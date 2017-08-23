اخبار مصر اليوم الاربعاء 23/8/2017: أخر وأهم ما ورد في الصحف المصرية

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اخبار مصر اليوم الاربعاء 23/8/2017 فى جميع المحافظات المصرية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 23/8/2017: وزارة المالية يعلن عن موعد وقف التعامل بالشيكات الورقية

قام السيد وزير المالية بالتأكيد على أن وزارة المالية قد اتخذت قرارها بشأن استكمال خطتها التي تخص ميكنة الموازنة العامة للدولة حيث يتم من خلالها استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والإلكترونية، حيث يتم ربط التعاملات بنظام الدفع الإلكتروني على حساب الخزانة الموحد المتواجد في البنك المركزي من أجل زيادة الرقابة علي العمليات المالية بالدولة.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 23/8/2017: وزارة السياحة تحذر الحجاج من حمل أكثر من 10 آلاف دولار

قام رئيس بعثة الحج السياحي بتحذير جميع الشركات السياحية المسؤولة عن رحلات الحج هذا العام حيث أكد عليهم أن يقوموا بتنبيه جميع الحجاج بأن لا يتخطى ما معهم من أموال سائلة عن خروجهم إلى رحلة الحج طبقًا لتصريحات صادرة من البنك المركزي المصري والتي تقدر بحوالي 10 آلاف دولار أمريكي وفى حالة المخالفة سوف يتعرض الحاج بالمساءلة القانونية أثناء دخوله المطار.