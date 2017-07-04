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اخر اخبار مصر اليوم الثلاثاء 4/7/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم الآن أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، حيث نتابع معكم اخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 4/7/2017: الأرصاد تحذر من إرتفاع درجات الحرارة بجميع المحافظات

يتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر موجة الطقس الحار على مدار اليوم والأيام القليلة القادمة، حيث ورد في بيان الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، على كلاً من السواحل الشمالية، ثم تزداد درجات الحرارة إرتفاعًا على كلاً من مناطق الوجه البحرى بالإضافة إلى محافظة القاهرة حتى يصل إلى شمال الصعيد، كما يتوقع أن يصبح الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على كلاً من محافظات جنوب الصعيد، وتنخفض جميع درجات الحرارة بكافة المحافظات في ساعات الليل.

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اقرأ المزيد: درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بجميع المحافظات .

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 4/7/2017: الإعلان عن أسماء الفائزين فى قرعة الحج السياحى 2017

قامت لجنة السياحة الدينية بالإعلان عن نتيجة القرعة الإلكترونية الخاصة بالحج السياحى للعام 1438هـ، حيث تم إجراء القرعة في أحد فنادق مدينة نصر، حيث تنافس على هذه القرعة في الفترة السابقة ما يقرب من 108 آلاف و473 مواطنًا من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، على 36 ألف تأشيرة حج تم تخصيصها من قبل وزارة السياحة المصرية للراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام، ولمن يرغب في معرفة كافة التفاصيل وأسماء الفائزين يرجى زيارة الرابط التالي الخاص بـ أسماء الفائزين في الحج السياحى 2017 .

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 4/7/2017: مميش ينفي قدرة إسرائيل على إنشاء قناة ملاحية جديدة

أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، على أن إسرائيل غير قادرة على إنشاء قناة ملاحية جديدة، ولا على تنفيذ هذه الخطوة، حيث يوجد بعض الأسباب العامة التي تجعلها تصرف النظر عن هذه الفكرة بشكل نهائي، و يمكنكم الآن زيارة الرابط التالي حتي تتمكنوا من معرفة الأسباب التي تمنع إسرائيل من إنشاء قناة بحرية جديدة .

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 4/7/2017: الإعلان عن أحدث السلع المضافة للبطاقة التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحة عدد من السلع الجديدة التي قد تقرر إضافتها إلى البطاقات التموينية الذكية بجميع منافذها، في إطار حرص الوزارة إلى إتاحة العديد من السلع المتنوعة للمواطنين وإعطائهم حرية الشراء والاختيار من منافذها التموينية المختلفة وتخفيف الأعباء من عليهم، ويمكن معرفة كافة التفاصيل عن طريق زيارة هذا الرابط الخاص بـ تعرف على أحدث السلع المضافة إلى بطاقة التموين بعد رفع الأسعار .

اقرأ المزيد: أسعار السلع التموينية بعد الزيادة الجديدة .

أحدث قرارات وزارة التموين بعد زيادة الأسعار.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 4/7/2017: الداخلية تعلن عن أكبر حركة تنقلات في تاريخها

أعلن السيد وزير الداخلية المصرية، اللواء “مجدي عبدالغفار”، في خطوة صادمة بإصدار قراره بنقل جميع الأفراد الذين يعملون فى وظائف أمناء الشرطة على ذمة وزارة الداخلية، والذين قد تخرجوا من معهد أمناء الشرطة حتى دفعة 1995، والذين يمثلون ثلثي العاملين بالوزارة، حيث مر عليهم في الخدمة أكثر من 15 عاماً، ولمعرفة كافة التفاصيل، يرجي زيارة الرابط الخاص بـ تفاصيل أكبر حركة تنقلات في وزارة الداخلية .

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 4/7/2017: ارتفاع أسعار كروت المحمول بعد رفع قيمة القيمة المضافة

أعلنت شركات المحمول الثلاثة الموجودة في جمهورية مصر العربية، أنه اعتبارًا من اليوم السبت سوف يتم رفع قيمة أسعار كروت شحن الهواتف المحمولة، وقد جاء هذا القرار بعد رفع قيمة القيمة المضافة بعد أن أعلنت الحكومة المصرية زيادة أسعار العديد من السلع البترولية والغاز الطبيعي والمحروقات، ويمكنك الآن معرفة اسعار كروت الشحن الجديدة وطريقة تطبيق هذه الزيادة على كروت الشحن من خلال زيارة هذا الرابط الخاص بـ اسعار كروت الشحن الجديدة بعد الزيادة .