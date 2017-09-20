اخبار مصر اليوم الاربعاء 20/9/2017: أهم ما ورد في الصحف المصرية

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اخبار مصر اليوم الاربعاء 20/9/2017 فى جمهورية مصر العربية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 20/9/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة خلال اليوم على كافة أنحاء البلاد أنه سوف تشهد مصر اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم أنه سوف يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية بوجه عام في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.

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اخبار مصر اليوم الاربعاء 20/9/2017: وظائف خالية فى هيئة قضايا الدولة لخريجي كليات والشرطة والشريعة والحقوق

ورد أن هيئة قضايا الدولة أعلنت عن أحدث الوظائف الخالية الموجودة بداخلها حيث كشف الإعلان الرسمي عن تفاصيل وشروط التقديم لهذه الوظائف بالإضافة إلى طريقة التقديم من أجل رغبتها في استكمال هيكلها الوظيفي داخل هيئة قضايا الدولة، علي أن يكون المتقدمين من كلاً من كلية الحقوق والشريعة والشرطة.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 20/9/2017: زوجة أخطر مجرم بالصف تستعين بعشرين رجلا لتحريره من قبضة الأمن

قامت قوة من رجال الأمن مؤخرًا بتنفيذ ضبط وإحضار لأحد المجرمين الذين يطلق عليهم اسم “مسجل خطر” بعد أن صدر ضده حكم بالسجن المؤبد فى قضية سرق وقتل وبعد أن تم القبض عليه وأثناء عودة قوة الأمن إلى مركز الشرطة اعترض طريقها زوجة هذا المجرم ومعها 20 رجل أخرين وتم إطلاق الأعيرة النارية لتخويف الشرطة وتحطيم أحد سيارتهم بالإضافة إلى ضرب قوات الأمن ورشقهم بالحجارة وغيرها من الأدوات حتى تتمكن الزوجة من تحرير أثر زوجها.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 20/9/2017: ملازم أول يرفض رشوة يقدمها إليه مهرب بقيمة 2.5 مليون جنيه و يُسلمه للسُلطات

فى ظل الإضرابات وارتفاعات الأسعار التى تمر بها البلاد مؤخرًا خربت بعض الذمم ونسي الكثيرين المبادئ واختلط بين الحلال والحرام وانحرف البعض عن طريق الاستقامة من أجل توفير مصاريف الحياة ومشتقاتها ولكن هناك بعض الناس مازالوا يعرفون الحق ومصرون على النجاح والسير فى طريقهم المستقيم بدون الوقيعة في الخطأ ومنها أحد الضباط الشباب الذين قد رفضنا رشوة كبيرة ربما لو قضوا أعوام فى العمل ما تمكنوا من توفير مثلها أو جزء منها متمسكين بقيم المهنة وشرفها وقام بالإبلاغ عنها.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 20/9/2017: إحالة “مجهول” إلى المحكمة التأديبية

فى واقعة هي الأولى من نوعها، ورد أنه قد صدر قرار رسمي بإحالة “مجهول إلى التحقيق من قبل المسؤولين حيث قامت مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارة بإحالة مجهولة إلى أركان المحكمة التأديبية العليا في قضية السيارات المجهزة للمعاقين فى قضية لسنة 2015 برقم 28 في إطار قضية تم اتهام فيها عدد من الأطباء بالإضافة إلى عدد من الموظفين الذين كانوا يعملوا في كلاً من وزارة الداخلية ووزارة الصحة والسكان.