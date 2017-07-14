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اخر اخبار مصر اليوم الجمعة 14/7/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم الآن أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، حيث نتابع معكم نتيجة الثانوية العامة 2017 ونتيجة الثانوية الأزهرية 2017 للفصل الدراسي الاول واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الجمعة 14/7/2017: أخبار الطقس اليوم بمحافظات مصر

صرح خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم حالة من الارتفاع في درجات الحرارة في إطار استمرار موجة الطقس الحارة التي تجتاح البلاد، حيث ورد في بيان الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، على السواحل الشمالية، وتنخفض جميع درجات الحرارة بكافة المحافظات في ساعات الليل كما حذر الأرصاد المصطفين والصيادين من تأثير ارتفاع الحرارة على حالة البحر الأحمر والمتوسط و الإضطراب المتوقع في حركة الموج بهما.

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اخبار مصر اليوم الجمعة 14/7/2017: الحكومة تثبت سعر الخبز المدعم بعد ارتفاع الأسعار

قامت الحكومة المصرية اليوم باتخاذ قرارها بشأن تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم بجميع محافظات مصر، حيث استقرت الحكومة بعد مناقشات على ضرورة تثبيت سعر رغيف الخبز وعدم المساس به على الرغم من إرتفاع أغلب السلع بالأسواق المصرية، وقد استقرت الحكومة على أن يكون سعر الرغيف بـ5 قروش للمواطن.

اخبار مصر اليوم الجمعة 14/7/2017: البنك الأهلي يرفع حد السحب اليومي من ماكينات الـ ATM

أصدر البنك الأهلي قراره برفع حد السحب اليومي من ماكينات الـ ATM في جميع محافظات المصري، حيث أعلن البنك الأهلي المصري، رفع حد السحب النقدي اليومي الخاص بالكروت بعدد من الكروت الخاصة به بعد ارتفاع الأسعار بالأسواق في الفترة الأخيرة، ولمعرفة كافة التفاصيل يمكنكم زيارة الرابط الخاص بـ البنك الأهلي يرفع حد السحب اليومي من ماكينات الـ ATM.

اخبار مصر اليوم الجمعة 14/7/2017: موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2017

أعلن الأزهر الشريف أنه قد اقتربت لجان الكنترول من الإنتهاء من تصحيح أوراق الإمتحانات والذي يترتب عليه قرب ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2017، حيث من المقرر أن يتم الكشف عن النتيجة مع مطلع الأسبوع المقبل، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة رابط الأزهر الشريف يعلن عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2017.

اخبار مصر اليوم الجمعة 14/7/2017: أمريكا تؤكد على رفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية برحلات مصر للطيران

أعلنت السلطات الأمريكية عن رفع الحظر عن طيران مصر وتحديدًا رفع القيود عن الأجهزة الإلكترونية بعد أن تقرر حظرها في شهر مارس الماضي، وقد ورد أن شركة مصر للطيران ق أعلنت عن سعادتها بعد أن وصلها خطاب رسمي من أمريكا يفيد بأنه قد رفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية برحلات مصر للطيران وأنها تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لكي تطمئن السلطات الأمريكية إلى رحلاتها، وقد حدد السلطات الأمريكية فترة محددة لرفع هذا الحظر، ويمكنكم من خلال الدخول على رابط أمريكا تؤكد على رفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية برحلات مصر للطيران .

اخبار مصر اليوم الجمعة 14/7/2017: حقيقة زيادة أسعار رحلات الحج البري

خرجت بعض التصريحات الهامة من داخل التفتيش السياحي التابعة إلى قطاع الرقابة على الشركات الخاصة بوزارة السياحة، والتي تعلقت بشأن زيادة أسعار رحلات الحج البري وخاصة بعد ارتفاع الأسعار بالسوق المصري، حيث نقي التفتيش السياحي هذه الزيادة وأكد على أنه لم يصله حتى الآن أي طلبات بزيادة أسعار الحج البري، ويمكن معرفة باقي التفاصيل والتصريحات الخاصة بهذا الشأن من خلال زيارة الرابط الخاص حقيقة زيادة أسعار رحلات الحج البري.

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اخبار مصر اليوم الجمعة 14/7/2017: ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2017

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2017 الفصل الدراسي الاول، ويمكنكم من خلال الدخول على هذا الرابط الخاص ب، نتيجة الثانوية العامة 2017 معرفة نتيجة الطلاب عن طريق الاسم ورقم الجلوس.