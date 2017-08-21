اخبار مصر اليوم الاثنين 21/8/2017: أهم وأخر ما ورد في الصحف المصرية اليوم

اخبار مصر اليوم الاثنين 21/8/2017 فى جميع المحافظات المصرية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.
شهدت مصر ارتفاع كبير في الفترة الأخيرة في أعداد المواليد بجميع المحافظات وقد أعلنت نائب وزير الصحة للأسرة والسكان، أن معدلات الزيادة الجديدة في أعداد المصريين بسبب الزيادة السكانية قد وصلت إلى أرقام قياسية كبيرة ويجب الحذر منها كما أعلنت أنه قد سجلت الساعة السكانية الخاصة بالمواليد في خلال 72 ساعة فقط حوالي 14 ألف مولود جديد بجميع المحافظات المصرية.
قامت رئيس الإدارة المركزية التابع إلى التسرب التعليمى التابعة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالإعلان عن أحدث قرارات وزارة التربية والتعليم والتي تخص خطة التغذية المدرسية وسعي الوزارة لتلافي الأخطاء والمشكلات التي حدثت في الأعوام الماضية مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث تقرر إلغاء الوجبة المدرسية التي كانت بالعام الماضي والتي تتكون من الجبنة والعيش واستبدالها بـ الباتيه و الباتيه بالجبنة وعدد آخر من الأطعمة والتي تختلف بإختلاف المراحل التعليمية.
فى إطار حرص هيئة السكة الحديد للحفاظ على مبدأ تكافئ الفرص قد قررت الهيئة في إطار خطة النقل الجديدة والتي قد أعلنت عنها بعد حادث قطار الإسكندرية باستكمال عملية تطوير البنية التحتية لها، أنه سوف يتم فتح أبواب حجز تذاكر القطارات مع دخول عيد الأضحى المبارك بأن يتم كتابة الرقم القومي علي التذكرة كما قررت أن يكون لكل فرد الحق فى حجز 4 تذاكر فقط.
قام عدد من العناصر المجهولين صباح اليوم باستهداف ضابط شرطة وسيارت وإطلاق الأعيرة النارية عليه أثناء ذهابه لمقر عمله مما ترتب عليه إصابة وإصابة السائق الذي كان يقل سيارت وقت وقوع الحادث، وقامت المديرية باتخاذ عدة قرارات سريعة لضبط الجناة في أقرب وقت.
ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد اليوم أن يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.
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