اخبار مصر اليوم الخميس 17/8/2017: أخر وأهم ما ورد في الصحف المصرية اليوم

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شهدت أسعار المستلزمات المكتبية في مصر ارتفاع كبير في الأسعار طبقا لتصريحات شعبة الأدوات المكتبية فى الغرف التجارية، حيث أعلنت عن وجود زيادة تساوي 200 % علي الأسعار مقارنة بأسعار العام الماضي بنفس الفترة الزمنية من العام وجاء ذلك لعدد من الأسباب الإقتصادية.

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اخبار مصر اليوم الخميس 17/8/2017: موعد تلقى طلبات وظائف الامارات براتب 4 آلاف درهم بالقوي العاملة

ورد في إعلان وزارة القوى العاملة المصرية أنه بداية من يوم غدا الخميس سوف تبدأ الوزارة في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في العمل بالإمارات بالوظائف المعلن عنها مقابل 4000 درهم وقد أكدت الوزارة علي عدم قبول أية طلبات من المواطنين غير مستوفية للشروط التي قد أعلنت عنها والمطلوبة.