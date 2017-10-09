اخبار مصر اليوم الاثنين 9/10/2017: أهم ما ورد في الصحف المصرية

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اخبار مصر اليوم الاثنين 9/10/2017 فى مصر، نرصد لكم من خلال هذا المقال اليومي أحدث وأهم الأخبار التي قد طرأت يوميًا على الساحة الاقتصادية والسياسية والرياضية وما جري من أهم الأحداث في جميع المحافظات المصرية حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

أخبار مصر اليوم الاثنين 9/10/2017: القصة الكاملة للشاب الذي بكي في مباراة مصر والكونغو.. والهدية التي تلقاها

رصدت كاميرات مباراة يوم أمس التي جمعت المنتخب المصري مع منتخب الكونغو الديمقراطية شاب يبكي بانهيار عندما تعادل المنتخبين أثناء أحداث اللقاء وقد أحدث هذا المشهد ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا بالإضافة إلى القنوات الفضائية، ليصدم الجميع بعد إنتهاء اللقاء بسير الأحداث التي وقعت لهذا الشاب الذي لم يتوقعها ولم يتوقعها غيره.

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اخبار مصر اليوم الاثنين 9/10/2017: سعر الذهب في محلات الصاغة

سعر الذهب في مصر اليوم شهد حالة من الإستقرار فى إطار تعاملات البيع والشراء التي قد جرت فى تعاملات المعدن الأصفر اليوم داخل الأسواق وسط مزيد من التقلبات الطارئة والغير مستقلة على الساحة السياسية والإقتصادية سواء المحلية منها والعالمية وقد صرح خبراء الذهب أن سعر المعدن الأصفر قد مازال يشهد هذا الاستقرار مقارنة بما ورد فى تعاملات يوم أمس.

اخبار مصر اليوم الاثنين 9/10/2017: عاجل.. الإتحاد الأفريقي يكشف عن إدانة لمصر في مبارة الأمس و اجتماع عاجل للكاف

بعد إنتهاء لقاء الأمس العالمي والذي جمع فريقنا الوطني ضد منتخب الكونغو الديمقراطية في اللقاء الذي انتهى لصالح الفريق المصري بهدفين مقابل هدف، في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم المقامة في روسيا لعام 2018، وتأهلت مصر إلى بطولة كأس العالم المقامة في دولة روسيا لعام 2018، جاء في تقرير مراقب مباراة الأمس إدانة قوية ضد المنتخب المصري وتم تقديمها إلى “الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف” وعليه تم إجراء اجتماع عاجل للكاف.

اخبار مصر اليوم الاثنين 9/10/2017: “المجتمعات العمرانية” توافق على منح حاجزي الأراضي في بعض المدن الجديدة

خرجت بعض التصريحات من قبل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بخصوص “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”، حيث تقرر أن يتم منح مهلة جديدة للمواطنين الحاجزين فى أراضي سكنية متميزة في بعض المدن الجديدة من أجل استكمال سداد باقي الأقساط.

اخبار مصر اليوم الاثنين 9/10/2017: الحكومة تكشف عن تصريحات صادمة متعلقة بأجور الموظفين بالدولة

صدر تقرير حكومي صادم مؤخرًا خلال الساعات القليلة الماضية الخاصة بأجور العاملين بالدولة وتحديدًا الخاصة بالمكافآت الذي قد تم صرفها لعدد من الموظفين ما بين شهر يوليو إلى مايو لعام 2016/، 2017، وكانت الأرقام الخارجة منه صادمة مقارنة بأجور العاملين بالدولة.

اخبار مصر اليوم الاثنين 9/10/2017: مرتضى منصور يصدم الجميع بتعليقه على “محمد صلاح”

قام رئيس نادي الزمالك الحالي، المستشار مرتضى منصور، بالتعليق على فوز منتخب مصر يوم امس كما علق على هدف اللاعب المصري الشهير محمد صلاح بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الكروية المعروفة وأعضاء المنتخب بشكل صدم الكثيرين.

اخبار مصر اليوم الاثنين 9/10/2017: أخبار الطقس اليوم فى محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة خلال اليوم وخاصة مع فصل الخريف أن درجات الحرارة قد بدأت في الإنخفاض بعد انتهاء فصل الصيف لتشهد البلاد طقس معتدل على أغلب الأنحاء على الرغم من ارتفاعها على جنوب الصعيد فى ساعات النهار مما يؤثر على حركة الرياح بشكل ما وحركة الملاحة البحرية ثم تعاود درجات الحرارة وتنكسر مع دخول ساعات الليل.