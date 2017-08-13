اخبار مصر اليوم الاحد 13/8/2017: أهم ما ورد من أنباء بالصحف المصرية

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اخبار مصر اليوم الاحد 13/8/2017 فى جميع المحافظات المصرية، نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الاحد 13/8/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد اليوم أن يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.

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اخبار مصر اليوم الاحد 13/8/2017: أسباب إلغاء بطاقة التموين الذكية لبعض المستفيدين

قام السيد وزير التموين والتجارة، خلال مؤتمر صحفي قد عقده بالإعلان عن أسباب إلغاء بطاقة التموين الذكية لبعض الأفراد من الفئات المستفيدة بشكل فعلي من الدعم المقرر بالبطاقة والذين يحق لهم استخراج بطاقات تموينية جديدة وذلك في عدد من الحالات، كما اشار علي الحالات التي يحق فيها للوزارة أن تقوم بإلغاء الدعم بشكل كامل وإلغاء البطاقات ورفض استخراج غيرها مرة أخرى.

اخبار مصر اليوم الاحد 13/8/2017: ترشيدا للنفقات تم إلغاء السيارات المخصصة لبعض القيادات واستبدالها بميكروباص

في إطار سعي الحكومة المصرية إلى ترشيد النفقات صدر قرار رسمي من قبل أحد الوزراء مفاده أن يتم وقف السيارات المخصصة لتوصيل القيادات بالوزارة إلى منازلهم بعد انتهاء العمل والاتفاق مع شركة متخصص في توصيل القيادات لكي يتم استئجار ميكروباص لتوصيل جميع القيادات بعد إنتهاء العمل الرسمية مما يوفر علي الوزارة مبالغ طائلة بالإضافة إلى توفير نفقات البنزين وإبقاء سيارات الوزارة للحالات الطارئة والعاجلة فقط.

اخبار مصر اليوم الاحد 13/8/2017: أخر أخبار مصابين حادث الإسكندرية

صرح السيد وزير الصحة والسكان، أنه في إطار متابعة حالات المصابين الذين قد تم نقلهم إلى 5 مستشفيات يوم أمس لتلقي العلاج اللازم لهم بعد أحداث حادث قطار الإسكندرية اليوم إنه قد تلقي جميع المصابين لعلاجهم وقد غادر أغلب المصابين المستشفيات، فيما يزال من جهة أخرى باقي داخل أروقة المستشفيات حوالي 53 شخصا آخرين حتى الآن، وجدير بالذكر أن الحادث قد وقع يوم أمس بين قطارين للركاب في محطة قطار أبيس 2 أمام المعهد الأزهرى فى منطقة خورشد.

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