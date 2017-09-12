اخبار مصر اليوم الثلاثاء 12/9/2017: آخر وأهم ما ورد في الصحف المصرية

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اخبار مصر اليوم الثلاثاء 12/9/2017 فى جمهورية مصر العربية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 12/9/2017: ارتفاع أعداد ضحايا حادث الطريق الصحراوي الشرقي

وقع حادث سير بشع خلال اليوم الثلاثاء، وجاء على أثره وفاة عدد 15 شخصا من بينهم السائق بالإضافة إلى بعض الإصابات وقد تم على الفور إرسال سيارات إسعاف من أجل نقل الجثث والذين كانوا جميعًا من أبناء محافظة المنيا وأسيوط، وقد جاء أنه قد وقع هذا الحادث ما بين سيارة ميكروباص بمقطورة محملة بالطوب وأن هذا الواقع قد شهدت نفق سنور الموجود فى الطريق الصحراوي الشرقي.

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اخبار مصر اليوم الثلاثاء 12/9/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة خلال اليوم على كافة أنحاء البلاد أنه سوف تشهد مصر اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم أنه سوف يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية بوجه عام في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 12/9/2017: أسعار الذهب تنخفض لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع

بعد إرتفاع تاريخي على اسعار الذهب في مصر وأسعار المعدن الاصفر عالميًا ورد أن أسعار الذهب اليوم قد وصلت في إطار تعاملات البيع والشراء إلى أدنى مستوى لها فى أكثر من أسبوع كما أعلن بعض الخبراء أن هذا الانخفاض قد أثر على عمليات الطلب حيث شهدت الأسواق إقبال ملحوظ علي شراء الذهب الأصفر رغم المخاطرة الكبيرة وراء ذلك من قبل السادة المستثمرين على الأصول.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 12/9/2017: التعليم تنفي وجود أي حالة تسمم بسبب وجبات التغذية في العام الماضي

خرجت بعض التصريحات من رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب من التعليم المؤكدة علي عدم وجود أي حالات تسمم يمكن ذكرها أو إثباتها في العام الدراسي الماضي وأن ما حدث في بعض الوقائع كان عبارة عن تلبك معوي نتيجة عدم نظافة أيدي الطلاب عند الأكل وأن الوجبات المدرسية سليمة ووزارة الصحة فقط من لها الحق في قول وجود حالات التسمم أم لا وعلى هذا فإن الوزارة قد أعلنت أنه لم يكن في العام الماضي أي حالات تسمم بين صفوف الطلاب.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 12/9/2017: أحدث تصريحات وزارة التموين بشأن أسعار السكر التمويني

صرح عضو المكتب الفني التابع إلى وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، فيما يخص أسعار السكر التمويني في مصر إنه قد اتخذت الوزارة قرارها بخفض سعر كيلو جرام السكر التمويني وذلك لعدة أسباب مختلفة ولكن لا يتوقع أن يتم خفضه مرة أخرى بالأسواق كما أكد الخبير الاقتصادي على أنه قد تم خفض سعر كيلو السكر التمويني بعد قرار الوزارة من 10 جنيهات إلى 9.5 جنيهات.