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اخبار مصر اليوم الخميس 20/7/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم الآن أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، حيث نتابع معكم نتيجة الثانوية العامة 2017 ونتيجة الثانوية الأزهرية 2017 للفصل الدراسي الاول واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الخميس 20/7/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم انخفاض تدريجي في درجات الحرارة المتوقعة وذلك على أغلب محافظات مصر حيث يتوقع في بيان الأرصاد اليوم أن يسود طقس معتدل وذلك خلال ساعات النهار ويصبح الطقس حارا على محافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحري، ويصبح الطقس شديد الحرارة على باقي الأنحاء على أن تنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.

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اخبار مصر اليوم الخميس 20/7/2017: الإسكان تطرح 40 ألف وحدة سكنية بمشروع سكن مصر

قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالإعلان عن فتح باب الحجز لعدد 40 ألف وحدة سكنية تابعين إلى مشروع “سكن مصر” بعدد من المدن الجديدة حيث تتراوح مساحات الشقق السكنية ما بين 100/ و115 مترا بتشطيب كامل وفي مواقع متميزة، وقد أعلنت الوزارة عن شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي واسعارها ومواعيد الطرح وكافة البيانات التي يرغب فيها المواطنون ويمكن من خلال زيارة رابط تعرف علي طريقة الحجز وسحب الملفات لـ 40 ألف وحدة سكنية بمشروع “سكن مصر”

اخبار مصر اليوم الخميس 20/7/2017: وزارة التخطيط تعلن عن مشروع الترقيم المكاني قام مستشار وزيرة التخطيط لتكنُولوجيا المعلومات بالإعلان عن استكمال منظومة الترقيم المكاني التي قد قررتها الوزارة حيث تم تغيير التقسيم المتبع ليصبح بنظام 100 كيلو في 100 كيلو بعدها تم تقسيمها إلى 10 كيلو في 10 كيلو ويمكن من خلال الضغط على رابط وزارة التخطيط: مشروع الترقيم المكاني يشمل تطبيقات جديدة الاستعلام عن كافة التفاصيل. اخبار مصر اليوم الخميس 20/7/2017: الصحة تكشف عن أعداد المصابين في حريق السوق التجاري بأسوان أعلن السيد وكيل وزارة الصحة التابع لأسوان، عن إصابة عدد 9 مجندين أثناء محاولة إطفاء حريق السوق التجاري الضخم الذي انلع في الساعات الأولي من صباح اليوم في مدينة إدفو التابعة إلى محافظة أسوان بعد اشتعال عدد كبير من المحال التجارية والتي قد امتدت إلى الأبنية السكنية، ولمعرفة كافة التصريحات والتفاصيل يمكنكم زيارة رابط وكيل وزارة الصحة يعلن عن إصابة مجندين خلال محاولة إخماد حريق السوق التجاري في أسوان. اخبار مصر اليوم الخميس 20/7/2017: وزير الكهرباء علن عن موعد التخلص من انقطاعات الكهرباء بالمحافظات قام السيد وزير الكهرباء بالتأكيد على أن السبب الحالي وراء انقطاع الكهرباء المتكرر في بعض المناطق بمختلف المحافظات المصرية يعود إلى وجود بعض من الأخطاء أو العيوب التي تعد واردة وطبيعية في أي دولة بالعالم كما أكد السيد وزير الكهرباء على أنه قد تم وضع خطة للتخلص من هذه المشكلة ويمكن من خلال الضغط على رابط موعد التخلص من انقطاعات الكهرباء بالمحافظات معرفة الموعد وكافة التصريحات الخاصة بها.

اخبار مصر اليوم الخميس 20/7/2017: الإعلان عن الأعداد المقبولة بكليات القمة و الأماكن الشاغرة

أعلنت وزارة التعليم العالي عن أرقام المقبولين هذا العام في كليات القمة في المرحلة الأولى كما تم الإعلان عن أعداد الأماكن الشاغرة من المرحلة الثانية من التنسيق ويمكن من خلال زيارة رابط الأعداد المقرر قبولها بكليات القمة و الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق معرفة كافة التفاصيل الخاصة بكليات القمة للشغب الثلاثة المقررة هذا العام.