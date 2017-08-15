اخبار مصر اليوم الثلاثاء 15/8/2017: آخر وأهم ما ورد في الصحف المصرية اليوم

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اخبار مصر اليوم الثلاثاء الموافق 15/8/2017 فى جميع المحافظات المصرية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 15/8/2017: إعلان البنك المركزي عن أحدث الوظائف الخالية والتقديم حتى 27/8/2017

يرغب البنك المركزي المصري في تعيين عدد من الوظائف الخالية داخل هيكله الإداري في عدد من التخصصات والشروط المعينة التي يتوجب توافرها في المتقدمين في أحد هذه الوظائف المعلن عنها وأن هذا التقديم سوف يكون على الإنترنت حتى يوم 27/8/2017.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 15/8/2017: توقعات بانخفاض جديد في أسعار السلع خلال النصف الثاني من 2017

جاء بعض التصريحات المتفائلة بوجود انخفاض جديد من المتوقع أن يطرأ علي الأسعار في النصف الثاني من العام الحالي حيث يتوقع الخبراء أن عملية الإصلاحات الاقتصادية التي قد أقامتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية سوف تأتي ثمارها خلال هذه الفترة بالإضافة إلى تراجع تعاملات العملة الخضراء أمام العملة الوطنية وانخفاض أسعار السلع عالميا مع قلة انخفاض حجم الطلب بالعديد من الأسواق والتي ترتب عليها زيادة المعروض.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 15/8/2017: الأزهر يرد علي مطالبات زواج المسلمة من غير المسلم

قام وكيل الأزهر بالرد على المطالبات الأخيرة التي شهدتها الساحة مطالبة من الأزهر الشريف أن يقوم بإجازة زواج المرأة المسلمة من الرجل الغير المسلم، حيث أوضح سيادته حقيقة الأمر والسبب وراء رفض الإسلام لهذا الزواج علي الرغم من موافقة زواج الرجل المسلم من المرأة الغير مسلمة.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 15/8/2017: شركة أوبر تستحدث خدمة جديدة لإخفاء أرقام المستخدمين

قامت شركة أوبر بالإعلان عن استحداث خدمة استدعاء سيارات الركوب عبر الهواتف الذكية، حيث أضافت خدمة جديدة إلى تطبيقها الأساسي أوبر والتي تهدف من خلاله القضاء على الرسائل النصية والمكالمات العشوائية التي قد اشتكى منها العملاء في الآونة الأخيرة والتي قد تصل من أرقام مجهولة عبر هذا التطبيق إلى المستخدم.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 15/8/2017: وزارة الصحة تفتتح اليوم أكبر مصنع لإنتاج الأمصال واللقاحات في الشرق الأوسط

أعلنت رئيس الشركة المصرية للأمصال عن استعداد وزارة الصحة المصرية لافتتاح أول وأكبر مصنع مخصص لإنتاج الأمصال واللقاحات في مصر والشرق الأوسط ليكون قفزة جديدة في عالم الدواء في مصر والدول العربية وربما العالم حيث ورد أن المصنع سوف تكون طاقته الإنتاجية تصل إلى 13 مليون أمبول في الشهر الواحد بتكلفة بلغت 51 مليون جنيه مصري.