأشياء محبون ولهم شعبية كبيرة بين الناس , وهم أيضا سريعوا الغضب , وهوايتهم تقتصر على كل ماله علاقه بالشمس الطبخ ,السباحة .

ثانيا الابراج الترابية :- برج العذراء ,الثور, الجدى ويتميز اصحابها بأنهم اشخاص يحبون عملهم بجد ويحبون الأفكار الجديدة ويتميزون بالصبر ويحبون الحقيقة ويتميزون ايضا بالشهامة والعمل الجاد ويفضلو من المهن التجارة , الزراعة .

ثالثا الأبراج الهوائية :- الجوزاء ,الدلو ,الميزان ,اصحاب هذه الابراج يرتبطون ارتباطا تام فى القضاية الذهنية غير متهورين هادئون جدا , ينظر الى اى أمر بنظرة موسعه وشاملة , يميلون الى قرائة الكتب , الطيران .

رابعا واخيرا الأبراج المائية :- الحوت ,السرطان , العقرب ويتميز اصحاب هذه الأبراج ب الرومانسية الشديدة , ودفىء الأحساس , ويمشون دائما وراء قلبهم وليس عقولهم ,ويسيطر احساسهم على قرارتهم وتفكيرهم وتقلبات مزاجهم , ويملون من النقض ويتميزون بحب الذات والطموح الأكثر من اللأزم ويعيشو معظم حياتهم فى الأحلام .