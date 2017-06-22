اخر اخبار مصر اليوم الخميس 22/6/2017: تظاهر موظفي النيابة الإدارية أمام مجمع المحاكم بسبب تسريحهم من وظائفهم

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اخبار مصر اليوم الخميس 22/6/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم الآن أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، حيث نتابع معكم اخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الخميس 22/6/2017: تظاهر موظفي النيابة الإدارية أمام مجمع المحاكم بسبب تسريحهم من وظائفهم

خرج العديد من الأفراد الذين كانوا يرغبون في التعيين فى النيابة الإدارية لعقد تظاهر أمام مجمع المحاكم بزنانيري، إعلان منهم على رفضهم على تسريحهم، حيث نظم العشرات من الأشخاص الذين سبق لهم وأن تقدموا فى مسابقة النيابة الإدارية، منذ قليل، وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم شبرا “زنانيري”، اعتراض منهم على تسريحهم.

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أكد المحتجين على أنهم قد حصلوا على تقدير امتياز في اختبارات التعيين، ولم يتم تعيينهم ولكن تم تعيين أبناء العاملين ى وظائفهم، وعلى هذا قد وصلت قوة أمنية من عناصر الشرطة بتطويق المكان وقد طالبوا المتجمهرين بالمغادرة، إلا أن طلبهم لم يلاقي اى استجابة من المتجمهرين، حيث ظلوا يرددون: “يارب.. يارب”.

اخبار مصر اليوم الخميس 22/6/2017: أخبار الطقس اليوم على أغلب الأنحاء

حذرت الأرصاد الجوية في ما يخص طقس اليوم من ارتفاع جديد في درجات الحراة المتوقعة، حيث يسود طقس مائل للحرارة خلال اليوم في ساعات النهار وذلك على عدد من محافظات جمهورية مصر العربية، وخاصة في المنطقة الشمالية وسواحلها ، حيث يكون الطقس حار على كلاً من محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة حتى يصل إلى محافظات شمال الصعيد، كما يسود طقس شديد الحرارة على كلاً من محافظات جنوب الصعيد، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا ويصبح الطقس لطيف على معظم الأنحاء خلال ساعات الليل، وقد أكدت الأرصاد في بيانها، إن حركة الرياح المتوقعة اليوم يكون أغلبها شمالية غربية معتدلة، كما أنها تنشط على عدد من المناطق في محافظة جنوب سيناء، كما أن هذه الرياح سوف تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، كما ورد أنه من المتوقع أن تنشط ايضًا على كلاً من خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

اخبار مصر اليوم الخميس 22/6/2017: تعرف على أسعار كهرباء شهر يوليو

– الشريحة الأولى: والتي تبدأ من 0 إلى 50 كيلو وات، سوف يتم حسابها بـ 11 قرشا “لن تشهد زيادة”

– الشريحة الثانية: والتي تبدأ من 51 إلى 100 كيلو وات، سوف يتم حسابها بـ19 قرشا “لن تشهد زيادة”

– الشريحة الثالثة: والتي تبدأ من 101 إلى 200 كيلو وات، سوف يتم حسابها بـ 21 قرشا “لن تشهد زيادة”

– الشريحة الرابعة: والتي تبدأ من 201 إلى 350 كيلو وات، سوف يتم حسابها بـ 54.6 قرش بدلا من 42 قرشا، بواقع زيادة جديدة بنسبة 30%.

– الشريحة الخامسة: والتي تبدأ من 351 إلى 650 كيلو وات، سوف يتم حسابها بـ 75.35 قرش بدلا من 55 قرشا، بواقع زيادة جديدة بنسبة 37%.

– الشريحة السادسة: والتي تبدأ من 651 إلى ألف كيلو وات، سوف يتم حسابها بـ 133 قرشا بدلا من 95 قرشا، بواقع زيادة جديدة بنسبة 40%.

– الشريحة السابعة: والتي تبدأ من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات، سوف يتم حسابها بـ 133 قرشا بدلاً من 95 قرشا، بواقع زيادة جديدة بنسبة 40%.

اخبار مصر اليوم الخميس 22/6/2017: البحوث الفلكية تعلن أن اليوم الخميس أطول أيام صيام شهر رمضان المبارك

صدر بيان خاص من معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، مؤكدًا على أن الحسابات الفلكية الخاصة بمواعيد صيام شهر رمضان والتى قد أعدها معمل أبحاث الشمس كشفت أن اليوم الخميس الموافق الـ27 من شهر رمضان المبارك والتي يقابلها 22 من شهر يونيو الجاري، سوف يعد أطول أيام شهر رمضان الكريم من حيث عدد ساعات الصيام مقارنة بباقي أيام الشهر الكريم.

ورد في البيان الصادر من المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه وفقا للحسابات الفلكية التي تم دراستها فإن عدد ساعات الصوم المتوقعة اليوم والذي يتزامن يوم الـ27 من أيام شهر رمضان، سوف يبلغ عددها حوالى 15 ساعة و52 دقيقة، كما أكد المعهد في بيانه على أنه من المقرر أن يؤذن لموعد صلاة المغرب يوم غد في تمام الساعة 6:59 مساءً.