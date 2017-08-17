اخبار مصر اليوم الخميس 17/8/2017: أخر وأهم ما ورد في الصحف المصرية اليوم

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شهدت أسعار المستلزمات المكتبية في مصر ارتفاع كبير في الأسعار طبقا لتصريحات شعبة الأدوات المكتبية فى الغرف التجارية، حيث أعلنت عن وجود زيادة تساوي 200 % علي الأسعار مقارنة بأسعار العام الماضي بنفس الفترة الزمنية من العام وجاء ذلك لعدد من الأسباب الإقتصادية.
ورد في إعلان وزارة القوى العاملة المصرية أنه بداية من يوم غدا الخميس سوف تبدأ الوزارة في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في العمل بالإمارات بالوظائف المعلن عنها مقابل 4000 درهم وقد أكدت الوزارة علي عدم قبول أية طلبات من المواطنين غير مستوفية للشروط التي قد أعلنت عنها والمطلوبة.
قام الشيخ الدكتور على جمعة، بالتأكيد علي إن التجارب العلمية قد أثبتت أن الحمل والإنجاب لا يحتاج إلى وجود رجل بل تستطيع الأنثى أن تكتفي بنفسها تقوم بخلق حياة جديدة بداخلها بعكس الرجل الذي لا يمكنه الإنجاب إلا بوجود الأنثى وقد ضرب المفتي السابق مثال لحديثه بالسيدة مريم العذراء رضى الله عنها.
وقع علي محور الكورنيش صباح اليوم حادث مأساوي راح ضحيته عميد شرطة بالإضافة إلى مجند ايضًا في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء حيث وقع الحادث في منطقة ماسبيرو وقد جاء أنه قد اصطدام السيارة التي كان يستقلها الاثنان أثناء عبورهم في تلك المنطقة بعمود إنارة أمام مبنى البنك الأهلي مما أسفر عن مقتلهما في حادث مروع وتم نقل الكثافة المرورية من المنطقة حتى الإنتهاء من الفحص والتحريات كما تم نقل الجثث للمستشفى.
ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد اليوم أن يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.
ورد أنه قد لاقى لاعب نادي الزمالك الأسبق أيمن سالم حتفه علي كورنيش النيل في حادث سير مروع، حيث ورد أن اللاعب هو ابن نادي الزمالك سابقًا ولاعب نادي الإتحاد السكندري كما أن الكابتن كان يشغل رتبة عقيد بالشرطة المصرية في الفترة الحالية.
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