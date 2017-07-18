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اخبار مصر اليوم الثلاثاء 18/7/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم الآن أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، حيث نتابع معكم نتيجة الثانوية العامة 2017 ونتيجة الثانوية الأزهرية 2017 للفصل الدراسي الاول واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 18/7/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

صرح خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس حار على بعض المحافظات ما يتوقع استمرار موجة الطقس شديد الحرارة التي شهدتها محافظات مصر في الفترة الماضية، حيث ورد في بيان الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنخفض حالة الطقس على بعض المحافظات بينما تشهد المحافظات الأخرى طقس حار في ساعات النهار كما يتوقع تساقط بعض الامطار بغرب البلاد وتنخفض جميع درجات الحرارة في ساعات الليل.

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اخبار مصر اليوم الثلاثاء 18/7/2017: مواعيد اختبارات القدرات للثانوية العامة والمعادلة

أعلنت وزارة التعليم العالي عن بدء فعاليات تنسيق الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولي، حيث تعلن وزارة التعليم عن مواعيد حجز اختبارات القدرات المقررة على الطلاب من أجل دخولهم الجامعات، وقد تم الإعلان عن آخر موعد لحجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة وموعد بدء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة لهذا العام كما تم وضع قواعد التنسيق الجغرافي للطلاب ومن خلال الدخول على الروابط التالية يمكنك معرفة كافة التفاصيل.

التعليم تعلن عن آخر موعد لحجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

التعليم العالي تعلن عن موعد بدء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

قواعد التنسيق الجغرافي للقبول بالجامعات والمعاهد عام 2017/2018

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 18/7/2017: فيديو لـ”راقصات” فوق إحدى المآذن يثير غضب الشعب المصري

انتشر فيديو كليب في الساعات الماضية تم تصويره في الشارع المصري حيث كان يضم شاشة عرض تم وضعها بين مئذنتين من أحد المآذن الموجودة في مصر، ويوضح الفيديو ظهور أحد الكليبات الخاصة لراقصة تدعي صافيناز فوق إحدى المآذن مما أثار غضب الشعب المصري، ويمكن من خلال الدخول على رابط بالفيديو شاشة عرض فوق إحدى المآذن لـ”راقصات” يثير غضب الشعب المصري معرفة كافة التفاصيل.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 18/7/2017: تعرف على أماكن تقديم تظلمات طلاب الثانوية العامة بالقاهرة

قام السيد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، خالد عبد الحكم، بالتأكيد على إن وزارة التربية والتعليم قد خصصت مؤخرًا لطلاب الثانوية العامة عدد 5 مقرات من أجل تقديم التظلمات الخاصة بطلاب الثانوية العامة في قطاع القاهرة الكبرى والتي قد ضمت كلاً من محافظات “القاهرة والقليوبية والجيزة “، بعد أن يقوم الطالب بدفع مبلغ 100 للبنك عن كل مادة يرغب في التظلم فيها، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة رابط أماكن تقديم تظلمات طلاب الثانوية العامة بالقاهرة.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 18/7/2017: جامعة الأزهر تعلن عن موعد تنسيق القبول بالكليات الأزهرية

أعلن السيد نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف الدكتور أحمد حسنى، فى أحدث تصريحاته الصحفية أنه قد تحدد موعد تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية للقبول بكليات جامعة الأزهر الشريف، ولمعرفة كافة التفاصيل عن الخبر يرجي زيارة رابط جامعة الأزهر تعلن عن موعد بدء تنسيق القبول بالكليات الأزهرية.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 18/7/2017: الصحة تعلن موعد طرح علاج سرطان المعدة والجهاز الهضمي الجديد

قامت وزارة الصحة والسكان مؤخرًا بالإعلان عن عقار جديد قد من أجل أن يتم الإستعانة به في علاج كلاً من مرض سرطان المعدة والجهاز الهضمي الجديد، حيث ورد ان هذا العقار أسمه العلمي هو “رامي وسيروم اب “، كما من المقرر ان يتم طرحه فى شهر سبتمبر المقبل، ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة رابط الصحة تعلن عن موعد طرح علاج سرطان المعدة والجهاز الهضمي الجديد.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 18/7/2017: حقيقة زيادة أسعار رحلات الحج البري

خرجت بعض التصريحات الهامة من داخل التفتيش السياحي التابعة إلى قطاع الرقابة على الشركات الخاصة بوزارة السياحة، والتي تعلقت بشأن زيادة أسعار رحلات الحج البري وخاصة بعد ارتفاع الأسعار بالسوق المصري، حيث نقي التفتيش السياحي هذه الزيادة وأكد على أنه لم يصله حتى الآن أي طلبات بزيادة أسعار الحج البري، ويمكن معرفة باقي التفاصيل والتصريحات الخاصة بهذا الشأن من خلال زيارة الرابط الخاص حقيقة زيادة أسعار رحلات الحج البري.

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