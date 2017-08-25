اخر اخبار مصر اليوم الجمعة 25/8/2017: أهم ما ورد في الصحف المصرية

اخبار مصر اليوم الجمعة 25/8/2017 فى جميع المحافظات المصرية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.
يسعي الكثيرين مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك إلى معرفة أسعار اللحوم بأنواعها فى الاسواق المصرية فى ظل الاستعدادات التي تقوم الأسر لاستقبال عيد الأضحى وعلى الجانب الآخر تستعد وزارة التموين إلى مواجهة العديد بتوفير لحوم العيد وخاصة مع زيادة الطلب عليها بالأسواق عن طريق توفيرها في كافة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة بجميع الجمهورية ومن المقرر أن يتم توفير هذه اللحوم بأسعار مخفضة وأقل تكلفة مقارنة بمثلها في الأسواق الخارجية.
أعلنت النقابة العامة لبقالي التموين عن تفاصيل استعداد وزارة التموين فى الفترة الحالية لإطلاق شبكة إلكترونية واحدة من أجل مستحقي الدعم وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى في إطار التيسير على المواطنين لاستخراج البطاقات الذكية في شهر أكتوبر القادم.
قام رئيس هيئة السكة الحديد المهندس سيد سالم بصرف مكافأة مالية فورية لأحدي سائقين القطارات وذلك بسبب يقظته أثناء العمل، حيث ورد أنه قد تمكن من إنقاذ ركاب القطار المتجه من محطة الجيزة إلى الفيوم بعد أن تمكن من الفرملة السريعة والوقوف قبل الاصطدام بجرار زراعي كان يعبر أثناء مروره السكة الحديد وذلك بالكيلو 35 في البدرشين.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع أعداد الحجاج المصريين المرضى والوفيات حتى اليوم الخميس في بيانها حيث استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج منذ بداية الرحلة 16274 حالة مرضية حتى الآن وقد ارتفعت أعداد الوفيات إلى ستة أشخاص ولكن لم يرد للبعثة الطبية أي مرضي بأمراض معدية وقد تم الكشف علي هؤلاء الحجاج وصرف الدواء لمن يحتاجه وإيداع الحجاج في المستشفيات السعودية إذا تطلب الامر.
ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة أنه سوف تشهد البلاد اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد اليوم أن يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.
تعد القيادة في مصر من أخطر أنواع المسببات فى الحوادث وارتفاع أعداد المصابين والوفيات ويهمل العديد من السائقين على الطرق السريعة عدد من الضروريات والإجراءات الهامة وكذلك الطرق الداخلية كما لم يهتم العديد بالكشف عن السيارة قبل بدء التحرك، ويترتب علي ذلك حدوث الكثير من الحوادث المرورية هذا بجانب تناول العقاقير والمواد المخدرة وعلى هذا تم وضع بعض الإرشادات لحماية السائقين والتي يجب اتباعهم.
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