اخبار مصر اليوم الجمعة 8/9/2017: أهم ما ورد في الصحف المصرية

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اخبار مصر اليوم الجمعة 8/9/2017 فى جمهورية مصر العربية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الجمعة 8/9/2017: رويترز تعلن أن مصر تحجب موقع هيومان رايتس ووتش بعد نشرها تقرير التعذيب في السجون

نشرت وكالة رويترز تقرير رسمي عن قرار الحكومة المصرية بإغلاق موقع هيومان ووتش، بعد أن قام الأخير بنشر فيديو خاص يتضمن عمليات التعذيب فى السجون المصرية بينما من جهة أخرى قد قام المسؤولين بالرد علي هذا التعليق بأن هذه ليست سوى اتهامات باطلة، وأن الهدف من ورائها هو تشويه سمعة البلاد.

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اخبار مصر اليوم الجمعة 8/9/2017: ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة تتجاوز ال150%

شهدت الأسواق المصرية ارتفاع جديد على أسعار الملابس الجاهزة فى الآونة الأخيرة لتستمر موجة الارتفاعات من جديد داخل السوق المحلي في مصر والتي قد أثر فيها بشكل كبير قرار البنك المركزي بشأن تعويم الجنيه المصري بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي لتصل ارتفاعات أسعار الملابس حاليا إلى 150% زيادة جديدة على الأسواق.

اخبار مصر اليوم الجمعة 8/9/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة خلال اليوم على كافة أنحاء البلاد أنه سوف تشهد مصر اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم أنه سوف يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية بوجه عام في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.

اخبار مصر اليوم الجمعة 8/9/2017: أسعار المكالمات الدولية لشركات المحمول الثلاثة بعد الزيادة الجديدة

قامت شركات المحمول الثلاثة بالإعلان عن أسعار المكالمات الدولية بعد أن ورد لها موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على رفع سعر الدقيقة بالنسبة إلى المكالمة الدولية وقد وصل أقل سعر للدقيقة المكالمة الدولية إلى حوالي 3 جنيهات بعد أن كان بـ 2 جنيه وقد أخطرت الشركات العملاء عن طريق إرسال رسائل نصية القصيرة لهم ونشر الخبر على موقعهم الإلكترونية.

اخبار مصر اليوم الجمعة 8/9/2017: تطبيق القيمة المضافة على الأسعار الجديدة للإنترنت المنزلي

قامت شركات الاتصالات بالإعلان عن بدء تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الإنترنت واحتساب القيمة المضافة المقررة على الإنترنت المنزلي حيث جاء أن هذه الضريبة تعد الضريبة المؤجلة من شهر سبتمبر الماضي لعام 2016 وقد تم اتخاذ قرار بتطبيقها وأن يتحمل العملاء تكلفتها بشكل كامل.

اخبار مصر اليوم الجمعة 8/9/2017: تأجيل زيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية بسبب حوادث القطارات

خرجت بعض التصريحات الصحفية المعلنة عن اتخاذ قرار السكة الحديد بتأجيل عملية الزيادة التي كان سوف يتم تقريرها على بعض خطوط السكة الحديد قطارات الدرجة الرابعة حيث تم تأجيل هذه الزيادة إلى وقت قادم بسبب زيادة الحوادث فى الفترة الأخيرة وتغيير خطة الوزارة مع عملائها من المسافرين.