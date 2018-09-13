أخبار مصر اليوم الخميس 13/9/2018: أخبار مصر العاجلة المحدثة لحظيا

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أخبار مصر اليوم الخميس 13/9/2018، نرصد لكم أخبار مصر اليوم من خلال هذا المقال اليومي أحدث وأهم الأخبار التي قد تطرأ يوميًا على الساحة الاقتصادية والسياسية والرياضية وما جرى من أهم الأحداث في جميع المحافظات المصرية حيث نقدم لكم أهم واخر الاخبار في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته من اخبار هامه، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

تتابعت أحداث عديدة تخص أخبار مصر في الساعات الأخيرة الماضية، ويرصد لكم موقع “مصر 365” أهم أخبار مصر التي نشرت في وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية في التقرير التالي:

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أهم ما نشر في أخبار مصر اليوم الخميس 13-9-2018

رسميًا.. فيلم “يوم الدين” يمثل مصر في مسابقة الأوسكار

وقع اختيار اللجنة المشكلة من قبل نقابة المهن التمثيلية لاختيار فيلم مصري يمثل مصر بمسابقة الأوسكار العالمية لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، علي فيلم “يوم الدين” ، ويأتي هذا الاختيار، بفارق كبير من الأصوات، حيث حقق 26 صوتًا، في حين حقق فيلم “أخضر يابس” 12 صوتًا، وحقق فيلم “فوتوكوبي” صوتين وفيلم “تراب الماس” صوتا واحدا، وذلك من مجموع أصوات بلغ 41 بحضور 24 وأظرف مغلقة 17.

يذكر أن فيلم “يوم الدين” قد تم اختياره مرة سابقة للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الماضي، وعلي الرغم من أنه لم يحقق جائزة في المسابقة، إلا أن النقاد والسينمائيين العالميين المشاركين في مهرجان كان تحدثوا عنه بشكل جيد جدًا.

السيسي يفتتح 34 مدرسة يابانية ومدارس للمتفوقين بعد 10 أيام

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي سيشهد افتتاح 34 مدرسة يابانية ومدارس للمتفوقين، بعد 10 أيام مضيفًا أنه تم قبول 13 ألف طالب بالمدارس اليابانية، منذ أن تم فتح باب التسجيل بها.

كان ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، الموافق 12 سبتمبر، بمقر مجلس الوزراء.

مدبولي: إعلان مصر خالية من فيروس”سي” في 2020

انعقد اليوم الأربعاء، الموافق 12 سبتمبر، اجتماعا لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وخلال الاجتماع أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد إعلان مصر خالية من فيروس سي بحلول عام 2020، إذ قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضًا بشأن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس(سي) والكشف عن الأمراض “المزمنة”.

وخلال الاجتماع، لافتت وزيرة الصحة إلى أن رؤية المبادرة تتمثل في الوصول إلى مصر خالية من فيروس سي، بحلول عام 2020 كذلك خفض الوفيات الناجمة عن الأمراض المزمنة، موضحة أن مستهدفات المبادرة تتضمن الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي (سي)، وكذلك التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية.

كذلك تضمنت أخبار مصر على مدار الساعات الأخيرة الأخبار التالية :

التعليم تعلن أسماء المعلمين والمعلمات المقبولين بالمدارس اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء اليوم الأربعاء، نتيجة المعلمين المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية، والتي سيفتتحها رئيس الجمهورية الأحد المقبل، وقد بلغ عددهم 1000 معلم ومعلمة وإدارى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدأت فى إرسال رسائل لأولياء أمور الطلاب المقبولين بالمدارس اليابانية للتوجه إلى المديريات التعليمية لاستيفاء الأوراق المطلوبة لدخول الطالب المدرسة.

حيث كشف مصدر مسئول، أن الوزارة قبلت 13 ألف و240 طفلا فى 34 مدرسة يابانية. محافظ القاهرة: 21 ألف بالوعة جاهزة لصرف مياه الأمطار كشف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جاهزية المحافظة لاستقبال الشتاء المقبل، حيث أصدر سيادته توجيهاته لرؤساء الأحياء بضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الأمطار، وجاء ذلك بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، حيث تم المرور على جميع بالوعات صرف الأمطار كلا في نطاق حيه، والتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف منها. وأضاف عبدالعال، خلال اللقاء الدوري بنواب المحافظة ورؤساء الأحياء، إنه يوجد بالقاهرة أكثر من 21 ألف بالوعة لصرف الأمطار، كما وجه بتوزيع الشفاطات الخاصة بشركة الصرف الصحي والمياه وهيئة النظافة بالقرب من الأماكن المعلومة لدى المحافظة والتي تتراكم بها الأمطار وخاصة بالقرب من منازل ومطالع الكباري والأنفاق لسرعة الوصول إلى المواقع طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتي أعلنتمنك أيام أن هناك توقعات بزيادة الأمطار العام الجاري. مركز الأبحاث: ارتفاع عدد المصابين بالسرطان ليصبح 115 ألف حالة سنويا وضمت أخبار مصر أيضا، تصريح خطير لمدير مركز الأبحاث بكلية الطب جامعة عين شمس، حيث كشف الدكتور هشام الغزالي، إن هناك 115 ألف حالة إصابة جديدة بالسرطان في مصر سنويًا، ويتوقع زيادة الإصابة إلى 350 ألف حالة جديدة في عام 2050 مع الزيادة السكانية. وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع على قناة «تن»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ذكر أنه يمكن تراجع أعداد الإصابة بالسرطان بنسبة 40% عن طريق حملات الوقاية، مشيرًا إلى أن التدخين والسمنة من مسببات الإصابة بالسرطان. بعد انفجار إطارتها.. طائرة “مصر للطيران” تهبط بسلام بمطار بلجراد وضمت أخبار مصر جاء خبر هبوط الطائرة المصرية ضمن أهم الأخبار، حيث استطاعت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، الهبوط بسلام بمطار بلجراد، ظهر اليوم الأربعاء ، بعد انفجار الإطارات الخلفية للطائرة فور الهبوط على مدرج المطار، دون وقوع إصابات بين الركاب. وأوضحت مصادر بالشركة، أن الطائرة من طراز “بوينج 737/800” كانت في رحلة خاصة تحمل رقم 3100 إلى مطار بلجراد، والشركة لا تسير رحلات إلى تلك الوجهة ، مضيفه أن قائد الطائرة فوجئ بانفجار الإطارات أثناء الهبوط، وتمكن من الحفاظ على مسار الطائرة على المدرج دون انحرافها، وأشارت إلى أن التلفيات عبارة عن إصابات في إطارات الطائرة فقط. السيطرة على حريق قصر ثقافة العمرانية.. ومصدر: السبب ماس كهربائي ولم تخلو أخبار مصر على مدار الساعات الماضية من الحوادث، إذ تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل قصر الثقافة بمنطقة العمرانية دون إصابات. و مصدر أمني أن المعاينة الأولية لمكان الحريق بقصر الثقافة بمنطقة العمرانية، كشفت أن سبب الحريق هو ماس كهربائي. وزاد المصدر الأمني ، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إخماد الحريق، وتقوم حاليا بعملية التبريد لمكان الحريق منعا لتجدده، مؤكدا أنه لا توجد إصابات. السياحة تصدر بيان بشأن وفاة سائحين لبريطانيين بالغردقة أكدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، إن صحة وسلامة جميع السائحين أمر بالغ الأهمية، وأن تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في الخدمات المقدمة للسائحين على رأس أولويات الحكومة المصرية. وأضافت المشاط في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، لكافة وكالات الأنباء الأجنبية: “تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثماني السائحين البريطانيين چون وسوزان كوبر، والذي أصدره اليوم النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، يسهم في الإجابة على التساؤلات التي كانت تؤرق أسرة المتوفين خلال الأسابيع الماضية”، مضيفة أنها تتقدم لهم بخالص التعازي والمواساة”. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه “طبقا للتقرير الذي أعلنه النائب العام الْيَوْمَ، فقد تم تحديد أسباب الوفاة، وهي بكتيريا E-coli من قبل فريق من الأطباء المعتمدين دوليا، وأن هذا التقرير يضع حداً لكثير من اللغط الذي أثير في الآونة الأخيرة حول هذه الواقعة”. بالصور.. جدول الفترات الدراسية اليومية لطلاب أولى ابتدائى بالنظام الجديد ​أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل الجدول الزمنى والفترات الدراسية اليومية للصف الأول الابتدائى فى النظام الجديد للتعليم. الجدير بالذكر، أن النظام الجديد للتعليم يتم تطبيقه على طلاب الصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال والصف الأول الثانوى، كما يستفيد منه فى الصف الأول ورياض الأطفال قرابة 2 مليون ونصف طالب وطالبة.

ملخص أحداث أمس الأربعاء في مصر

توالت الكثير من الأخبار على مدار الساعات الماضية، والتي تم نشرها في وسائل الإعلام المسموعة والمقرؤة والمرئية ، في مجالات عدة، والتي تهم المواطن المصري.

وإليكم في التقرير التالي، يرصد موقع “مصر 365” أهم الأخبار التي تخص الشأن المصري، وأحداث اليوم الثلاثاء، الموافق 11 سبتمبر.

جامعة الأزهر تعقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق الكليات

أعلنت جامعة المركز الأزهر، مساء يوم الثلاثاء، 11 سبتمبر، عن عقد مؤتمر صحفي اليوم، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر إدارة الجامعة بمدينة نصر لإعلان نتيجة تنسيق الكليات.

يرأس المؤتمر، رئيس الجامعة الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر والنواب وقادة الجامعة.

يذكر أن 83 ألفًا و58 طالبًا وطالبة سجلوا رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق بعد غلق باب التسجيل.

الصحة النفسية تكشف عن ارتفاع نسبة متعاطي مخدر الأستروكس إلى 25%

كشفت الدكتورة رغدة الجميل، مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية، أن هناك ارتفاع ملحوظ في نسبة متعاطي مخدر الأستروكس إلى 25% في المجتمع.

وأوضحت مدير إدارة علاج الإدمان، أن أعراض تعاطي هذا المخدر تتمثل في الإصابة بالتشنجات والرعشة وفقدان القدرة على التركيز.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام”، المذاع على قناة “تن”، أكدت الدكتورة رغدة الجميل، أنه مع زيادة جرعة الأستروكس يكون هناك تأثير كبير على الجهاز العصبي المركزي للإنسان، مشيرة إلى أن المخدر عبارة عن قنبيات مصنعة ومخلقة كاحتوائها على مادة كيميائية جزء من تركيبتها قد يكون الهيروين.

التنسيق يغلق باب التحويلات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة

الأربعاء ينهي الموقع الإلكتروني للتنسيق، استقبال رغبات التحويلات للكليات والمعاهد لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات،.

وكانت وزارة التعليم العالي ، قد فتحت باب الالتماسات والتحويلات للطلاب، منذ السبت الماضي، وفقًا للقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد اعتمد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، الخميس الماضي، وكذلك إعلان الحد الأدنى للكليات والمعاهد.

وزارة الخزانة تٌصادر أموال 1589 إخوانيا دعموا العمليات الإرهابية

أطلعت لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، خلال اجتماعها الأخير على أعمال لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة السابقة، والتى تضمنت التحفظ على أموال 3200 إخوانى وقررت استمرار التحفظ على 1589 إخوانيا ومصادرة أموالهم إلى الخزانة العامة بينما تم إحالة باقى الأسماء إلى لجنة الفحص وطلب تحريات تكميلية عنها.

أحمد بهجت يعلن موعد عودة “الإبراشي” على شاشة “دريم”

كشف رجل الأعمال أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة قناة دريم، عن وجود شراكة لقناة دريم مع إحدى المنصات الإعلامية خلال الفترة القادمة.