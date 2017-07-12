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اخبار مصر اليوم الاربعاء 12/7/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم الآن أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، حيث نتابع معكم نتيجة الثانوية العامة 2017 واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 12/7/2017: الأرصاد تحذر من إرتفاع كبير في طقس اليوم

صرح خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم حالة كبيرة من الارتفاع في درجات الحرارة في إطار استمرار موجة الطقس شديدة الحارة التي تجتاح البلاد، حيث ورد في بيان الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، على السواحل الشمالية، ثم تزداد درجات الحرارة إرتفاعًا على كلاً من مناطق الوجه البحرى بالإضافة إلى محافظة القاهرة حتى يصل إلى شمال الصعيد، وتنخفض جميع درجات الحرارة بكافة المحافظات في ساعات الليل كما حذر الأرصاد المصطفين والصيادين من تأثير ارتفاع الحرارة على حالة البحر الأحمر والمتوسط و الإضطراب المتوقع في حركة الموج بهما.

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اقرأ المزيد: الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء 12/7/2017.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بجميع المحافظات .

اخبار مصر اليوم الاربعاء 12/7/2017: ظهور نتيجة الثانوية العامة 2017

تم الإنتهاء من عملية تصحيح ورصد نتائج الثانوية العامة، وعلى هذا قامت وزارة التربية والتعليم، بالإعلان عن تقديم موعد ظهور النتيجة والذي تم تقديمه، حيث كان من المقرر أن يتم الإعلان عنها يوم السبت القادم الموافق 15/7/2017، ولكن بعد الإنتهاء من باقي الإجراءات المتبعة خرج رئيس قطاع التعليم ليؤكد أن إعلان النتيجة سوف يكون يوم غد الأربعاء، كما حدد موعد ظهورها في المدارس يوم الخميس القادم، وقد تم الإعلان عن أسماء الأوائل من كلاً من شعبتي العلمي والأدبي، وقام الوزير بالاتصال هاتفيًا بالطلبة الأوائل وتهنئتهم على النجاح الباهر.

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اخبار مصر اليوم الاربعاء 12/7/2017: حقيقة زيادة أسعار رحلات الحج البري

خرجت بعض التصريحات الهامة من داخل التفتيش السياحي التابعة إلى قطاع الرقابة على الشركات الخاصة بوزارة السياحة، والتي تعلقت بشأن زيادة أسعار رحلات الحج البري وخاصة بعد ارتفاع الأسعار بالسوق المصري، حيث نقي التفتيش السياحي هذه الزيادة وأكد على أنه لم يصله حتى الآن أي طلبات بزيادة أسعار الحج البري، ويمكن معرفة باقي التفاصيل والتصريحات الخاصة بهذا الشأن من خلال زيارة الرابط الخاص حقيقة زيادة أسعار رحلات الحج البري.

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اخبار مصر اليوم الاربعاء 12/7/2017: القانون المصري يعاقب الموظف الذي يستعمل القسوة مع المواطنين

ورد في بعض البنود الموجودة في القانون المصري أن الموظف الذي يعمل بالقطاع الحكومي والهيئات الحكومية في حالة إساءة معاملة للمواطنين أو استغلالهم أو طلب بعض الخدمات منهم بدون مقابل أو أخذ منهم أي شئ بالقوة يعاقب بكلاً من الحبس والغرامة والعزل من وظيفته، ويمكن من خلال زيارة رابط عقوبة الموظف الذي يستعمل القسوة مع المواطنين في القانون المصري معرفة كافة التفاصيل والأحكام القانونية الخاصة بكل تصرف منهم.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 12/7/2017: تعرف على أسعار الكهرباء الجديدة الخاصة بالقطاع التجارى

أعلنت وزارة الكهرباء عن رفع قيمة أسعار الكهرباء الخاصة بالقطاع التجاري على أثر الزيادة الجديدة التي تعمل الوزارة على تطبيقها من خلال رفع الدعم عن شرائح الكهرباء، حتى تتمكن خلال عام 2020 من رفع الدعم بشكل نهائي عن الكهرباء، ويمكن من خلال زيارة رابط أسعار الكهرباء الجديدة الخاصة بالقطاع التجارى معرفة كافة الأسعار والتفاصيل.

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