حظك اليوم السبت 15/9/2018: توقعات الابراج اليوم عاطفيًا ومهنيًا وصحيًا

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حظك اليوم ، توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء ، برجك اليوم السبت 15/9/2018 بالإضافة إلى توقعات الابراج وحظك اليوم و ذلك علي خمس خطوات ، تعرف علي حظك اليوم عاطفيا وحظك في الحب و أيضا العمل والاسرة هذا بالاضافة الي اننا نود الاشارة الى انه لايعلم الغيب الا الله ونحن ننشر هذا الموضوع من باب التسلية والفكاهة فقط حظك اجتماعيا ، حظك مهنيا اليوم و أيضا حظك اليوم في الحب والصحة ، هذا وتعرف علي حظك اليوم السبت 15/9/2018 ، الجدير بالذكر أنه قد يكون هو يوم حظك ، كما و تعرف علي حظك في الحب لشهر سبتمبر 2018 و أيضا أهم المعطيات بالإضافة إلى الحظوظ و أيضا أماكن النجوم وذلك خلال المقدمة من اشهر علماء الابراج والفلك العرب.

هذا و قد وجب التنوية بأن هذا المقال هو من أجل الترفية لا غير ، و كما نعلم جميعا ” كذب المنجمون ولو صدقوا “

حظك اليوم ..توقعات الأبراج اليوم :

إعرف توقعات الابراج اليوم، مع نخبة من كبار علماء الفلك، الذين على دراية بحركات الكواكب والتي تتنبأ لجميع الأبراج في المجالات الصحية والعملية و العاطفية، كذلك يساعدك حظك اليوم على رفع معنوياتك ومواجهة مشكلاتك الصحية وكذلك العملية والعاطفية.

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تستطيع أن تعرف صفات برجك وبرج شريك حياتك ومدى التوافق بينكما ومدى نجاح مشاريعك العملية وعلاقتك مع أصدقاء العمل مع عالمة الفلك وخبيرة التوقعات، ماغي فرح، والتى تقدمها يوميا واسبوعيا وشهريا عبر موقعنا “مصر 365” هدية لكل قراءنا ومتابعينا.

إعرف توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 15/9/2018، لجميع الأبراج برج ( الحوت، الدلو، العذراء، القوس، العقرب ، الجوزاء، الثور، الميزان، العقرب، الجدي، الحمل، الاسد ) .

قسم العلماء الأبراج الى أربعة أنواع رئيسية ويندرج تحت كل تقسيم ثلاثة أبراج وسوف نعرضها لكم ليتعرف كل صاحب برج عن نوعية برجه وصفاته وعيوبة وهم كالآتي :

مجموعة الأبراج الناريه وهذه الأبراج تمثل التألق والحيوية والابداع وأنها مثالية كما تتميز أصحاب هذه الأبراج بالانشغال بأمور الذات ومن هذه الأبراج برج ( الأسد والحمل والقوس ).

وأصحاب الأبراج المائية يتميز أصحابها بالعاطفة الشديدة والرومانسية ويملكون انفعالات وتعبيرات عاطفية دفينة ونجدهم في برج (العقرب والسرطان والحوت).

أما مجموعة الأبراج الترابية فيشتهر أصحابها بالأناقة والواقعية وبالفخامة كذلك يوصفون بالتحفظ وأنهم تقليدين جدا ونجدهم في برج ( الجدي والثور والعذراء).

ونجد الأبراج الهوائية يتميز أصحابها بالذكاء والخبرة والطاقة الفكرية والذكاء الشديد ونجدهم في برج (الميزان والجوزاء والدلو).

توقعات برج الحمل اليوم السبت 15 سبتمبر 2018

برج الحمل

لا تترك النقاشات تتحول إلى نزاعات وجدل.، طريقك يزداد صعوبة أكثر مما تصورت في بادئ الأمر، وربما هناك شخص يحاول إثنائك عن خطتك أو حتى إحباطك. لا تيأس – انظر إلى الأمر كأنه عقبة واختبر إرادتك. دافع عن خططك وامض إلى الأمام، أو حاول تكييف أفكارك بحيث تتماشى مع الظروف الحالية. إي من الخيارين سوف يظهر ما إذا كان هدفك واقعي ويستحق عناء الوصول إليه.

توقعات برج الثور اليوم السبت 15 سبتمبر 2018

برج الثور

عليك أن تصغي إلى نصائح بعض الخبراء والاختصاصيين في هذا الوقت، أنت ناجح في كل ما يخص العمل، والقرارات الهامة التي اتخذتها أثبتت صحتها. لكن يجب أن تأخذ الوقت الذي تحتاجه دائمًا عند التفكير في المشروعات. أنت مفعم بالحيوية، فاستمتع بوقتك – اخرج أو اكتشف أماكن جديدة. اطلب من الأصدقاء الانضمام إليك – وسف يؤدي هذا إلى رفع روحك المعنوية. في المجمل، أنت تشعر بالقيادة والهدوء؛ استغل هذا في الحفاظ على مستوى صحتك الممتاز.

توقعات برج الجوزاء اليوم السبت 15 سبتمبر 2018

الجوزاء

قد تقفل أبواباً وتضطر إلى مسايرة بعض الذين لاترتاح لهم، يبدو وكأنك تقف أمام مشكلات لا يمكن التغلب عليها، فلا تيأس! فقط عليك تغيير منظورك للأشياء وعندئذ سوف تبدو الحلول واضحة. لا تخف من طلب النصيحة! حياتك الخاصة متقلبة بشدة في الوقت الحالي. يجب أن تتعامل مع التقلبات غير المتوقعة بهدوء. تحتاج إلى استرخاء أكثر. خذ استراحة بعيدًا عن مسئولياتك واستمتع ببعض الوقت الخاص بك. اقرأ كتابًا جيدًا أو استمتع بحمام مريح.

لاتبالغ في تقدير قوتك.

توقعات برج السرطان اليوم السبت 15 سبتمبر 2018

السرطان

تجد الطريق السليم لترميم بعض العلاقات وتضميد بعض الجراح، تتوسع الآفاق وترى علاقاتك مع العالم الخارجي تزدهر، وربما تفتح أبواباً كانت مغلقة، كذلك تخيم الرومانسية على أجواء السبت 15 وتغمرك الأفلاك بجاذبية تثير الغيرة حولك.

صحتك الجسدية والعقلية في أحسن أحوالها، فلا تدع اللحظة تمر دون أن تسعى وراء أفكارك. سوف تكسب المؤيدين الذين يشاركوك في الأهداف ويمكنهم المضي قدمًا كفريق. هكذا تستطيع العمل اليوم بطريقة جيدة وتتقدم بشكل كبير لكي تصل في النهاية إلى أهدافك.

توقعات برج الاسد اليوم السبت 15 سبتمبر 2018

الأسد

ابق على الحياد ولاتزج نفسك في أية ورطة، حاذر بعض العروض المغرية وانتبه للحوادث، قد تختلف مع أحد الأشقاء أو إحدى الشقيقات ويتفاقم الوضع إذا لم تعمل على تهدئته.

يمكنك اليوم العمل بشكل بنّاء من خلال الفريق، وهذا يعني أنك سوف تستطيع تطبيق أصعب الأفكار اليوم. سوف تتلقى دعمًا بشكل خاص من خلال العمل وكذلك حياتك الشخصية، أظهر حبك للآخرين بهدف تقوية العلاقات. قد تقابل اليوم حب حياتك، فافتح عينيك جيدًا!.

توقعات برج العذراء اليوم السبت 15 سبتمبر 2018

العذراء

قد لايشاطرك البعض الرأي وتشعر بإحراج،تهتم بوضع مهني او شخصي مُلح وتحتفل بمناسبة، أمامك العديد من الفرص الجديدة، ويمكنك تأسيس اتجاهات جديدة في مكان العمل. إذا أخذت أفكار الزملاء بجدية، سوف تتمكن من الوصول إلى نتائج خلاقة من المقترحات الكثيرة والمختلفة. التغييرات واردة أيضًا في حياتك الخاصة؛ استقبل الأشخاص الجدد بترحاب وسوف تلاحظ إمكانية تطوير الصداقات وهذا سوف يضيف إلى معارفك الحاليين.

توقعات برج الميزان اليوم السبت 15 سبتمبر 2018

الميزان

اذا شعرت بارتباك حولك فيجب أن تهدئ من روع الآخرين، التصرف بلباقة ودبلوماسية مع بسمة على الوجه يترك دائما أثراً جيداً عند الناس.

سوف تتعرض للكثير من الأسئلة اليوم، وسوف يُطلب منك النصح ويتطلب ذلك أن تحافظ على السلام في موضوعات حساسة. لكن لا تدع الغرور يصيبك نتيجة لهذه الثقة الموضوعة فيك، وإلا فإنك سوف تسيء استخدام هذه الصراحة التي تراها فيمن حولك في أغراض أنانية. استخدم نفوذك في مساعدة الآخرين، فربما تكسب قلب شخص آخر.

توقعات برج العقرب اليوم السبت 15 سبتمبر 2018

العقرب

تلتقي بالأحبة وتناقش وضع صحي او عاطفي او عائلي، تحقق بعض الامنيات، أنت مفعم بالحيوية والنشاط البدني والذهني؛ استخدم إمكاناتك في اتخاذ القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم إلى الأمام في مشروعاتك. لن يفيدك الاكتفاء بالأمجاد الماضية والسلبية! لديك الآن قدرة التعامل بدقة وحكمة مع جميع المواقف التي تواجهها وتتعرض لها، فتأكد من استغلالك لها بقدر الإمكان!

توقعات برج القوس اليوم السبت 15 سبتمبر 2018

القوس

تتواصل مع بعض الأصدقاء وقد تخبئ سراً في هذه الأثناء او تحافظ على بعض المعلومات الخاصة والتي لاتريد اشاعتها.

ستعم أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف، وستجد حاليًا صعوبة في التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة، بالرغم من العواقب السلبية التي قد تكون نابعة من الماضي. مع ذلك، حاول أن تكون متفتح حتى تتمكن من تعدي المصاعب والعراقيل بليونة وسهولة. قد يتأثر جسمك اذا زاد الضغط عليه.

توقعات برج الجدي اليوم السبت 15 سبتمبر 2018

الجدي

كن ليناً فقد تصادف ماهو مناسب لك، تغمرك الحيوية والنشاط ويغمرك حب الاستطلاع والاستكشاف، وإن كان الأمر بيدك لذهبت في مغامرة استكشافية. استسلم لهذا الدافع الداخلي واستقطع بعض الأسابيع لتسافر عبر العالم. حماسك ونشاطك الداخلي سيعطيانك القوة وقدرة التحمل اللازمين للقيام باستكشافات وفهم أشياء جديدة. لا تخجل من التقرب والتعرف على الناس وتأمل روائع الطبيعة سوف تثري هذه التجارب والصداقات والاستكشافات الجديدة حياتك بشكل كبير ولفترة طويلة.

توقعات برج الدلو اليوم السبت 15 سبتمبر 2018

الدلو

مطلوب أن تجد قاسماً مشتركاً مع الآخرين وأن تتنازل يا عزيزي، فهما يومان معاكسان جداً، ويتطلبان منك الهدوء والصبر وعدم السباحة عكس التيار.

يلعب القدر لعبته معك وستجد نفسك أمام موقف لم تكن تتوقعه تمامًا، لكن لا تبالي بذلك. إن كان باستطاعتنا توقع كل شيء، ستغيب عنا ملذات الحياة. إذن، لا تنعي حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك: بل على العكس، كن يقظًا، فالحياة تخبئ دائمًا مفاجئات سعيدة.

توقعات برج الحوت اليوم السبت 15 سبتمبر 2018

الحوت

تطرأ الأخبار الحلوة والمفاجآت السعيدة، وقد تكون عاطفية أو عائلية للبعض،حاليًا أنت قلق بعض الشيء وتميل إلى الانفعال عندما تسير الأمور على عكس رغبتك، أو عندما يخالفك الآخرون في الرأي. تحكم في نفسك، واستخدم طاقتك في شيء أكثر عقلانية من المواجهة. لهذا السبب قد تصادف أعداء فقط وحواجز أكثر مما تستطيع التعامل معه على المدى الطويل.

اقسام الابراج

تنقسم الأبراج الى اربعة اقسام :- النارية -الترابية- الهوائية-المائية.سوف نتناولها باختصار .الأبراج النارية : برج الحمل , القوس,السد ويتميز ذى هذه الأبراج , ب الروحانية الجميلة والهدوء وانهم فنانون يجيدون اتقان الأشياء محبون ولهم شعبية كبيرة بين الناس , وهم أيضا سريعوا الغضب , وهوايتهم تقتصر على كل ماله علاقه بالشمس الطبخ ,السباحة .

ثانيا الابراج الترابية :- برج العذراء ,الثور, الجدى ويتميز اصحابها بأنهم اشخاص يحبون عملهم بجد ويحبون الأفكار الجديدة ويتميزون بالصبر ويحبون الحقيقة ويتميزون ايضا بالشهامة والعمل الجاد ويفضلو من المهن التجارة , الزراعة .

ثالثا الأبراج الهوائية :- الجوزاء ,الدلو ,الميزان ,اصحاب هذه الابراج يرتبطون ارتباطا تام فى القضاية الذهنية غير متهورين هادئون جدا , ينظر الى اى أمر بنظرة موسعه وشاملة , يميلون الى قرائة الكتب , الطيران .

رابعا واخيرا الأبراج المائية :- الحوت ,السرطان , العقرب ويتميز اصحاب هذه الأبراج ب الرومانسية الشديدة , ودفىء الأحساس , ويمشون دائما وراء قلبهم وليس عقولهم ,ويسيطر احساسهم على قرارتهم وتفكيرهم وتقلبات مزاجهم , ويملون من النقض ويتميزون بحب الذات والطموح الأكثر من اللأزم ويعيشو معظم حياتهم فى الأحلام .