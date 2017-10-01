اخبار مصر اليوم الاحد 1/10/2017: أهم ما ورد في الصحف المصرية

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اخبار مصر اليوم الاحد 1/10/2017 فى جمهورية مصر العربية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الاحد 1/10/2017: غرامة 5000 جنيه علي مجدي عبد الغني لاتهامه بالبلاغ الكاذب

قضت محكمة جنح الدقي، بتغريم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم “مجدي عبدالغني” مبلغ مالي قدر بحوالي 5000 جنيه من أجل اتهامه السابق بالبلاغ الكاذب.

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اخبار مصر اليوم الاحد 1/10/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة خلال اليوم وخاصة مع بدء فصل الخريف أن درجات الحرارة قد بدأت في الإنخفاض لتشهد البلاد طقس معتدل على أغلب الأنحاء على الرغم من ارتفاعها على جنوب الصعيد فى ساعات النهار مما يؤثر على حركة الرياح بشكل ما وحركة الملاحة البحرية ثم تعاود درجات الحرارة وتنكسر مع دخول ساعات الليل.

اخبار مصر اليوم الاحد 1/10/2017: صور كروت الشحن الجديدة بعد ارتفاع أسعارها

انتشرت مؤخرًا صور كروت الشحن الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى المواقع بعد قرار رفع أسعارها من قبل شركات الإتصالات بوجه عام حيث قام الكثير صور لجميع الفئات الخاصة بكرُوت اتصالات الجديدة بعد أن تم رفع أسعار كروت الشحن بقيمة 30%.

جاء أن رئيس لجنة الإسكان التابعة إلى مجلس النواب قد قام مؤخرًا بالتأكيد على أن اللجنة سوف تضع على عاتق أولوياتها في الفترة المقبلة سن تشريع جديد من أجل الاعداد الهائلة التي تم اكتشافها طبقا لتصريحات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والتي أقرت بوجود ملايين الشقق فى مصر مغلقة ولا يوجد بها اي سكان، وعلى هذا لابد أن يوجد أي أزمة سكانية بناءًا على هذه التصريحات وعلى هذا سوف يتم ضبط أوضاع هؤلاء الملاك اتخاذ عدة قرارات صارمة من أجل استغلال هذه الشقق السكنية فى الايام القادمة.

اخبار مصر اليوم الاحد 1/10/2017: سعر الدولار الآن في مصر.. تعرف علي أسعار الدولار الآن بالبنوك والسوق السوداء

حالة من الاستقرار شهدها سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء خلال تعاملات اليوم في عمليات البيع والشراء لتستمر العملة الخضراء في الاستقرار الذي قد عاشته على مدار الأيام الماضية داخل البنوك بكافة فروعها بالإضافة إلى السوق السوداء التي على الرغم من تقلصها إلا أنها مازالت تمارس نشاطها.

اخبار مصر اليوم الاحد 1/10/2017: سعر المتر من الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة 8 آلاف جنيه

خرجت مجموعة من التصريحات من قبل وزارة الإسكان بشأن تحديد تحديد الأسعار النهائية لوحدات العاصمة الإدارية التي ستقوم الوزارة بطَرحها فى الفترة القادمة حيث ورد أنه من المقرر ان يتم طرح هذه الوحدات خلال الأسابيع القليلة القادمة ومن المتوقع أن تقوم الوزارة بطَرح سعر المتر فى الوحدات السكنية من 8 آلاف إلى 10 آلاف كسِعر للمتر الواحد.