اخر اخبار مصر اليوم الجمعة 25/8/2017: أهم ما ورد في الصحف المصرية

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اخبار مصر اليوم الجمعة 25/8/2017 فى جميع المحافظات المصرية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.