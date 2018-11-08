أخبار مصر اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018: أهم وآخر أخبار مصر اليوم

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أخبار مصر اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018: أهم وآخر أخبار مصر اليوم
أخبار مصر

أخبار مصر اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018، نرصد لكم أخبار مصر اليوم من خلال هذا المقال اليومي أحدث وأهم الأخبار التي قد تطرأ يوميًا على الساحة الاقتصادية والسياسية والرياضية وما جرى من أهم الأحداث في جميع المحافظات المصرية حيث نقدم لكم أهم واخر الاخبار في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته من اخبار هامه، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

إليكم آخر أخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد من أنباء خلال اليوم، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته من اخبار هامة.

فتح باب التظلم للمتضررين من الحذف ببطاقات التموين

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بيانا حول بدء فتح باب التظلمات للمواطنين الذين تخلفوا عن تحديث بطاقتهم التموينية خلال المهلة التي انتهت امس الأربعاء، على أن تبدأ فترة التظلمات من السبت المقبل.

وقامت الوزارة بإرسال منشورًا بهذه التوجيهات إلى مديريات التموين أعلنت فيه أنه على المواطنين الراغبين في تقديم تظلم على توقف بطاقتهم بسبب تأخرهم عن عملية التحديث عليهم التوجه للمكتب التمويني التابع لهم، وملء استمارة أداء الخدمة التموينية، وتدوين فيها بيانات المستفيدين ملحقة بصور بطاقات الرقم القومي، على أن يعطي المكتب التمويني المواطن إيصالًا بإتمام عملية تسجيل التظلم.

وجاء في منشور وزارة التموين ، أنه على المتضرر أن يرسل المكتب التمويني البيانات لقاعدة البيانات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والتي يراجعها مع هيئة الرقابة الإدارية ثم في النهاية يتم إبلاغ المواطن بقبول التظلم من عدمه.

وتضمن منشور التوجيه الوزاري آليات تقديم التظلمات، حيث يتقدم المواطن للحصول على استمارة أداء خدمة من المكتب التموينية التابع له، ويدون بها بيانات جميع المستفيدين من بطاقة الدعم، مرفق بها صور من بطاقات الأرقام القومية لكافة الأفراد المقيدة على البطاقة، إضافة إلى تدوين رقم هاتفه المحمول لتسهيل عملية الوصول إلى المواطن.

أول تعليق من سعد الحريري على تصريحات وزير السياحة اللبناني المسيئة لمصر

صرح سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني يوم الثلاثاء، أن الرابط بين مصر ولبنان أشد من أن يتأثر بسوء تعبير من وزير السياحة، وقال في تعليقه على أزمة تصريحات مسيئة نسبت لوزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان متعلقة بمصر، التحية إلى مصر وشعب مصر.

ونشر الحريري على حسابه بموقع تويتر: “ما يربط لبنان بمصر أقوى من أن يؤثر عليه سوء تعبير اعتذر عنه وزير السياحة اللبناني. تحية إلى مصر شعبا وقيادة وتاريخا وحاضرا ومستقبلا”.

ولقد قام وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان بتكرار اعتذاره لمصر يوم الثلاثاء، عبر زيارة لمقر السفارة المصرية في بلاده، وجاء ذلك عقب التصريحات المسيئة المنسوبة له.

وقام أواديس كيدانيان بزيارة الي السفارة المصرية وقابل السفير نزيه النجاري، وكرر اعتذارة عما نسب له من تصريحات، وقال أنه يكن الإحترام لمصر قيادة وحكومة وشعب.

وجاء في مواقع محلية لبنانية أن الزيارة التي قام بها كيدانيان كانت “حرصًا على العلاقات اللبنانية واستمرار تميزها وبشكل خاص في مجال السياحة ولقد أجرى السفير النجاري يوم الإثنين اتصالا بالوزير كيدانيان، عقب التصريح المسىء لمصر والذي نسب إلى كيدانيان.

صندوق الإسكان الاجتماعي يواصل بيع كراسات الإعلان العاشر للإسكان

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن الحصول على كراسات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى، لا يزال يشهد إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين، حيث يتوافد يومياً الراغبون فى التقدم والحجز بأعداد كبيرة على مكاتب البريد المميكن والتى يتوفر بها الكراسات لشرائها، والتعرف على شروط الإعلان العاشر استعداداً للتقديم بداية من يوم امس الأربعاء .

وأشارت إلى أن هذا التوافد الكثيف يتطلب كم كبير من كراسات الشروط المطبوعة الخاصة بالإعلان العاشر لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك تلبية جميع طلبات المواطنين، حيث تم بيع ما يزيد على 26 ألف كراسة من إجمالي 58 ألف كراسة تم بيعها منذ بداية سحب الكراسات.

شركة «فورى بلس» تتعاقد مع 13 بنكًا لتقديم خدمات مصرفية بالوكالة

أعلن مصدر مسئول بشركة «فورى بلس»، امس الأربعاء، الموافق 7 نوفمبر، أن الشركة فى إطار استعداداتها لتقديم الخدمات المصرفية بالوكالة،  تعاقدت مع 13 بنكا ، بعد الحصول على التراخيص اللازمة من البنك المركزى، والمتوقع أن يتم إطلاقها قبل نهاية العام الجاري.

وكشف المصدر أن الشركة أتمت تعاقدها مع البنوك الأتية: البنك التجارى الدولى ومصر والأهلى والتعمير والإسكان والمؤسسة المصرفية والقاهرة والإسكندرية والمشرق والأهلى الكويتى و«بلوم» وكريدى أجريكول وأبوظبى الإسلامى وعوده .

الدولار يواجه أزمة بسبب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة

أدى حذر المستثمرين قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية ، إلى تراجع سعر الدولار ، بهدف تفادي أي تبعات قد تحدث لأكبر اقتصاد في العالم ، حيث شهد الدولار تألقا في العام الحالي ، مستفيدا من قوة الاقتصاد الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة.

ويتوقع كثيرون أن تساعد الانتخابات الأمريكية ، الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة ، على السيطرة على مجلس النواب ، ومن المرجح أن تستمر سيطرة أعضاء الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ ، بينما يتوقع كثير من المحللين ، أن يقود هذا الأمر إلى هبوط الدولار ، بسبب الاعتقاد في تراجع فرص إجراء المزيد من التحفيز المالي.

وكان مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية ، انخفض في مقابل سلة تضم 6 عملات ، 0.1% إلى 96.246. وكان الدولار سجل أعلى مستوى له في 16 شهرا ، عند 97.20 خلال الأسبوع الماضي.

نجم الترجي: سنُلقن الأهلي درساً في كرة القدم في رادس بدون مساعدة التحكيم

فمن خلال تصريحات تليفزيونية امس الأربعاء وتحديداً عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، أكد التونسي إيهاب المباركي لاعب فريق الترجي الرياضي أن فريقه لديه روح معنوية عالية للغاية من أجل خوض مباراة الإياب على ملعب رادس، وخاصة في ظل حضور حوالي 60 ألف مشجع تونسي في مدرجات ملعب رادس.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار اللاعب إيهاب المباركي إلى أن التحكيم كان له تأثيراً واضحاً على نتيجة مباراة الذهاب في الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي نال من عزيمة لاعبي فريق الترجي الرياضي نوعاً ما أثناء المباراة.

كما شدد أيضاً اللاعب إيهاب المباركي في تصريحاته على أن فريق الترجي الرياضي سوف يُلقن فريق الأهلي درساً في كرة القدم في ملعب رادس في يوم الجمعة المقبل، وذلك بدون الحصول على مساعدة من التحكيم مثل التي نالها فريق الأهلي في مباراة الذهاب، وأيضاً بدون استخدام أي أساليب أخرى خارج إطار الروح الرياضية، مؤكداً في الوقت ذاته على أن فريقه قادر على التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وتأتي هذه التصريحات من طرف اللاعب إيهاب المباركي قبل موعد مباراة الإياب بين فريق الترجي وبين ضيفه فريق الأهلي في يوم الجمعة المقبل، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت في يوم الجمعة الماضي على وقع فوز فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة عرفت جدلاً تحكيمياً كبيراً.

وزيرة التخطيط تعلن انشاء 13 مدينة خضراء في مصر

كشفت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، إنه يجرى حالياً إنشاء 13 مدينة جديدة ومستدامة بمصر ، مما يطلق عليهم دوليا “المدن الخضراء.

وأوضحت وزيرة التخطيط في تصريحات إعلامية، عبر قناة “إكسترا نيوز” المصرية الفضائية ، على هامش فاعليات الدورة الثانية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ: أن من بين هذه المدن العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة والمنصورة الجديدة والعلمين”.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن هذه المدن يجري بناؤها وفق المعايير العالمية للمدن الخضراء، بحيث تتضمن نسبة من الأشجار والنباتات عالية، بالإضافة إلى توافر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وغيرها.

سعر اليورو اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 في كل البنوك

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.314020.5940
مصرف-ابو-ظبي20.362020.5210
البنك-المصري-الخليجي20.371020.6240
البنك-الأهلي20.262020.5620
بنك-البركة20.345020.6480
بنك-القاهرة20.353020.6520
بنك-الاسكندرية20.333020.5860
البنك-العربي-الافريقي20.342020.5940
البنك-المركزي20.508020.6530
بنك-مصر20.274020.5720
بنك-بلوم-مصر20.353020.6060
كريدي-أجريكول20.353020.6060
بنك-التعمير-والإسكان20.281020.6520
بنك-بيريوس20.365020.6520
بنك-قناة-السويس20.353020.6520
المصرف-المتحد20.353020.6520
البنك-التجاري-الدولي20.353020.6520
المصري-لتنمية-الورادات20.353020.6060
بنك-المشرق20.353020.6520
بنك-الاستثمار-العربي20.310020.4710
بنك-HSBC20.350020.6500
بنك-الإئتمان-الزراعي20.243020.5340
بنك-عودة20.376020.6060
البنك-الأهلي-اليوناني20.353020.6060

سعر الدولار اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 في كل البنوك

سعر الدولار الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.860017.9600
مصرف ابو ظبي17.890017.9900
البنك المصري الخليجي17.875017.9600
البنك الأهلي17.780017.8800
بنك البركة17.875017.9600
بنك القاهرة17.860017.9600
بنك الاسكندرية17.860017.9600
البنك العربي الافريقي17.850017.9500
البنك المركزي17.857017.9730
بنك مصر17.790017.8900
بنك بلوم مصر17.860017.9600
كريدي أجريكول17.860017.9600
بنك التعمير والإسكان17.875017.9600
بنك بيريوس17.870017.9600
بنك قناة السويس17.875017.9600
المصرف المتحد17.860017.9600
البنك التجاري الدولي17.860017.9600
المصري لتنمية الورادات17.860017.9600
بنك المشرق17.860017.9600
بنك الاستثمار العربي17.860017.9600
البنك الأهلي اليوناني17.860017.9600
بنك HSBC17.860017.9600
بنك عودة17.880017.9600
بنك سايب17.860017.9600
بنك الإئتمان الزراعي17.780017.8800

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 في كل البنوك

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.73504.7960
مصرف-ابو-ظبي4.75004.7960
البنك-المصري-الخليجي4.76504.7890
البنك-الأهلي4.75604.7820
بنك-البركة4.68904.8260
بنك-القاهرة4.75504.7910
بنك-الاسكندرية4.73104.7780
البنك-العربي-الافريقي4.73104.7850
البنك-المركزي4.76004.7920
بنك-مصر4.75104.7690
بنك-بلوم-مصر4.76104.7880
كريدي-أجريكول4.73704.7870
بنك-التعمير-والإسكان4.69704.7910
بنك-بيريوس4.76004.7880
بنك-قناة-السويس4.76504.7880
المصرف-المتحد4.73104.7890
البنك-التجاري-الدولي4.74304.7880
بنك-المشرق4.74104.7880
بنك-الاستثمار-العربي4.76104.7880
بنك-HSBC4.76004.7900
بنك-الإئتمان-الزراعي4.74404.7910
بنك-سايب4.74004.7900
بنك-عودة4.76604.7880
البنك-الأهلي-اليوناني4.73604.7980
المصري-لتنمية-الورادات4.74304.7870

اسعار الذهب اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 في مصر

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24702 إلى 704
عيار 22643 إلى 645
عيار 21614 إلى 616
عيار 18526 إلى 528
عيار 14409 إلى 411
عيار 12351 إلى 352
الاونصة21,823 إلى 21,894
الجنيه الذهب4,912 إلى 4,928
الكيلو701,714 إلى 704,000

اسعار الحديد اليوم في مصر

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
اسعار حديد عز12330 جنيه12350 جنيه
اسعار حديد بشاي12250 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد العتال12200 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد عطيه12200 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد المراكبي12200 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد المصريين12200 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد مصر الكومي12200 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد المعادي11950 جنيه11950 جنيه
اسعار حديد العشري12250 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد الجيوشي12250 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد مصر ستيل12220 جنيه12250 جنيه

اسعار الاسمنت اليوم في مصر

اسم المنتج اقل سعراعلي سعر
سعر اسمنت المسلح980 جنيه985 جنيه
سعر أسمنت النصر935 جنية940 جنية
سعر أسمنت المهندس995 جنية1000 جنية
سعر اسمنت التعمير885 جنية900 جنية
أسمنت أسيك المنياغير متاحغير متاح
أسمنت حورسغير متاحغير متاح
لافارج للأسمنت المخصوصغير متاحغير متاح
أسمنت ميدكوم اسوان865 جنية870 جنية
أسمنت العريش العسكري880 جنيه885 جنيه
أسمنت سيناء870 جنيه870 جنيه
أسمنت السويسغير متاحغير متاح
أسمنت بورتلاند طرة960 جنية960 جنية
أسمنت حلوان960 جنية960 جنية
مصر بني سويف890 جنيه890 جنيه
اسمنت السويديغير متاحغير متاح
جنوب الوادي870 جنيه875 جنيه
اسمنت المسله865 جنيه870 جنيه