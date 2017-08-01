اخبار مصر اليوم الثلاثاء 1/8/2017: أهم ما ورد من أنباء بالصحف اليومية

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اخبار مصر اليوم الثلاثاء 1/8/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 1/8/2017: الأوقاف تغلق 14 مسجدًا على مدار أسبوعين

صرح وكيل وزارة الأوقاف التابعة إلى محافظة الشرقية، أنه قد تم إغلاق 14 مسجدًا بسبب عدم وجود أئمة لهم حتى لا يكونوا عرضة لاعتلاء العناصر أصحاب الأفكار الإرهابية، وتسعى الوزارة لتعويض هذا النقص الموجود، كما ورد أن الوزارة تعمل على تعويض هذا النقص عن طريق تعيين خطباء المكافأة، وأنها تقوم بغلق المساجد التي لا يوجد بها خطباء حتي يتم توفيرهم.

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اخبار مصر اليوم الثلاثاء 1/8/2017: مشاورات لتخفيض أسعار الإنترنت الأرضى

قام الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بالإعلان عن وجود بعض المناقشات الهامة التي تجري حاليًا مع عدد من شركات الاتصالات، والتي تخص إمكانية تخفيض أسعار الإنترنت الأرضى والتي من المقرر لها أن تتم في محافظات مصر حيث تحدد الحد الأدنى لها بمقدار 4 ميجا بت/ث، من أجل أن يتم رفع كفاءة الخطوط الأرضية بالإضافة إلى العمل علي تقديم سرعات أفضل لعملائها المشتركين.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 1/8/2017: مصر تدين حادث الهجوم الإرهابي علي “القطيف” بالسعودية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية صباح اليوم الإثنين، فى بيان رسمي لها أن جمهورية مصر العربية تدين بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع مؤخرًا فى المملكة العربية السعودية وتحديدًا في منطقة القطيف، كما جاء بالبيان رفض مصر القاطع لأي عمليات إرهابية علي المملكة، وقد ورد أن هذا الحادث قد نتج عنه استشهاد ضابط شرطة من عناصر الأمن السعودي بالإضافة إلى إصابة ستة رجال آخرين، كما قدمت مصر العزاء لأسرة الشرطي المتوفى وتمني الشفاء العاجل للمصابين.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 1/8/2017: خطوات الحصول على شقة بمشروع سكن مصر وطرق السداد

اعلنت وزارة الإسكان مؤخرًا عن مشروع سكن مصر، والذي يعد أحد المشروعات الهامة التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين بالمدن الجديدة في محافظات مصر والتي تصل مساحتها إلى 115 متر مربع مثل مدينة القاهرة الجديدة ومدينة العبور ومدينة 6 أكتوبر وغيرها من مختلف المدن بالمحافظات، وقد قامت الوزارة بالإعلان عن الشروط اللازمة للحجز وطرق السداد الخاصة بـ شقق مشروع سكن مصر.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 1/8/2017: تذاكر الحج السياحي بشركة مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران عن المكاتب التي من المقرر لها أن تقدم تذاكر الطيران الخاصة بحجز الحج السياحي الخاصة بعام 2017 ابتداء من اليوم الاثنين، حيث تتوفر التذاكر فى مكاتب شركة مصر للطيران والتي توجد في شبرا والعباسية والعجوزة، وذلك في إطار محاولة الشركة لتيسير حجز التذاكر على الحجاج.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 1/8/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد اليوم أن يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.

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