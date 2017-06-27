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اخر اخبار مصر اليوم الاربعاء 28/6/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم الآن أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، حيث نتابع معكم اخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

أخبار مصر اليوم الاربعاء 28/6/2017: أخبار الطقس اليوم بمحافظات مصر

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد محافظات مصر موجة حارة على مدار اليوم وتنخفض مع دخول ساعات الليل، حيث ورد في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على كلاً من السواحل الشمالية، ثم تزداد درجات الحرارة إرتفاعًا على كلاً من مناطق الوجه البحرى بالإضافة إلى محافظة القاهرة حتى يصل إلى شمال الصعيد، كما يتوقع أن يصبح الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على كلاً من محافظات جنوب الصعيد، وتنخفض جميع درجات الحرارة بكافة المحافظات في ساعات الليل.

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أقرأ المزيد: درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء في جميع محافظات مصر .

اخبار مصر اليوم الاربعاء 28/6/2017: موعد إحياء ذكرى الأربعين لشهداء المنيا

تقرر أن يقوم أسقف ورئيس دير الأنبا صموئيل، الأنبا باسيليوس، والمعترف به والموجود في جبل القلمون بمحافظة المنيا، أن يقوم على تقديم قداس خاص بالذكرى الأربعين يوم الأحد المقبل، وقد ورد أن القداس سوف يتم تخصيصه على أرواح ضحايا حادث المنيا الإرهابى، وقد ورد أنه من المقرر أن يقام القداس في مقر الدير، وقد جاءت هذه الأنباء وفقًا لبيان رسمى صدر مؤخرًا عن الكنيسة.

اخر اخبار مصر اليوم الاربعاء 28/6/2017: مجلس الوزراء يعلن أن يوم 29 يونيو أجازة رسمية

صدر بيان رسمي من داخل مجلس الوزراء، يعلن فيه أن يوم الخميس المقبل والذي يوافق يوم 29 من شهر يونيو الجاري هو عطلة رسمية بالبلاد، في المصالح الحكومية والخاصة، حيث تم اعتبار هذا اليوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر، ويأتي هذا البيان بمناسبة ذكري تحرير سيناء والذي يوافق يوم الجمعة 30 يونيو، وعلى هذا تم اعتبار يوم الخميس إجازة بدل من يوم الجمعة، ولكن قد تم استثناء المدارس والمعاهد والجامعات التي قد ورد في جدول امتحاناتهم هذا اليوم من الإجازة، حيث تقرر أن يستمروا في أداء باقي اختباراتهم كما هو مقرر بالجدول الخاص بهم.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 28/6/2017: استمرار استقبال طلبات تظلمات نتيجة مسابقة كاتب رابع بالنيابة الإدارية

صدر قرار من السيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار علي محمد رزق، مدير إدارة النيابات، إلى عدد من المختصين، أن يتم فحص نتيجة مسابقة كاتب رابع التابعة إلى هيئة النيابة الإدارية، بعد أن كان قد أمر بمتابعة ردود أفعال وتعليقات المقبولين والمستبعدين فى المسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور نتيجة مسابقة كاتب رابع، وقد جاء في المتابعة الأولية ردود أفعال غاضبة من النتيجة النهائية، حيث تم اكتشاف وجود عدد من الأقارب والأشقاء بالإضافة إلى تعيين أبناء العاملين في النيابة الإدارية، قد تم قبولهم في الوظائف من عدد من المحافظات، مما أثار غضب واستياء المستبعدين.

عملاً بمبدأ المساواة قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية أن يتم استبعاد عدد من الأسماء التي أثيرت حولهم الشكوك من النتيجة، كما أمر اللجنة أن تستكمل فحصها لباقي النتيجة، وقد تم فتح باب التظلمات أمام المستبعدين بداية من يوم أمس السبت 24/6/2017 وحتى يوم الأربعاء القادم، في مسابقة تعيين كاتب رابع رقم 1 لسنة 2016، ويمكن للراغبين حاليًا أن يتواصلوا عن طريق الفاكس أو الإيميل أو عن طريق المقر الرئيسي لإرسال التظلمات الخاصة بهم في المدة المقررة.

اقرأ المزيد: تظلمات مسابقة النيابة الادارية: طريقة التقدم الالكتروني للتظلمات بعد استبعاد أسماء الأقارب من التعيين بوظيفة كاتب رابع .

اخر اخبار مصر اليوم الاربعاء 28/6/2017: الكهرباء تقرر مد فترة رفع الدعم من سنتين إلى 5 لـ7 سنوات

صرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، مؤخرًا، أنه كان من المقرر أن يتم رفع الدعم عن الكهرباء بشكل نهائي وفقًا للخطة المقررة في وقت سابق من قبل مجلس الوزراء خلال العامين المقبلين، ولكن مع رعاية الوزارة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، تم دراسة الأمر، وقد تقرر أن يتم مد فترة رفع الدعم المقررة بشكل رسمي ما بين 5 إلى 7 سنوات.