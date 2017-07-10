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اخبار مصر اليوم الاثنين 10/7/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم الآن أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، حيث نتابع معكم اخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الاثنين 10/7/2017: موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة قام السيد رئيس قطاع التعليم العام التابع لوزارة التربية والتعليم صباح اليوم بالتأكيد على قرب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بكافة المحافظات المصرية، حيث يتم العمل حاليًا على الإنتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات لكي يتم التمكن من ظهورها طبقًا للخطة المحددة، يرجى زيارة رابط موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لمعرفة كافة تفاصيل النتيجة . Advertisements

اخبار مصر اليوم الاثنين 10/7/2017: بنك مصر ينفي الشائعات الصادرة بشأن أسعار الفائدة

صرح بنك مصر صباح اليوم بأن ما تردد مؤخرًا بشأن رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة على الشهادات الصادرة من البنك ليس له أساس من الصحة، حيث أكد المسؤولين بالبنك على أن البنك يعمل في الفترة الحالية على على دراسة الموقف من جميع النواحي، و يدرس الآثار المترتبة على هذا القرار، وحتى لو تم إتخاذ قرار رفع سعر الفائدة على الشهادات فسوف يكون هذا القرار بشكل مؤقت.

اخبار مصر اليوم الاثنين 10/7/2017: حقيقة إلغاء الدعم بالكامل عام 2020

صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع عملية ضبط الأسعار في الأسواق المصرية ويصدر توجيهاته بشكل دائم من أجل حماية المواطن المصري، وأن الوزارة تسعي لتحسين وتطوير الإقتصاد كما أن عملية رفع الدعم عن بعض السلع بشكل كامل من المقرر أن ينتهي بند رفع الدعم الكلي عن الكهرباء منها عام 2020 فقط.

اخبار مصر اليوم الاثنين 10/7/2017: تعرف على أسعار الكهرباء الجديدة الخاصة بالقطاع التجارى

أعلنت وزارة الكهرباء عن رفع قيمة أسعار الكهرباء الخاصة بالقطاع التجاري على أثر الزيادة الجديدة التي تعمل الوزارة على تطبيقها من خلال رفع الدعم عن شرائح الكهرباء، حتى تتمكن خلال عام 2020 من رفع الدعم بشكل نهائي عن الكهرباء، ويمكن من خلال زيارة رابط أسعار الكهرباء الجديدة الخاصة بالقطاع التجارى معرفة كافة الأسعار والتفاصيل.

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اخبار مصر اليوم الاثنين 10/7/2017: القانون المصري يعاقب الموظف الذي يستعمل القسوة مع المواطنين

ورد في بعض البنود الموجودة في القانون المصري أن الموظف الذي يعمل بالقطاع الحكومي والهيئات الحكومية في حالة إساءة معاملة للمواطنين أو استغلالهم أو طلب بعض الخدمات منهم بدون مقابل أو أخذ منهم أي شئ بالقوة يعاقب بكلاً من الحبس والغرامة والعزل من وظيفته، ويمكن من خلال زيارة رابط عقوبة الموظف الذي يستعمل القسوة مع المواطنين في القانون المصري معرفة كافة التفاصيل والأحكام القانونية الخاصة بكل تصرف منهم.

اخبار مصر اليوم الاثنين 10/7/2017: الأرصاد تعلن عن بدء الموجة الحارة الجديدة

صرح خبراء الأرصاد أنه بداية من اليوم سوف حالة الارتفاع في درجات الحرارة بعد إنكسارها على مدار الايام السابقة، حيث ورد في بيان الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، على السواحل الشمالية، ثم تزداد درجات الحرارة إرتفاعًا على كلاً من مناطق الوجه البحرى بالإضافة إلى محافظة القاهرة حتى يصل إلى شمال الصعيد، وتنخفض جميع درجات الحرارة بكافة المحافظات في ساعات الليل.

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اخبار مصر اليوم الاثنين 10/7/2017: تفاصيل أكبر عملية طرح أراضي استثمارية بـ23 مدينة جديدة

قام السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، بالإعلان عن طرح جديد من وزارة الإسكان بعدد كبير من محافظات مصر، حيث قررت الوزارة أن تقوم بطرح عدد 86 قطعة أرض إستثمارية في 23 مدينة جديدة في أكبر عملية طرح أراضي إستثمارية تقدمها وزارة الإسكان في مصر بمساحات مختلفة تهدف من ورائها تطوير المجتمع العمراني على أن يتم طرح هذه الأراضي بـ3 أنظمة متباينة، ولمعرفة كافة التفاصيل وأماكن هذه الأراضي والأنظمة المتبعة في البيع يمكنكم زيارة رابط تفاصيل أكبر عملية طرح أراضي استثمارية بـ23 مدينة جديدة .

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