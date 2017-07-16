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اخبار مصر اليوم الاحد 16/7/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم الآن أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، حيث نتابع معكم نتيجة الثانوية العامة 2017 ونتيجة الثانوية الأزهرية 2017 للفصل الدراسي الاول واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الاحد 16/7/2017: أخبار الطقس اليوم بمحافظات مصر

صرح خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم حالة من الارتفاع في درجات الحرارة في إطار استمرار موجة الطقس الحارة التي تجتاح البلاد، حيث ورد في بيان الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، على السواحل الشمالية، وتنخفض جميع درجات الحرارة بكافة المحافظات في ساعات الليل كما حذر الأرصاد المصطفين والصيادين من تأثير ارتفاع الحرارة على حالة البحر الأحمر والمتوسط و الإضطراب المتوقع في حركة الموج بهما.

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اخبار مصر اليوم الاحد 16/7/2017: ظهرت نتيجة الثانوية الأزهرية 2017

تم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2017 منذ قليل، وقد تم الإعلان عن ظهورها على المواقع الإلكترونية الخاصة بالأزهر الشريف، وجدير بالذكر أن يوم الخميس الماضي قد تم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل من الصف الثالث الثانوي لهذا العام، ويمكنكم من خلال الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2017 أو من خلال ظهرت الآن نتيجة الثانوية الأزهرية 2017 معرفة كافة التفاصيل عن النتيجة وطريقة الحصول عليها.

اخبار مصر اليوم الاحد 16/7/2017: الصحة تعلن موعد طرح علاج سرطان المعدة والجهاز الهضمي الجديد

قامت وزارة الصحة والسكان مؤخرًا بالإعلان عن عقار جديد قد من أجل أن يتم الإستعانة به في علاج كلاً من مرض سرطان المعدة والجهاز الهضمي الجديد، حيث ورد ان هذا العقار أسمه العلمي هو “رامي وسيروم اب “، كما من المقرر ان يتم طرحه فى شهر سبتمبر المقبل، ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة رابط الصحة تعلن عن موعد طرح علاج سرطان المعدة والجهاز الهضمي الجديد.

اخبار مصر اليوم الاحد 16/7/2017: صندوق النقد يوافق على الدفعة الثانية من القرض

صرح صندوق النقد الدولي صباح اليوم أنه قد وافق على منح جمهورية مصر العربية دفعة ثانية من القرض، وجدير بالذكر أن إجمالي المنحة الجديدة هو 1.25 مليار دولار أمريكي من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار أمريكي، ولمعرفة كافة التفاصيل يمكنكم زيارة رابط صندوق النقد يعلن موافقته على إعطاء مصر دفعة ثانية من القرض.

اخبار مصر اليوم الاحد 16/7/2017: حقيقة زيادة أسعار رحلات الحج البري

خرجت بعض التصريحات الهامة من داخل التفتيش السياحي التابعة إلى قطاع الرقابة على الشركات الخاصة بوزارة السياحة، والتي تعلقت بشأن زيادة أسعار رحلات الحج البري وخاصة بعد ارتفاع الأسعار بالسوق المصري، حيث نقي التفتيش السياحي هذه الزيادة وأكد على أنه لم يصله حتى الآن أي طلبات بزيادة أسعار الحج البري، ويمكن معرفة باقي التفاصيل والتصريحات الخاصة بهذا الشأن من خلال زيارة الرابط الخاص حقيقة زيادة أسعار رحلات الحج البري.

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اخبار مصر اليوم الاحد 16/7/2017: البنك الأهلي يرفع أسعار الفائدة على التوفير وبعض الودائع

صرح السيد نائب رئيس البنك الأهلي، يحيي ابوالفتوح، أن البنك الأهلي قد قرر يوم الخميس الموافق 13/7/2017 أن يتم رفع أسعار الفائدة على كلاً من حساب التوفير و حساب الودائع التي تعد أقل من ٦ شهور، ويمكن من خلال زيارة رابط البنك الأهلي يرفع أسعار الفائدة على التوفير والودائع أقل من ٦ شهور معرفة كافة التفاصيل.