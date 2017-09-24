اخبار مصر اليوم الإثنين 25/9/2017: أهم ما ورد في الصحف المصرية

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اخر اخبار مصر اليوم الإثنين 25/9/2017 فى جمهورية مصر العربية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الإثنين 25/9/2017: الأرصاد الجوية تحذر من كارثة حقيقية قادمة والجهات الرسمية ترفع حالة الطوارئ

خرجت هيئة الأرصاد مع دخول فصل الخريف بتحذير المواطنين والمسؤولين من جميع الجهات والمحافظات لكي يبدأوا استعداداتهم من أجل وجود عدد من الظواهر اللقوية والمشكلات التي من شأنها أن تسبب كوارث في أغلب المحافظات إن لم يتم الاستعداد لها بشكل مناسب.

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اخبار مصر اليوم الإثنين 25/9/2017: صدق أو لا تصدق.. بالقانون سيتم طرد بعض الفئات من عقاراتها المؤجرة

وافقت وزارة الإسكان بشكل مبدئي على المشروع الجديد الذي قد تقدم إليها والمتعلق بعملية تحرير العلاقات الإيجارية بين كلاً من المالك والمستأجر حيث شمل القرار إيجار المباني والمكاتب والشقق الإدارية والشقق السكنية والوحدات والمباني التجارية والعقارات المؤجرة للجهات الأجنبية والشقق المغلقة منذ فترة وصلت لعام بدون سكن كما تقرر ضم بعض الوحدات الأخرى واعتبارها من ضمن إقتصاد الدولة.

اخبار مصر اليوم الإثنين 25/9/2017: إيهاب يونس يعلق على قرار وزير الأوقاف إيقافه عن الخطابة والإمامة

منذ عدة أيام نشر فيديو للشيخ إيهاب يونس على بعض المواقع والتي قام الكثيرين بسبب والتعرض له ولأهله بعد أن قام بالغناء للسيدة أم كلثوم وهو يرتدي الزي الأزهري وعليه قام السيد وزير الأوقاف بإصدار قراره بشأن منعه من أداء عمله في الخطابة والإمامة، كما تم التحقيق معه رسميًا، وعلى هذا قام الشيخ بالرد على قرار السيد وزير الأوقاف بالإضافة إلى تعليقات الناس عليه فى مختلف المواقع.

اخبار مصر اليوم الإثنين 25/9/2017: وزارة الصحة تكشف عن خطة التأمين الصحي الجديدة للطلاب

قام وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، بالإعلان عن أحدث القرارات التي اتخذتها وزارة الصحة من أجل طلاب المدارس والتطعيمات التي تقرر أخذها بجميع المراحل والإجراءات الجديدة التي مقرر أن يتم اتباعها داخل المدارس بالإضافة إلى كافة ملامح الخطة الجديدة التي تم الموافقة عليها من أجل قاية الطلاب والعاملين بالتعليم فى هذا العام حتي يتم الحفاظ عليهم من الأمراض المعدية.

اخبار مصر اليوم الإثنين 25/9/2017: وزير التربية التعليم يكشف عن أحدث مفاجأته للطلاب

قام السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإعلان عن أحدث قرارات تخص الطلاب والمرحلة التعليمية في العام الدراسي الجديد حيث أكد الوزير على أنه يتوقع أن تشهد مصر عام دراسي جديد ومختلف في ظل القرارات الجديدة التي قررتها الوزارة من أجل خلق مستقبل جديد للطلاب.

اخبار مصر اليوم الإثنين 25/9/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة خلال اليوم وخاصة مع بدء فصل الخريف أن درجات الحرارة قد بدأت في الإنخفاض لتشهد البلاد طقس معتدل على أغلب الأنحاء على الرغم من ارتفاعها على جنوب الصعيد فى ساعات النهار مما يؤثر على حركة الرياح بشكل ما وحركة الملاحة البحرية ثم تعاود درجات الحرارة وتنكسر مع دخول ساعات الليل.