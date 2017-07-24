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اخبار مصر اليوم الاثنين 24/7/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم الآن أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، حيث نتابع معكم نتيجة الثانوية العامة 2017 ونتيجة الثانوية الأزهرية 2017 للفصل الدراسي الاول واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الاثنين 24/7/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد اليوم كما يتوقع أن يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية في بعض المناطق مما يرفع من طول الامواح في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.

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اخبار مصر اليوم الاثنين 24/7/2017: الأماكن الخالية بالمرحلة الثانية للتنسيق لطلاب العلمي

قامت وزارة التعليم العالي منذ قليل بالكشف عن الأماكن الخالية في التنسيق الخاص بالمرحلة الثانية من تنسيق هذا العام لطلاب الجامعات وخاصة خريجي شعبة العلمي من شهادة الثانوية العامة 2017 ولمعرفة جميع الكليات يرجي زيارة رابط لـ طلاب العلمي بالثانوية العامة.. الأماكن الخالية بالمرحلة الثانية للتنسيق

اخبار مصر اليوم الاثنين 24/7/2017: إعلان عن وظائف خالية بـ “التنظيم والإدارة” بعدد من المحافظات المصرية

يسعي الشباب وأصحاب الخبرات إلى البحث عن كل ما هو جديد في عالم الوظائف الخالية، ولهذا نبحث دائمًا عن كل ما هو جديد في عالم الوظائف، وعليه فقد قام قيام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالإعلان مؤخرًا عن رغبته في شغل عدد من الوظائف الخالية داخل هيكله الإداري، وأن التقديم سوف يكون عبر الإنترنت في عدد من الوظائف الخالية بعدد من المحافظات، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة رابط إعلان عن وظائف خالية بـ “التنظيم والإدارة” بعدد من المحافظات المصرية.

اخبار مصر اليوم الاثنين 24/7/2017: المركزي المصري يعلن اليوم أجازة رسمية

أعلن البنك المركزي المصري أنه قد قرر أن يغلق اليوم أبوابه عن كل أعماله المصرفية وتعاملاته المالية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو على أن تعاود البنوك المصرية العمل من جديد لمزاولة كافة نشاطاتها يوم الإثنين الموافق 24 يوليو، ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة رابط المركزي المصري يعلن اليوم الأحد الموافق 23 يوليو أجازة رسمية.

اخبار مصر اليوم الاثنين 24/7/2017: طرق سداد فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو إلكترونيا

قامت شركة المصرية للاتصالات بالإعلان عن طرق الاستعلام الإلكتروني عن قيمة فاتورة التليفون الارضي الخاصة بشهر يوليو، من خلال الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للإتصالات، وذلك من أجل تخفيف العبء على السادة المواطنين وتوفيرًا للوقت والمجهود من أصحاب الخطوط الأرضية، ويمكن للمواطنين معرفة قيمة الفاتورة وطريقة السداد من خلال الموقع الرسمي للشركة ويمكن من خلال هذا الرابط لمعرفة طرق سداد فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو الكترونيا من المصرية للاتصالات.

اخبار مصر اليوم الاثنين 24/7/2017: أحدث عروض كارفور مصر Carrefour Egypt حتى 1 أغسطس 2017

قامت شركة كارفور مصر بالإعلان عن أحدث عروض الشركة بمناسبة الصيف حيث أعلنت كارفور عن توفر العروض في جميع فروعها المنتشرة بمحافظات مصر، كما تقدم الشركة تخفيضات كبيرة على كلاً من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وغيرها من المنتجات الغذائية الهامة لكل أفراد الأسرة، ولمعرفة كافة التفاصيل بالصور يرجى زيارة رابط عروض كارفور مصر “صيف كله توفير” في جميع فروعه حتى 1 أغسطس 2017.. عروض كارفور مصر Carrefour Egypt.

اخبار مصر اليوم الاثنين 24/7/2017: برنامج تمويل شخصي يصل إلى مليون جنيه من البنك العربي

قام البنك العربي الأفريقي الدولي بالإعلان مؤخرًا عن برنامج خاص بالتمويلات الشخصية التي تخص العديد من المستفيدين بحيث تكون بفوائد أقل بكثير عن نظيراتها مما يزيد من قروض العرض الجديد الذي قدمه البنك في إطار سعيه لتلبية احتياجات الموظفين وأصحاب الأعمال، كما يمكن ايضًا لجميع أصحاب المهن الحرة الاستفادة منها، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة رابط البنك العربي الافريقي يقدم برنامج تمويلي شخصيا يصل إلى مليون جنيه.

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