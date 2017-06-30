اخبار مصر اليوم الجمعة 30/6/2017: أخر ما ورد بالصحف المصرية

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اخبار مصر اليوم الجمعة 30/6/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم الآن أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، حيث نتابع معكم اخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الجمعة 30/6/2017: البنك المركزى يعدل شرائح مبادرة التمويل العقارى

قام البنك المركزي المصري باتخاذ قراره بتعديل مبادرة التمويل العقارى، حيث أقر البنك برفع الحد الأقصى المقرر على الدخل الشھرى الخاص بشريحة متوسطى الدخل للكي تصبح بعد التعديل 10 آلاف جنيه وذلك بالنسبة للشخص الأعزب، أما بالنسبة للأسرة فأصبحت 14 ألف جنيه للأسرة.

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اخبار مصر اليوم الجمعة 30/6/2017: وزارة التموين تكشف عن أسعار السلع بعد الزيادة

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سوف يتم العمل بأسعار التموين والسلع التموينية الجديدة بعد زيادة الدعم على البطاقات التموينية ورفع قيمة السلع التموينية مع مطلع شهر يوليو القادم، وقد تم تسعير جميع السلع والمنتجات المقررة على بطاقة التموين الذكية استعدادًا لتعاملات الشهر المقبل، وتم ضخ السلع في منافذ التوزيع التابعة إلى وزارة التموين، وعن تفاصيل وأسعار السلع التموين يرجى زيارة هذا الرابط الخاص بـ اسعار السلع والمنتجات التموينية الجديدة .

اخر اخبار مصر اليوم الجمعة 30/6/2017: أخبار الطقس اليوم بمحافظات مصر

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد محافظات مصر موجة حارة على مدار اليوم والأيام القليلة القادمة، حيث يتوقع أن تنخفض مع دخول ساعات الليل، حيث ورد في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على كلاً من السواحل الشمالية، ثم تزداد درجات الحرارة إرتفاعًا على كلاً من مناطق الوجه البحرى بالإضافة إلى محافظة القاهرة حتى يصل إلى شمال الصعيد، كما يتوقع أن يصبح الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على كلاً من محافظات جنوب الصعيد، وتنخفض جميع درجات الحرارة بكافة المحافظات في ساعات الليل.

أقرأ المزيد: درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29/6/2017 في جميع محافظات مصر .

اخبار مصر اليوم الجمعة 30/6/2017: الإعلان عن موعد صرف زيادة المعاشات

قامت وزيرة التضامن الإجتماعي، غادة والى، بالإعلان عن وجود زيادة جديدة في المعاشات، طبقًا لتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، حيث ورد أنه سوف يتم تطبيق هذه الزيادة الجديدة على كلاً من القطاعين العام والخاص بمختلف الهيئات والمحافظات المصرية مع مطلع الأسبوع المقبل، و لمعرفة كافة تفاصيل القرار الجديد يرجى الدخول على رابط موعد صرف زيادة المعاشات .

اخبار مصر اليوم الجمعة 30/6/2017: الإجازات الرسمية المتبقية للموظفين لهذا العام

يبحث العاملين بالدولة المصرية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص عن مواعيد الأجازات الرسمية المقررة على مدار العام والتي يتم احتسابها بأجر كامل للعاملين، ومع قرب انتهاء النصف العام الأول من هذه السنة لم يتبقى من هذه الإجازات الرسمية سوى 9 أيام فقط للموظفين بالدولة، ولمعرفة تفاصيل الأجازة يرجى زيارة رابط الأجازات المتبقية للموظفين بالدولة لعام 201 .

اخر اخبار مصر اليوم الجمعة 30/6/2017: مجلس الوزراء يعلن اليوم 29 يونيو أجازة رسمية

صدر بيان رسمي من داخل مجلس الوزراء، يعلن فيه أن يوم الخميس والذي يوافق يوم 29 من شهر يونيو الجاري هو عطلة رسمية بالبلاد، في المصالح الحكومية والخاصة، حيث تم اعتبار هذا اليوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر، ويأتي هذا البيان بمناسبة ذكري تحرير سيناء والذي يوافق يوم الجمعة 30 يونيو، وعلى هذا تم اعتبار يوم الخميس إجازة بدل من يوم الجمعة، ولكن قد تم استثناء المدارس والمعاهد والجامعات التي قد ورد في جدول امتحاناتهم هذا اليوم من الإجازة، حيث تقرر أن يستمروا في أداء باقي اختباراتهم كما هو مقرر بالجدول الخاص بهم.