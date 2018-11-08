أخبار مصر اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018: أهم وآخر أخبار مصر اليوم

أخبار مصر اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018، نرصد لكم أخبار مصر اليوم من خلال هذا المقال اليومي أحدث وأهم الأخبار التي قد تطرأ يوميًا على الساحة الاقتصادية والسياسية والرياضية وما جرى من أهم الأحداث في جميع المحافظات المصرية حيث نقدم لكم أهم واخر الاخبار في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته من اخبار هامه، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.
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فتح باب التظلم للمتضررين من الحذف ببطاقات التموين
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بيانا حول بدء فتح باب التظلمات للمواطنين الذين تخلفوا عن تحديث بطاقتهم التموينية خلال المهلة التي انتهت امس الأربعاء، على أن تبدأ فترة التظلمات من السبت المقبل.
وقامت الوزارة بإرسال منشورًا بهذه التوجيهات إلى مديريات التموين أعلنت فيه أنه على المواطنين الراغبين في تقديم تظلم على توقف بطاقتهم بسبب تأخرهم عن عملية التحديث عليهم التوجه للمكتب التمويني التابع لهم، وملء استمارة أداء الخدمة التموينية، وتدوين فيها بيانات المستفيدين ملحقة بصور بطاقات الرقم القومي، على أن يعطي المكتب التمويني المواطن إيصالًا بإتمام عملية تسجيل التظلم.
وجاء في منشور وزارة التموين ، أنه على المتضرر أن يرسل المكتب التمويني البيانات لقاعدة البيانات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والتي يراجعها مع هيئة الرقابة الإدارية ثم في النهاية يتم إبلاغ المواطن بقبول التظلم من عدمه.
وتضمن منشور التوجيه الوزاري آليات تقديم التظلمات، حيث يتقدم المواطن للحصول على استمارة أداء خدمة من المكتب التموينية التابع له، ويدون بها بيانات جميع المستفيدين من بطاقة الدعم، مرفق بها صور من بطاقات الأرقام القومية لكافة الأفراد المقيدة على البطاقة، إضافة إلى تدوين رقم هاتفه المحمول لتسهيل عملية الوصول إلى المواطن.
أول تعليق من سعد الحريري على تصريحات وزير السياحة اللبناني المسيئة لمصر
صرح سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني يوم الثلاثاء، أن الرابط بين مصر ولبنان أشد من أن يتأثر بسوء تعبير من وزير السياحة، وقال في تعليقه على أزمة تصريحات مسيئة نسبت لوزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان متعلقة بمصر، التحية إلى مصر وشعب مصر.
ونشر الحريري على حسابه بموقع تويتر: “ما يربط لبنان بمصر أقوى من أن يؤثر عليه سوء تعبير اعتذر عنه وزير السياحة اللبناني. تحية إلى مصر شعبا وقيادة وتاريخا وحاضرا ومستقبلا”.
ولقد قام وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان بتكرار اعتذاره لمصر يوم الثلاثاء، عبر زيارة لمقر السفارة المصرية في بلاده، وجاء ذلك عقب التصريحات المسيئة المنسوبة له.
وقام أواديس كيدانيان بزيارة الي السفارة المصرية وقابل السفير نزيه النجاري، وكرر اعتذارة عما نسب له من تصريحات، وقال أنه يكن الإحترام لمصر قيادة وحكومة وشعب.
وجاء في مواقع محلية لبنانية أن الزيارة التي قام بها كيدانيان كانت “حرصًا على العلاقات اللبنانية واستمرار تميزها وبشكل خاص في مجال السياحة ولقد أجرى السفير النجاري يوم الإثنين اتصالا بالوزير كيدانيان، عقب التصريح المسىء لمصر والذي نسب إلى كيدانيان.
صندوق الإسكان الاجتماعي يواصل بيع كراسات الإعلان العاشر للإسكان
قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن الحصول على كراسات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى، لا يزال يشهد إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين، حيث يتوافد يومياً الراغبون فى التقدم والحجز بأعداد كبيرة على مكاتب البريد المميكن والتى يتوفر بها الكراسات لشرائها، والتعرف على شروط الإعلان العاشر استعداداً للتقديم بداية من يوم امس الأربعاء .
وأشارت إلى أن هذا التوافد الكثيف يتطلب كم كبير من كراسات الشروط المطبوعة الخاصة بالإعلان العاشر لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك تلبية جميع طلبات المواطنين، حيث تم بيع ما يزيد على 26 ألف كراسة من إجمالي 58 ألف كراسة تم بيعها منذ بداية سحب الكراسات.
شركة «فورى بلس» تتعاقد مع 13 بنكًا لتقديم خدمات مصرفية بالوكالة
أعلن مصدر مسئول بشركة «فورى بلس»، امس الأربعاء، الموافق 7 نوفمبر، أن الشركة فى إطار استعداداتها لتقديم الخدمات المصرفية بالوكالة، تعاقدت مع 13 بنكا ، بعد الحصول على التراخيص اللازمة من البنك المركزى، والمتوقع أن يتم إطلاقها قبل نهاية العام الجاري.
وكشف المصدر أن الشركة أتمت تعاقدها مع البنوك الأتية: البنك التجارى الدولى ومصر والأهلى والتعمير والإسكان والمؤسسة المصرفية والقاهرة والإسكندرية والمشرق والأهلى الكويتى و«بلوم» وكريدى أجريكول وأبوظبى الإسلامى وعوده .
الدولار يواجه أزمة بسبب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة
أدى حذر المستثمرين قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية ، إلى تراجع سعر الدولار ، بهدف تفادي أي تبعات قد تحدث لأكبر اقتصاد في العالم ، حيث شهد الدولار تألقا في العام الحالي ، مستفيدا من قوة الاقتصاد الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة.
ويتوقع كثيرون أن تساعد الانتخابات الأمريكية ، الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة ، على السيطرة على مجلس النواب ، ومن المرجح أن تستمر سيطرة أعضاء الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ ، بينما يتوقع كثير من المحللين ، أن يقود هذا الأمر إلى هبوط الدولار ، بسبب الاعتقاد في تراجع فرص إجراء المزيد من التحفيز المالي.
وكان مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية ، انخفض في مقابل سلة تضم 6 عملات ، 0.1% إلى 96.246. وكان الدولار سجل أعلى مستوى له في 16 شهرا ، عند 97.20 خلال الأسبوع الماضي.
نجم الترجي: سنُلقن الأهلي درساً في كرة القدم في رادس بدون مساعدة التحكيم
فمن خلال تصريحات تليفزيونية امس الأربعاء وتحديداً عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، أكد التونسي إيهاب المباركي لاعب فريق الترجي الرياضي أن فريقه لديه روح معنوية عالية للغاية من أجل خوض مباراة الإياب على ملعب رادس، وخاصة في ظل حضور حوالي 60 ألف مشجع تونسي في مدرجات ملعب رادس.
وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار اللاعب إيهاب المباركي إلى أن التحكيم كان له تأثيراً واضحاً على نتيجة مباراة الذهاب في الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي نال من عزيمة لاعبي فريق الترجي الرياضي نوعاً ما أثناء المباراة.
كما شدد أيضاً اللاعب إيهاب المباركي في تصريحاته على أن فريق الترجي الرياضي سوف يُلقن فريق الأهلي درساً في كرة القدم في ملعب رادس في يوم الجمعة المقبل، وذلك بدون الحصول على مساعدة من التحكيم مثل التي نالها فريق الأهلي في مباراة الذهاب، وأيضاً بدون استخدام أي أساليب أخرى خارج إطار الروح الرياضية، مؤكداً في الوقت ذاته على أن فريقه قادر على التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.
وتأتي هذه التصريحات من طرف اللاعب إيهاب المباركي قبل موعد مباراة الإياب بين فريق الترجي وبين ضيفه فريق الأهلي في يوم الجمعة المقبل، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت في يوم الجمعة الماضي على وقع فوز فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة عرفت جدلاً تحكيمياً كبيراً.
وزيرة التخطيط تعلن انشاء 13 مدينة خضراء في مصر
كشفت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، إنه يجرى حالياً إنشاء 13 مدينة جديدة ومستدامة بمصر ، مما يطلق عليهم دوليا “المدن الخضراء.
وأوضحت وزيرة التخطيط في تصريحات إعلامية، عبر قناة “إكسترا نيوز” المصرية الفضائية ، على هامش فاعليات الدورة الثانية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ: أن من بين هذه المدن العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة والمنصورة الجديدة والعلمين”.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن هذه المدن يجري بناؤها وفق المعايير العالمية للمدن الخضراء، بحيث تتضمن نسبة من الأشجار والنباتات عالية، بالإضافة إلى توافر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وغيرها.
سعر اليورو اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 في كل البنوك
سعر اليورو الان
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|20.3140
|20.5940
|مصرف-ابو-ظبي
|20.3620
|20.5210
|البنك-المصري-الخليجي
|20.3710
|20.6240
|البنك-الأهلي
|20.2620
|20.5620
|بنك-البركة
|20.3450
|20.6480
|بنك-القاهرة
|20.3530
|20.6520
|بنك-الاسكندرية
|20.3330
|20.5860
|البنك-العربي-الافريقي
|20.3420
|20.5940
|البنك-المركزي
|20.5080
|20.6530
|بنك-مصر
|20.2740
|20.5720
|بنك-بلوم-مصر
|20.3530
|20.6060
|كريدي-أجريكول
|20.3530
|20.6060
|بنك-التعمير-والإسكان
|20.2810
|20.6520
|بنك-بيريوس
|20.3650
|20.6520
|بنك-قناة-السويس
|20.3530
|20.6520
|المصرف-المتحد
|20.3530
|20.6520
|البنك-التجاري-الدولي
|20.3530
|20.6520
|المصري-لتنمية-الورادات
|20.3530
|20.6060
|بنك-المشرق
|20.3530
|20.6520
|بنك-الاستثمار-العربي
|20.3100
|20.4710
|بنك-HSBC
|20.3500
|20.6500
|بنك-الإئتمان-الزراعي
|20.2430
|20.5340
|بنك-عودة
|20.3760
|20.6060
|البنك-الأهلي-اليوناني
|20.3530
|20.6060
سعر الدولار اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 في كل البنوك
سعر الدولار الآن
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.8600
|17.9600
|مصرف ابو ظبي
|17.8900
|17.9900
|البنك المصري الخليجي
|17.8750
|17.9600
|البنك الأهلي
|17.7800
|17.8800
|بنك البركة
|17.8750
|17.9600
|بنك القاهرة
|17.8600
|17.9600
|بنك الاسكندرية
|17.8600
|17.9600
|البنك العربي الافريقي
|17.8500
|17.9500
|البنك المركزي
|17.8570
|17.9730
|بنك مصر
|17.7900
|17.8900
|بنك بلوم مصر
|17.8600
|17.9600
|كريدي أجريكول
|17.8600
|17.9600
|بنك التعمير والإسكان
|17.8750
|17.9600
|بنك بيريوس
|17.8700
|17.9600
|بنك قناة السويس
|17.8750
|17.9600
|المصرف المتحد
|17.8600
|17.9600
|البنك التجاري الدولي
|17.8600
|17.9600
|المصري لتنمية الورادات
|17.8600
|17.9600
|بنك المشرق
|17.8600
|17.9600
|بنك الاستثمار العربي
|17.8600
|17.9600
|البنك الأهلي اليوناني
|17.8600
|17.9600
|بنك HSBC
|17.8600
|17.9600
|بنك عودة
|17.8800
|17.9600
|بنك سايب
|17.8600
|17.9600
|بنك الإئتمان الزراعي
|17.7800
|17.8800
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 في كل البنوك
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.7350
|4.7960
|مصرف-ابو-ظبي
|4.7500
|4.7960
|البنك-المصري-الخليجي
|4.7650
|4.7890
|البنك-الأهلي
|4.7560
|4.7820
|بنك-البركة
|4.6890
|4.8260
|بنك-القاهرة
|4.7550
|4.7910
|بنك-الاسكندرية
|4.7310
|4.7780
|البنك-العربي-الافريقي
|4.7310
|4.7850
|البنك-المركزي
|4.7600
|4.7920
|بنك-مصر
|4.7510
|4.7690
|بنك-بلوم-مصر
|4.7610
|4.7880
|كريدي-أجريكول
|4.7370
|4.7870
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.6970
|4.7910
|بنك-بيريوس
|4.7600
|4.7880
|بنك-قناة-السويس
|4.7650
|4.7880
|المصرف-المتحد
|4.7310
|4.7890
|البنك-التجاري-الدولي
|4.7430
|4.7880
|بنك-المشرق
|4.7410
|4.7880
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.7610
|4.7880
|بنك-HSBC
|4.7600
|4.7900
|بنك-الإئتمان-الزراعي
|4.7440
|4.7910
|بنك-سايب
|4.7400
|4.7900
|بنك-عودة
|4.7660
|4.7880
|البنك-الأهلي-اليوناني
|4.7360
|4.7980
|المصري-لتنمية-الورادات
|4.7430
|4.7870
اسعار الذهب اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 في مصر
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|702 إلى 704
|عيار 22
|643 إلى 645
|عيار 21
|614 إلى 616
|عيار 18
|526 إلى 528
|عيار 14
|409 إلى 411
|عيار 12
|351 إلى 352
|الاونصة
|21,823 إلى 21,894
|الجنيه الذهب
|4,912 إلى 4,928
|الكيلو
|701,714 إلى 704,000
اسعار الحديد اليوم في مصر
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|اسعار حديد عز
|12330 جنيه
|12350 جنيه
|اسعار حديد بشاي
|12250 جنيه
|12250 جنيه
|اسعار حديد العتال
|12200 جنيه
|12250 جنيه
|اسعار حديد عطيه
|12200 جنيه
|12250 جنيه
|اسعار حديد المراكبي
|12200 جنيه
|12250 جنيه
|اسعار حديد المصريين
|12200 جنيه
|12250 جنيه
|اسعار حديد مصر الكومي
|12200 جنيه
|12250 جنيه
|اسعار حديد المعادي
|11950 جنيه
|11950 جنيه
|اسعار حديد العشري
|12250 جنيه
|12250 جنيه
|اسعار حديد الجيوشي
|12250 جنيه
|12250 جنيه
|اسعار حديد مصر ستيل
|12220 جنيه
|12250 جنيه
اسعار الاسمنت اليوم في مصر
|اسم المنتج
|اقل سعر
|اعلي سعر
|سعر اسمنت المسلح
|980 جنيه
|985 جنيه
|سعر أسمنت النصر
|935 جنية
|940 جنية
|سعر أسمنت المهندس
|995 جنية
|1000 جنية
|سعر اسمنت التعمير
|885 جنية
|900 جنية
|أسمنت أسيك المنيا
|غير متاح
|غير متاح
|أسمنت حورس
|غير متاح
|غير متاح
|لافارج للأسمنت المخصوص
|غير متاح
|غير متاح
|أسمنت ميدكوم اسوان
|865 جنية
|870 جنية
|أسمنت العريش العسكري
|880 جنيه
|885 جنيه
|أسمنت سيناء
|870 جنيه
|870 جنيه
|أسمنت السويس
|غير متاح
|غير متاح
|أسمنت بورتلاند طرة
|960 جنية
|960 جنية
|أسمنت حلوان
|960 جنية
|960 جنية
|مصر بني سويف
|890 جنيه
|890 جنيه
|اسمنت السويدي
|غير متاح
|غير متاح
|جنوب الوادي
|870 جنيه
|875 جنيه
|اسمنت المسله
|865 جنيه
|870 جنيه
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