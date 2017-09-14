اخبار مصر اليوم الخميس 14/9/2017: أخر وأهم ما ورد في الصحف المصرية

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اخبار مصر اليوم الخميس 14/9/2017 فى جمهورية مصر العربية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الخميس 14/9/2017: “تي آى داتا” تكشف عن أسعار الإنترنت الجديدة بعد الزيادة

أعلنت شركة تي إى داتا عن بدء العمل بالزيادة الجديدة على أسعار الإنترنت الأرضى فى مصر وإضافة ضريبة القيمة المضافة علي الأسعار على كافة الباقات بجميع المحافظات وأنه من المقرر محاسبة العملاء الحاليين على استخدامهم في نهاية الشهر، ويأتي هذا التطبيق بعد أن تم تأجيله منذ فترة لتقرر الشركات في النهاية رفع قيمة استخدام الإنترنت من أجل تخفيف العبء عن العملاء.

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اخبار مصر اليوم الخميس 14/9/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة خلال اليوم على كافة أنحاء البلاد أنه سوف تشهد مصر اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم أنه سوف يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية بوجه عام في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.

اخبار مصر اليوم الخميس 14/9/2017: طريقة جديدة للحصول على بنزين لمدة عام مجانًا.. لأول مرة فى مصر

بعد ارتفاع الأسعار قامت إحدي الشركات بتقديم عرض ترويجي من أجل كسر حالة الركود التي أصابت شركتها بالإضافة إلى جلب عملاء جدد لها وقامت بعمل عرض ترويجي للعملاء الجدد وتقديم مزايا خاصة لها ومنحهم عرض شامل استخدامهم البنزين لمدة عام كامل بشكل مجاني عن شرائهم أحد منتجاتها.

اخبار مصر اليوم الخميس 14/9/2017: تدوينة لأحد شهداء سيناء بالأمس تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

وقع يوم أمس حادث إرهابي جديد فى محافظة سيناء راح ضحيته عدد من شهدائنا البواسل بالإضافة إلى عدد من العناصر الإرهابية في إطار سعيهم لتفجير أحد الركائز الأمنية فى صباح أمس وقد ورد ان أحد شهداء القوات المسلحة قد كتب قبل ذهابه إلى كتيبته تدوينة خاصة أثارت جدل كبير على موقع التواصل الإجتماعي مع الكثير من التساؤلات والحيرة التي تغلبت على المتابعين.

اخبار مصر اليوم الخميس 14/9/2017: خبير اقتصادي يعلن عن موعد انخفاض الأسعار

صرح الخبير الاقتصادي والذي يشغل منصب مستشار فى صندوق النقد الدولي أن يتوقع أن تشهد الأسعار فى مصر انخفاض تدريجي جديد في الفترة القادمة وأنه من المتوقع أن يلاحظ المواطنين هذا الإنخفاض مع مطلع العام القادم.

اخبار مصر اليوم الخميس 14/9/2017: البنك المركزي يعلن ارتفاع ودائع البنوك لـ 3 ترليون

أعلن البنك المركزي المصري فى أحدث تصريحاته أنه قد شهدت البنوك المصرية ارتفاع كبير فى إجمالي الودائع بداخلها والموجودة لدى الجهاز المصرفي وصل إلى حوالي 3 تريليون جنيه، وذلك فى إطار مقارنة بما وصلت له الودائع في الفترات الماضية مما له أثر وفوائد كبيرة على الاقتصاد.