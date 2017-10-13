اخبار مصر اليوم الجمعة 13/10/2017: أهم ما ورد في الصحف المصرية

Advertisements

اخبار مصر اليوم الجمعة الموافق 13/10/2017 فى مصر، نرصد لكم من خلال هذا المقال اليومي أحدث وأهم الأخبار التي قد طرأت يوميًا على الساحة الاقتصادية والسياسية والرياضية وما جري من أهم الأحداث في جميع المحافظات المصرية حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الجمعة 13/10/2017: سعر الذهب في محلات الصاغة

Advertisements

سعر الذهب في مصر اليوم شهدت الاسواق المصرية استقرار ملحوظ على سعر الذهب في مصر في إطار تعاملات المعدن الأصفر داخل سوق الذهب ومحلات الصاغة مقارنة بما ورد فى تعاملات البيع والشراء التي جرت يوم أمس، وسط مزيد من التقلبات الطارئة والغير مستقلة على الساحة السياسية والإقتصادية.

Advertisements

اخبار مصر اليوم الجمعة 13/10/2017: إنخفاض جديد على درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة خلال اليوم وخاصة مع فصل الخريف أن درجات الحرارة قد بدأت في الإنخفاض بعد انتهاء فصل الصيف لتشهد البلاد طقس معتدل على أغلب الأنحاء على الرغم من ارتفاعها على جنوب الصعيد فى ساعات النهار مما يؤثر على حركة الرياح بشكل ما وحركة الملاحة البحرية ثم تعاود درجات الحرارة وتنكسر مع دخول ساعات الليل.

اخبار مصر اليوم الجمعة 13/10/2017: الأوقاف تكشف عن مخاطر “زواج القاصرات” فى خطبة الجمعة اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن تفاصيل خطبة الجمعة اليوم، حيث أكدت الوزارة على أنها قد أبلغت الخطباء التابعين لها على كافة المنابر أن يتم الكشف عن مخاطر الزواج المبكر بالإضافة إلى توعية الناس بدور الأسرة.



اخبار مصر اليوم الجمعة 13/10/2017: بالأرقام: المركزي يعلن عن تراجع عائدات أذون الخزانة المصرية

ورد أن وزارة المالية المصرية قد كشفت عن أحدث البيانات الرسمية الصادرة بشأن متوسط عائد أذون الخزانة المصرية والذي أكدت فيه بالأرقام على أنه قد انخفض قيمة أذون الخزانة بشكل كبير

اخبار مصر اليوم الجمعة 13/10/2017: الإسكان: أسعار مميزة على وحدات العاصمة الإدارية الجديدة لموظفي الحكومة

تصدرت صحف اليوم الجمعة، بتصريحات السيد رئيس الوزراء التي عقدها من أجل الكشف عن تفاصيل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة،والتي من ضمنها أنه من المقرر أن يتم طرح وحدات العاصمة الإدارية بأسعار خاصة ومميزة لموظفي الدولة والحكومة بتسهيلات كبيرة بمدة لأجل طويل.

اخبار مصر اليوم الجمعة 13/10/2017: القوى العاملة: تمديد مهلة مخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة تنتهي الأحد القادم

قامت السعودية فى الفترة الماضية بالإعلان عن مهلة جديدة قد تم تحديدها لقيام الأفراد المقيمين في المملكة والذين من ضمنهم المصريين بعد انتهائها بمغادرة المملكة دون أي غرامات، وقد جاء أن القوى العاملة قد أعلنت عن موعد انتهاء هذه المهلة.

اخبار مصر اليوم الجمعة 13/10/2017: بدء العمل بالقرار الجمهوري الخاص برفع حالة الطوارئ فى البلاد

ورد أنه قد تقرر أن يتم العمل بداية من اليوم بالقرار الجمهوري المتعلق بشأن رفع حالة الطوارئ من جديد فى البلاد بعد أن خرج هذا القرار رسميا من رئاسة الجمهورية نظرا إلى الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، على أن يستمر العمل بهذا القرار لمدة 3 أشهر قادمة.