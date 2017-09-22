اخبار مصر اليوم الجمعة 22/9/2017: أهم ما ورد في الصحف المصرية

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اخبار مصر اليوم الجمعة 22/9/2017 فى جمهورية مصر العربية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الجمعة 22/9/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة خلال اليوم على كافة أنحاء البلاد أنه سوف تشهد مصر اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم أنه سوف يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية بوجه عام في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.

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اخبار مصر اليوم الجمعة 22/9/2017: وزارة الداخلية تضع خطة تأمين شاملة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2017/2018

مع بداية العام الدراسي الجديد، بدأت العديد من الجهات الحكومية الاستعداد للدراسة من جهتها وتنفيذ خطة محكمة ورفع درجة الاستعدادات القصوي للبدء بعام دراسي أمن وسهل وفي إطار الحرص على سلامة الطلاب ورد أن وزارة الداخلية قد قامت بوضع خطة تأمين شاملة من أجل تأمين الطلاب والعودة إلى المدارس بجميع المحافظات بالإضافة إلى الجامعات بإطمئنان، كما أصدرت عدد من الأوامر الخاصة الخدمات المرورية حيث يتم تيسير الأمور وتجنب الزحام التكدسات المرورية الصباحية.

اخبار مصر اليوم الجمعة 22/9/2017: بدء العمل بالتذاكر الملونة في مترو الأنفاق

منذ عدة أيام ورد أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو قد أعلنت أنها قد بدأت استعداداتها الخاصة بشأن بدء العام الدراسي الجديد وكان من ضمنها طرح تذاكر المترو الملونة والتي تم تخصيصها من أجل أصحاب التخفيضات حيث تم البدء من اليوم العمل بالتذاكر الجديدة بحيث تم تحديد كل لون من تلك التذاكر بسعر معين وفئة محددة كما تم طلب بعض الأوراق الهامة لكي يستفيد المواطن من هذه الفئات بهذه التخفيضات.

اخبار مصر اليوم الجمعة 22/9/2017: محافظ البنك المركزي يعلن وصول القروض البنكية خلال عام إلى مستوى جديد

ورد أن البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع قيمة القروض الخاصة والممنوحة من قبل البنوك خلال السنة المالية الماضية 2016/2017، والتي قد زادت بشكل كبير خلال هذه السنة، من جهة أخرى، أشار تقرير المركزي إلى أنها ما قد سجلته المؤشرات في شهر يونيو 2016 قيمة والتي اختلفت في خلال فترة قصيرة للغاية حيث أوضح البنك المركزي أن نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي تسجل نحو 42%، ويسعى البنك حاليا لرفعها.

اخبار مصر اليوم الجمعة 22/9/2017: مواعيد الامتحانات والإجازات للعام الدراسي الجديد 2017/2018

مع بداية العام الدراسي الجديد 2017/2018 تم الكشف عن أحدث المواعيد الهامة التي حددتها الوزارة والتي تهم كلا من الطلاب والمدرسين وايضًا وأولياء الأمور فى كافة أنحاء البلاد حيث بدأ ببدء العام الدراسي والذي يوافق رسميا يوم غدا السبت حتى نهاية العام والمواعيد الخاصة بالامتحانات لكلا الفصلين المقررين، والذي هم الدراسي الأول والثاني كما تم تحديد مواعيد الإجازات الرسمية بالإضافة إلى الكشف عن موعد اختبارات الثانوية العامة لهذا العام.

اخبار مصر اليوم الجمعة 22/9/2017:

اخبار مصر اليوم الجمعة 22/9/2017: