حظك اليوم عاطفيًا ومهنيًا وصحيًا: توقعات الابراج اليوم الاثنين 17-9-2018

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حظك اليوم ، توقعات الأبراج اليوم ، برجك اليوم الاثنين 17-9-2018 بالإضافة إلى توقعات الابراج وحظك اليوم و ذلك علي خمس خطوات ، تعرف علي حظك اليوم عاطفيا وحظك في الحب و أيضا العمل والاسرة هذا بالاضافة الي اننا نود الاشارة الى انه لايعلم الغيب الا الله ونحن ننشر هذا الموضوع من باب التسلية والفكاهة فقط حظك اجتماعيا ، حظك مهنيا اليوم و أيضا حظك اليوم في الحب والصحة ، هذا وتعرف علي حظك اليوم الاثنين 17-9-2018 ، الجدير بالذكر أنه قد يكون هو يوم حظك ، كما و تعرف علي حظك في الحب لشهر سبتمبر 2018 و أيضا أهم المعطيات بالإضافة إلى الحظوظ و أيضا أماكن النجوم وذلك خلال المقدمة من اشهر علماء الابراج والفلك العرب.

هذا و قد وجب التنوية بأن هذا المقال هو من أجل الترفية لا غير ، و كما نعلم جميعا ” كذب المنجمون ولو صدقوا “

حظك اليوم .. توقعات الأبراج اليوم :

تعرف معنا على توقعات أبراج اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018، وحظك اليوم أبراج الاثنين 17-9-2018، وتوقعات علماء الفلك ليوم الاثنين 17/9/2018.

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إعرف توقعات الأبراج اليوم، مع نخبة من كبار علماء الفلك، الذين على دراية بحركات الكواكب والتي تتنبأ لجميع الأبراج في المجالات الصحية والعملية والعاطفية، كذلك يساعدك حظك اليوم على رفع معنوياتك ومواجهة مشكلاتك الصحية وكذلك العملية والعاطفية.

تستطيع أن تعرف سمات برجك وبرج شريك حياتك ومدى التوافق بينكما ومدى نجاح مشاريعك العملية وعلاقتك مع أصدقاء العمل مع عالمة الفلك وخبيرة التوقعات، ماغي فرح، والتى تقدمها يوميا واسبوعيا وشهريا عبر موقعنا “مصر 365” هدية لكل قراءنا ومتابعينا.

إعرف توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018، لجميع الأبراج برج ( الحوت، الدلو، العذراء، القوس، العقرب ، الجوزاء، الثور، الميزان، العقرب، الجدي، الحمل، الاسد ).

توقعات برج الحمل اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018

برج الحمل

لا يبدو أن جبال المشكلات والاضطرابات اليومية في طريقها إلى التلاشي. كن حازمًا وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم، وإلا قد تعاني من انتكاسات دائمة. وازن الأمور بعناية، وفكر في الأهداف التي تريد تحقيقها عن جد وتلك التي يجب التغاضي عنها. إذا استطعت تنفيذ ذلك، فسوف تجد أيضًا أن الحلول أصبحت أسهل.

توقعات برج الثور اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018

برج الثور

سوف يكون لديك سببًا جيدًا لكي تفرح، وتكون مستريحًا مع العالم من حولك وفي مزاج مناسب للاحتفال بهذا الإحساس. جميع المقابلات، سواء مع زملاء العمل أو العائلة، سوف تكون مجدية للغاية. لكن لا تتمادى في ذلك، وفكر في هذا اليوم على أنه هدية واظهر امتنانك من خلال المعاملة اللطيفة لمن هم حولك.

توقعات برج الجوزاء اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018

الجوزاء

أنت تحمل حملاً ثقيلاً من المشكلات؛ ابدأ بتخفيف الأثقال عن كاهلك، وإلا فسوف تستمر المصاعب في الزيادة. يجب أن تصل إلى استراتيجية في التعامل مع التحديات المهنية والخاصة بدون إضاعة الكثير من الطاقة في نفس الوقت. لكن لا تضيع الكثير من الوقت في التفكير. فكل يوم يمر هو يوم مفقود من العمر. لقد حان الوقت لمواجهة الأمور مباشرةً دون تأجيل.

توقعات برج السرطان اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018

السرطان

يتبين حاليًا أن جميع أشكال التعاون فعَّالة لأن أهدافك تتوافق وتتزامن مع أهداف من حولك. اغتنم فرصة كونك مفعم بالصحة والحيوية وخلو ذهنك، وقم في المرتبة الأولى بإنجاز الأعمال الخاصة بالفريق. الآن أيضًا تجري المشاركات الخاصة بطريقة متناغمة وثمرة.

توقعات برج الاسد اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018

الأسد

أصبحت يومياتك سارة ومبهجة في طبيعتها حيث أنك تتفاهم جيدًا مع جميع الأطراف وكل من تتقابل معه. استمتع بهذه الفترة التي فيها يعكس لك الجميع تعاطفهم، وانتفع من هذه الطاقة الإيجابية للتخلص من الضغط التي تواجهه خلال اليوم واسترجاع هدوئك.

توقعات برج العذراء اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018

العذراء

حاول الابتعاد عن الاستراتيجية القديمة التي تنتهجها في حل المشكلات وحاول استخدام أساليب وطرق جديدة لا تجدها محبطة. في بعض الأحيان المسارات غير التقليدية قد تسفر عن نتيجة أكثر إرضاء لجميع الأطراف المعنية. سوف تقابل أيضاً رفيق جديد يصاحبك في مسارك ويكون عون لك في المشكلات التي قد تواجهها.

توقعات برج الميزان اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018

الميزان

سوف تحصل على السكينة والصفاء الذهني اللذان طالما بحثت عنهما. من خلال تلك القوة الداخلية، فأنك تنبع منك الثقة والنزاهة. سوف يطلب منك أصدقائك المقربين أو زملائك بالعمل المساعدة والعون، فلا تتأخر عن تقديم المساعدة قدر الإمكان، دون الانشغال عن سعيك لتحقيق أهدافك.

توقعات برج العقرب اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018

العقرب

الوقت مناسب جدًا لجميع العلاقات الشخصية، سواء كانت جديدة أو قديمة. سوف تجد عمليات التواصل مع من حولك ملهمة وغنية لأفكارك الخاصة. لكن يجب ألا تفكر فقط في المزايا التي يجلبها لك هؤلاء المعارف، وحاول التفاعل أيضًا على المستوى العاطفي، وإلا فسوف تكون مدة الاستفادة والتناغم قصيرة.

توقعات برج القوس اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018

القوس

لقد وصلت إلى حائط سد في الوقت الحالي، ويبدو أن لا شيء يحرز تقدمًا وأنت على وشك الاستسلام. اعتبر مثل هذه الأوقات اختبارًا لقوة إرادتك، وسوف يتضح لك قريبًا أهمية المضي قدمًا في خططك. عندئذ، سوف تجد الطاقة اللازمة للاستمرار بصرف النظر عن العقبات. يجب أن تتخلى عنها فيما عدا ذلك وتبدأ مرة أخرى بمنظور مختلف.

توقعات برج الجدي اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018

الجدي

العمل الآن في غاية السهولة بالنسبة لك، ولذلك، يمكنك تخصيص وقتك لمهام أكثر أهمية، ولكن تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. العلاقات الأسرية متناغمة في الوقت الحالي – ويرجع الفضل في هذا إليك أيضًا! الخلافات القديمة بينك وبين من تحب يجب مناقشتها الآن وسوف تتمكن من حلها بسهولة، ولذلك سوف تكون سعيدًا بنفسك. لكن، اتخذ الإجراءات الاحتياطية من الناحية الصحية للاستعداد لأوقات صعبة قادمة.

توقعات برج الدلو اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018

الدلو

سوف يتعرض عملك للاختبار اليوم، ولكن لا داعي للتوتر إذا كنت قادرًا على إظهار المعرفة السليمة. ستُختبر أيضًا في حياتك الخاصة، وفي هذه الحالة، يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. لا تفقد تركيزك على الهدف الحقيقي، حتى مع وجوب اتخاذ قرارات صعبة. يمكنك التغلب على أي مشكلة صحية بالراحة، فالحياة ليست منافسة – لا يجب أن تحارب جاهدًا لكي تفوز.

توقعات برج الحوت اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018

الحوت

أنت تشعر أن الطاقة الموجودة بداخلك قد تنفجر في أي وقت، وللأسف، هذا ليس شعورًا جيدًا. لا تستسلم للدافع الذي قد يجعلك تخرج كل شيء بداخلك لأنك قد تعادي المحيطين بك وتجرحهم دون قصد. حاول أن تجد السلام الداخلي وأن تكون أكثر تفهمًا للآخرين.

تعرف على أقسام الأبراج

قسم العلماء الأبراج الى أربعة أنواع رئيسية ويندرج تحت كل تقسيم ثلاثة أبراج وسوف نعرضها لكم ليتعرف كل صاحب برج عن نوعية برجه وصفاته وعيوبة وهم كالآتي :

مجموعة الأبراج النارية وهذه الأبراج تمثل التألق والحيوية والابداع وأنها مثالية كما تتميز أصحاب هذه الأبراج بالانشغال بأمور الذات ومن هذه الأبراج برج ( الأسد والحمل والقوس).

وأصحاب الأبراج المائية يتميز أصحابها بالعاطفة الشديدة والرومانسية ويملكون انفعالات وتعبيرات عاطفية دفينة ونجدهم في برج (العقرب والسرطان والحوت).

أما مجموعة الأبراج الترابية فيشتهر أصحابها بالأناقة والواقعية وبالفخامة كذلك يوصفون بالتحفظ وأنهم تقليدين جدا ونجدهم في برج ( الجدي والثور والعذراء).

ونجد الأبراج الهوائية يتميز أصحابها بالذكاء والخبرة والطاقة الفكرية والذكاء الشديد ونجدهم في برج (الميزان والجوزاء والدلو).