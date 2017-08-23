اخبار مصر اليوم الاربعاء 23/8/2017: أخر وأهم ما ورد في الصحف المصرية

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اخبار مصر اليوم الاربعاء 23/8/2017: أخر وأهم ما ورد في الصحف المصرية
أخبار مصر

اخبار مصر اليوم الاربعاء 23/8/2017 فى جميع المحافظات المصرية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 23/8/2017: البنوك المصرية توافق علي تقديم تسهيلات كبيرة للعملاء لفتح حسابات جديدة

خرجت بعض التصريحات المؤكدة علي أن البنوك المحلية قد اتخذت قرارها بعد مخاطبة البنك المركزي المصري بالموافقة علي فتح حسابات جديدة للمواطنين فى إطار دعمها للشمول المالي حيث تقرر أن يتم فتح حسابات مصرفية بدون مصاريف كبيرة كما سيتم فتح الحسابات عن طريق استخدام بطاقة الرقم القومي.

البنوك المصرية توافق علي تقديم تسهيلات كبيرة للعملاء لفتح حسابات جديدة

اخبار مصر اليوم الاربعاء 23/8/2017: حالة من السخط بين موظفى وزارة الآثار بعد وصول مرتب كلب الحراسة 9000 جنيه

أعلنت مصادر مطلعة فى وقت سابق عن أن الراتب الشهري المخصص كلاب الحراسة فى كلاً من منطقة أهرامات الجيزة الأثرية قد وصل إلى حوالي 9 آلاف جنيه وذلك بالنسبة إلى الكلب الواحد لكل شهر، وان الوزارة شهريًا تدفع رواتب كلاب حراسة بمبلغ وقدره 54 ألف جنيه وذلك عن عدد 6 كلاب حراسة مقابل استخدام هذه الكلاب من قبل الوزارة فى إجراءات التأمين وعمليات تفتيش السيارات.

مرتب الكلب فى وزارة الآثار 9000 جنيه

اخبار مصر اليوم الاربعاء 23/8/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة أنه سوف تشهد البلاد اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد اليوم أن يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار  ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.

طقس

اخبار مصر اليوم الاربعاء 23/8/2017: القوات المسلحة تعلن عن سعر اللحوم البلدي فى منافذها بعيد الأضحى

قام مدير مديرية التموين بالإعلان عن تنسيق وزارة التموين والتجارة مع الشركة القابضة وقد تقرر أن يتم زيادة الكميات المعروضة بالأسواق لأجل أن يتم تغطية الزيادة الجديدة فى الطلب بكافة منافذ القوات المسلحة وأنه سوف يتم بيع كيلو اللحوم الحمراء البلدية بالإضافة إلى المجمدة منهم بأسعار مخفضة عن أسعار السوق المحلية بجميع المحافظات.

القوات المسلحة تعلن عن سعر اللحوم البلدي فى منافذها بعيد الأضحي

اخبار مصر اليوم الاربعاء 23/8/2017: وزارة المالية يعلن عن موعد وقف التعامل بالشيكات الورقية

قام السيد وزير المالية بالتأكيد على أن وزارة المالية قد اتخذت قرارها بشأن استكمال خطتها التي تخص ميكنة الموازنة العامة للدولة حيث يتم من خلالها استخدام أحدث الوسائل  التكنولوجية والإلكترونية، حيث يتم ربط التعاملات بنظام الدفع الإلكتروني على حساب الخزانة الموحد المتواجد في البنك المركزي من أجل زيادة الرقابة علي العمليات المالية بالدولة.

وزارة المالية سيتم وقف التعامل بالشيكات الورقية في الجهات الحكومية بداية نهاية نوفمبر القادم

اخبار مصر اليوم الاربعاء 23/8/2017: وزارة السياحة تحذر الحجاج من حمل أكثر من 10 آلاف دولار

قام رئيس بعثة الحج السياحي بتحذير جميع الشركات السياحية المسؤولة عن رحلات الحج هذا العام حيث أكد عليهم أن يقوموا بتنبيه جميع الحجاج بأن لا يتخطى ما معهم من أموال سائلة عن خروجهم إلى رحلة الحج طبقًا لتصريحات صادرة من البنك المركزي المصري والتي تقدر بحوالي 10 آلاف دولار أمريكي وفى حالة المخالفة سوف يتعرض الحاج بالمساءلة القانونية أثناء دخوله المطار.

موسم الحج