اخبار مصر اليوم الاربعاء 6/9/2017: أهم ما ورد في الصحف المصرية

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اخبار مصر اليوم الاربعاء الموافق 6/9/2017 فى جمهورية مصر العربية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 6/9/2017: ارتفاع كبير في أسعار الدواجن فى مصر عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك

شهدت الأسواق ارتفاع في أسعار الدواجن البيضاء بعد انتهاء أيام عيد الأضحى المبارك حيث ارتفع سعر الكيلو من الدجاج من داخل المزارع أو الأسواق بعد زيادة إقبال المواطنين عليه وبدء ابتعادهم عن اللحوم الحمراء فى جميع الأسواق والمناطق وابتعادهم عن اللحوم التي ارتفعت بشكل كبير والسعي وراء البديل الأقرب في المواد البروتينية.

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اخبار مصر اليوم الاربعاء 6/9/2017: انخفاض جديد علي أسعار الأدوات الكهربائية

قام رئيس شعبة الأدوات الكهربائية التابعة حاليا إلى الغرف التجارية، بالتأكيد على أنه بسبب قرار وزير المالية والذي قد اتخذه بشأن خفض قيمة سعر الدولار الجمركي قد انخفضت أسعار الأدوات الكهربائية فى مصر بنسبة وصلت إلى 5% وذلك بسبب كثرة الإقبال في تلك الفترة على شراء الأدوات الكهربائية من جميع المنافذ والمناطق مما ترتب عليه زيادة أعداد المقبلين على الشراء.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 6/9/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة أنه سوف تشهد البلاد اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد اليوم أن يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 6/9/2017: اقتراح تخفيض أسعار الغاز الموجه للمصانع سعيا وراء تشجيع الصناعة

تشهد الصناعة فى مصر صعوبات كبيرة بسبب عدد من العوامل الكثيرة والمختلفة خلال الفترة الحالية والتي من ضمنها الارتفاعات فى أسعار مصادر الطاقة المختلفة والتي تعد المصدر الأساسي للطاقة وعلى هذا فإن المصانع قد لجأت إلى تخفيض معدلات الإنتاج من أجل منع مَزيد من الخسائر بوجه عام.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 6/9/2017: نائب بالبرلمان يسعى إلى الاهتمام بالتصنيف العمري للأفلام

بعد ظهور علي الساحة السينمائية عدد من الأفلام التي لا تصلح لجميع الأعمار وانتقدها الأهالي وأولياء الأمور وحتى الكبار من شدة ابتذالها والرداءة التي تخللتها والإسفاف الذي كانت تقوم بعرضه خرجت بعض التصريحات البرلمانية المشيرة علي ضرورة توقف مثل هذه النوعية منها.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 6/9/2017: زيادات إضافية لحافز الجودة لأعضاء هيئة البحوث والجامعات المصرية والأزهر

قام السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان خلال مجموعة من التصريحات الصحفية التي قد قام بها أنه بخصوص القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء، الخاص برفع قيمة حافز الجودة لكافة أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى المعاونين في الجامعات قد تم حسم هذا القرار لصالحهم وسوف يندرج ضمن القرار الجديد جامعات الأزهر والمراكز البحثية.