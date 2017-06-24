نتيجة كاتب رابع بمسابقة النيابة الإدارية 2016 .. أسماء 1200 موظف المقبولين في النيابة الإدارية 2017 الآن

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نتيجة كاتب رابع بمسابقة النيابة الإدارية 2016، أسماء 1200 موظف في النيابة الإدارية 2017 الآن نتيجة النيابة الإدارية عبر موقع مصر 365 ، نتيجة مسابقة وظيفة كاتب رابع بالنيابة الإدارية، قد ورد أن السيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار علي رزق، قد أعلن مساء يوم أمس السبت، رسميًا إنه من المتوقع ظهور نتيجة مسابقة كاتب رابع خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أفصح السيد رئيس الهيئة عن أنه سوف يتم الإعلان بشكل رسمي عن أسماء السادة المقبولين في مسابقة كاتب رابع بالنيابة الإدارية، وسوف يتم الكشف عن جميع الأسماء التي تم قبولها والموافقة عليها من قبل هيئة النيابة المسؤولة عن مسابقة كاتب رابع لشغل الوظيفة المعلن عنها داخل النيابة الإدارية.

مسابقة النيابة الادارية 2016 وظيفة كاتب رابع :

نماذج اسئلة مسربة لامتحانات كاتب رابع بمسابقة النيابة الادارية 2016 منشور بتاريخ اليوم 1/11/2016، حيث نقدم لكم نماذج اسئلة مسربة لامتحانات كاتب رابع بمسابقة النيابة الإدارية 2016 منشور بتاريخ اليوم 1/11/2016، وتظل متابعتنا مستمرة حول وظائف النيابة الإدارية، وما ورد بخصوص مسابقة هيئة النيابة الإدارية وظيفة كاتب رابع، وكل ما هو جديد بخصوص وظائف النيابة الإدارية وما يتم الإعلان عنه حول مسابقة كاتب رابع بالنيابة الإدارية 2016، وما ورد حول تعيينات وظيفة كاتب رابع بالنيابة الإدارية 2016 ، ونستعرض معكم اليوم فيما يخص مسابقة هيئة النيابة الإدارية 2016 للتعيين بوظيفة كاتب رابع مسابقة النيابة الادارية 2016 وظيفة كاتب رابع ، ونماذج اسئلة مسربة لامتحانات كاتب رابع بمسابقة النيابة الإدارية 2016.

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فقد جاء بعد صدور المحكمة بحكمين ملزمين بفسخ نتائج النيابة الإدارية لوظيفة كاتب رابع لما تأكد فيها من فساد، جاء قرار السيد رئيس هيئة النيابة الإدارية بالإعلان رسميًا عن وجود مسابقة جديدة لوظيفة كاتب رابع على مستوى جميع محافظات مصر، وقد تم الإعلان فى منشور رسمى من هيئة النيابة الإدارية عن الشروط اللازمة لشغل وظيفة كاتب رابع فى هيئة النيابة الإدارية، وقد تقدم أعداد كبيرة فى تلك المسابقة المعلنة من قبل النيابة الإدارية وتم فحص الطلبات المقدمة من قبل السادة المسؤولين وتم ظهور نتيجة اسماء المقبولين فى مسابقة النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع، ومنها قد تحدد موعد الامتحانات التى تقرر أن يجريها السادة المقبولين كما تم تحديد أماكن الامتحانات للسادة المقبولين لكلاً من الإناث والذكور، وفى خلال فترة الانتظار لدخول تلك الإمتحانات الخاصة بوظيفة كاتب رابع والصادرة عن هيئة النيابة الإدارية، نقدم لكم اليوم النموذج المسرب لإمتحانات النيابة الإدارية لوظيفة كاتب رابع، حيث تسريب اسئلة امتحانات مسابقة النيابة الإدارية الجديدة لتعيين كاتب رابع.

نتيجة مسابقة النيابة الادارية ” اسماء المعينين بوظائف المسابقة رقم 1 لسنة 2016 بجميع المحافظات “

نماذج اسئلة امتحانات كاتب رابع بمسابقة النيابة الإدارية 2016 :

نستعرض معكم اليوم كل ما هو جديد حول وظيفة كاتب رابع بمسابقة النيابة الإدارية 2016، حيث جاء بعد تحديد موعد اختبارات السادة المقبولين وانطبقت عليهم الشروط اللازمة فى مسابقة هيئة النيابة الإدارية للتعين فى وظيفة كاتب رابع، ورد بعض التسريبات بخصوص اسئلة مسربة لامتحانات كاتب رابع بمسابقة النيابة الإدارية 2016، فنقدم لكم نماذج اسئلة مسربة لامتحانات كاتب رابع بمسابقة النيابة الإدارية 2016 .

أ‌- ضع علامة (صح) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة لكل مما يلي:

1- تعتبر الأقراص المرنة والأقراص المضغوطة وأقراص المحلي من وحدات التخزين

2- تتميز أجهزة الحاسب جميعها بوجود المعالج الدقيق وهو أهم وحدة في بناء الحاسبات

3- عملية السحب من أجهزة الصراف الآلي تعتبر عملية إدخال بيانات جديدة إلى الحاسب

4- تعتبر لغة البرمجة BASIC 4- من عائلة المكونات المعنوية للحاسب الآلي

5- يمكن للمدير أن يباشر عمله من أي مكان إذا استخدم شبكة الإنترنت

6- لا تتأثر محتويات الأقراص المضغوطة CD بانقطاع التيار الكهربائي