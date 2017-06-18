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اخبار مصر اليوم الاحد 18/6/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم الآن أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، حيث نتابع معكم اخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الاحد 18/6/2017: عدد ساعات الصيام في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان

يسعي المسلمين في كل مكان إلى معرفة عدد ساعات الصوم المقررة في أيام رمضان، ولهذا نستعرض لكم الآن عدد الساعات المقررة في اليوم كما وردت في إمساكية شهر رمضان المبارك من خلال موقعنا مصر 365، حيث نقدم لكم موعد الصيام وعدد الساعات التي توقعها معهد الجيولوجيا، حيث ورد في إمساكية شهر رمضان أن جميع المواعيد المدرجة فيها خاصة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وعلى الموجودين خارج زمام المحافظة مراعاة فرق التوقيت.

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وقد ورد أن عدد ساعات الصوم المقررة اليوم، أنه يصل عدد ساعات الصوم اليوم إلى حوالى 15 ساعة و50 دقيقة، على أن يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:57 مساءً، على أن يكون وقت السحور في تمام الساعة 2:07 صباحًا، اما عن موعد الإمساك ورد أنه سوف يكون في تمام الساعة 2:47 صباحًا، كما يتوقع أن يؤذن موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 3:07.

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اخر اخبار مصر اليوم الاحد 18/6/2017: أخبار الطقس اليوم الاحد بمحافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه يتوقع أن يسود اليوم، طقس حار على كلاً من السواحل الشمالية، ثم ترتفع درجات الحرارة على كلاً من الوجه البحري ومحافظة القاهرة، حتى تصل إلى شمال الصعيد، كما تستمر فى الارتفاع ليصبح الطقس شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد فى ساعات النهارًا ثم تنخفض درجات الحرارة ليصبح الطقس لطيف ليلًا، وقد ورد أن حالة الرياح تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة، كما يتوقع أن تنشط الرياح على محافظة جنوب سيناء، ومحافظات جنوب البلاد، والبحر الأحمر، وخليج السويس، مما يتوقع أن تؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

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اخر اخبار مصر اليوم الاحد 18/6/2017: تسلم اليوم عقود أراضى المستثمرين بالمنيا بالمنطقة الصناعية

صرح وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، بأنه سوف يقوم اليوم السبت، بتوزيع العقود الخاصة بالأراضي الصناعية الخاصة بالسادة المستثمرين، والتي توجد في حيز المنطقة الصناعية التابعة إلى مدينة المظاهرة داخل محافظة المنيا.

أكد وزير التجارة والصناعة في تصريحه على أنه فى إطار هذه الجولة، سوف يقوم بتفقد مجموعة من المصانع الموجودة في محافظة المنيا، والتي مقرها في المنطقة الصناعية ، كما يقوم سيادة الوزير بإجراء زيارة إلى مركز التدريب المهني، والذي يتبع مصلحة الكفاية الإنتاجية ، والتي تندرج في مجملها تحت نطاق وزارة التجارة والصناعة المصرية بالمحافظة.

جدير بالذكر أنه سوف يرافق السيد وزير الصناعة والتجارة في زيارته اليوم لمحافظة المنيا، رئيس هيئة التنمية الصناعية، المهندس أحمد عبد الرازق، كما ترافقه ايضًا الرئيس التنفيذي لجهاز مشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، نيفين جامع، بالإضافة إلى مستشار الوزير للمشروعات، ياسر المغربى.

اخبار مصر اليوم الاحد 18/6/2017: التعليم تكشف عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العام 2017

أكد السيد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة التابعة إلى وزارة التربية والتعليم، رضا حجازي، منذ قليل على أنه قد تقرر أن يتم كشف الستار عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2017، للعام الدراسي الحالي يوم ٢۰ من شهر يوليو المقبل، حيث ورد أن الطلاب بجميع الأقسام العلمية والأدبية قد بدأوا أداء امتحانات الثانوية العامة 2017، يوم 4 من شهر يونيو الجاري، بجميع المحافظات المصرية، وطبقًا لما ورد في جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2017، سوف ينتهي جميع الطلاب بجميع المدارس المصرية من أداء الامتحانات المقررة عليهم يوم 24 من نفس الشهر الجاري، والذي توافق ايضًا وقفة عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الجميع باليمن والبركات.

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اخبار مصر اليوم الاحد 18/6/2017: تشغيل القطارات المخصصة للعيد بداية من اليوم

أكدت هيئة السكة الحديد، على أنه اعتبارًا من اليوم الأحد، سوف تقوم بتشغيل القطارات الإضافية التي قد سبق وأعلنت عنها من أجل استقبال زحام العيد، على أن يستمر تشغيلها حتى 4 يوليو المقبل.

جدير بالذكر أن الهيئة قامت بالدفع بعدد 8 قطارات مكيفة بالإضافة إلى 4 قطارات مميزة، كما قررت زيادة عدد الرحلات اليومية، كما تقرر ان يتم حجز مقاعد القطارات المكيفة قبل موعدها بحوالي 48 سعة، وهذا خاص بالمقاعد الإضافية، كما قررت الهيئة توقف العمل من الانترنت لحجز التذاكر في أيام العيد واقتصار عملها على حجز شبابيك كلاً من محطة الجيزة ومحطة مصر فى رمسيس، وذلك على رحلات الذهاب فقط.