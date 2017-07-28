اخبار مصر اليوم الجمعة 28/7/2017: أهم ما ورد من أنباء بالصحف اليومية

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اخبار مصر اليوم الجمعة 28/7/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الجمعة 28/7/2017: تثبيت فائدة قرض “الإسكان الاجتماعى” من 4 بنوك

ورد أن المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، الدكتورة مى عبدالحميد، قامت بالإعلان عن تثبيت أسعار فائدة القرض الخاص بتمويل مشروع الإسكان الاجتماعى والذي من المقرر أن يتم تخصيصه لمحدودي الدخل من أجل أن يتم بناء “المليون وحدة” سكنية، بتكلفة 20 مليار جنيه مصري حيث تم الإتفاق أن يتم تمويل هذا المشروع 4 بنوك مصرية وأن يكون سعر الفائدة كما هو مثل العام الماضي.

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اخبار مصر اليوم الجمعة 28/7/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد اليوم أن يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.

اخبار مصر اليوم الجمعة 28/7/2017: انقطاع الكهرباء في مطار القاهرة

خرجت بعض التصريحات من داخل مطار القاهرة معلنة عن انقطاع التيار الكهربائي صباح اليوم بشكل مفاجئ داخل المطار وعدم تشغيل المولدات الاحتياطية تلقائيًا كما هو معتاد مما ترتب عليها توقف الحركة الجوية وتعطل 8 رحلات طيران عن الإقلاع تسبب في إرتباك المسافرين واعتمادهم على كشافات هواتفهم النقالة للإضائة وتعد هذه هي الحادثة الأولى منذ سنوات والتي تقع في مطار القاهرة الدولي.

اخبار مصر اليوم الجمعة 28/7/2017: أسعار الأضاحي في مصر 2017

ارتفعت أسعار الأضاحي في مصر 2017، مع إقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يسعى المسلمين في كل مكان إلى الحصول على الأضحية في تلك الفترة فى إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك وفى هذا الصدد قد واجه المواطنين ارتفاع كبير في أسعار كلاً من العجول والجاموس والخرفان بوجه عام، وجدير بالذكر أن كلاً من وزارة الزراعة ومختلف الهيئات الحكومية تسعى في هذه الفترة إلى طرح جميع الكميات المتوافرة من هذه الرؤوس بالاسواق بمختلف المحافظات لمواجهة هذا الطلب الكبير عليها.

اخبار مصر اليوم الجمعة 28/7/2017: حملات توعية عن مرض الحمى القلاعية

أعلنت مديرية الطب البيطري بأنه قد تقرر أن تقام حملات توعية في محافظة الشرقية حيث تضم عدد من اللجان الوقائية والمتخصصة فى العملية الإرشادية بالإضافة قيام بعض اللجان بأعمال الترقيم كما يتم التسجيل بمختلف المناطق ومن المقرر أن يتم عمل حملات توعية داخل قرى مركز الزقازيق عن مرض الحمى القلاعية، جدير بالذكر أن مرض الحمى القلاعية هو مرض فيروسي كما أكد الأطباء على أنه غير قاتل لكنه من جهة أخرى تم التأكيد على أنه معدي كما أنه يصيب الأبقار والخنازير بالإضافة إلى الأغنام والماعز والخيول ولكنه نادرا ما يصيب الإنسان.

اخبار مصر اليوم الجمعة 28/7/2017: نتائج حركة تنقلات وترقيات الشرطة المصرية 2017

تستعد وزارة الداخلية المصرية إلى الإعلان عن نتائج حركة تنقلات وترقيات الشرطة المصرية 2017، بعد أن تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للشرطة، حيث من المقرر أن يتم عرضها خلال الساعات القادمة اليوم الخميس على السيد وزير الداخلية بعد إنتهاء سيادته من فعاليات مؤتمر الشباب الذي اقيم في محافظة الإسكندرية.