اخبار مصر اليوم الأربعاء 9/8/2017: أهم ما ورد من أنباء بالصحف المصرية

Advertisements

اخر اخبار مصر اليوم الأربعاء 9/8/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الأربعاء 9/8/2017: استشهاد أميني شرطة وإصابة 3 آخرين

خرجت بعض الأخبار التي تفيد أنه قد استشهد أميني شرطة بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين خلال عملية أمنية تمت صباح اليوم بمحافظة المنوفية بمركز قويسنا لإلقاء القبض على فرد ور أنه مسجل خطر فقام بإطلاق أعيرة النيران عليهم وترتب علي ذلك وفاة اثنين.

Advertisements

اخبار مصر اليوم الأربعاء 9/8/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد اليوم أن يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.

اخبار مصر اليوم الأربعاء 9/8/2017: قيمة الصادرات المصرية منذ تحرير سعر الصرف

صرح وزير التجارة والصناعة، عن قيمة الصادرات المصرية من الصناعة المحلية بعد قرار تعويم الجنيه المصري حيث أكد سيادته علي أن المستفيد الأول من هذا القرار الذي صدر من قبل البنك المركزي هو الاقتصاد المصري بوجه عام حيث أكد علي أنه قد ترتب عليه خفض الصادرات والاعتماد على الإنتاج المحلي وزيادة الطلب علي إنتاجية المصانع المحلية مما ترتب عليه خلق فرص عمل جديدة للشباب.

اخبار مصر اليوم الأربعاء 9/8/2017: وزير التموين يقرر تشكيل لجنة مشتريات لتوحيد أسعار السلع في منافذ البيع المختلفة

قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، بإنشَاء لجنة مشتريات مركزية لى أن تكون تابعة للشركة القابضة الغذائية من أجل أن تستهدف عملية توحيد أسعار السلع الغذائية والمنتجات في كافة المجمعات الاستهلاكية والتي يأتي على رأسها شركة الأهرام والنيل، كما تعمل علي توفير السلع الغذائية في جميع المحافظات بأسعار موحدة بالإضافة إلى إتمام التعاقدات الخاصة بتوفير كميات كبيرة من السلع للمواطنين.

اخبار مصر اليوم الأربعاء 9/8/2017: أخطاء وزير التموين في منظومة إعادة تكلفة الخبز الجديدة

خرجت بعض التصريحات من السيد رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة، المؤكدة علي وجود عدد من الأخطاء الموجودة فى المنظومة الجديدة للخبز التي أقرها السيد وزير التموين والتجارة بشأن إعادة تكلفة الخبز الجديدة والتي من ضمنها عدم توافر مفتشي التموين بشكل كافي لمتابعة هذه المنظومة عدم استخراج جميع البطاقات الورقية و بطاقات بدل الفاقد بالإضافة إلى بطاقات بدل التالف ولا في حالات الفصل الاجتماعى للمواطنين.

اخبار مصر اليوم الأربعاء 9/8/2017: الإسكان تعلن إلغاء الغرامات عن المتأخرين عن سداد الأقساط بشروط

قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن مبادرة جديدة تهدف من خلالها التخفيف من أعباء المواطنين وتحديدًا المُتعسرين في سداد الأقساط المستحقة سواء كان على القَرض التعاوني أو القرض التكميلي، حيث أعلنت الوزارة عن قرار خاص بإلغاء جميع الغرامات التي تم فرضها على المواطنين مع تأخرهم عن سداد الأقساط ولكن ذلك بشروط محددة.