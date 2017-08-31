اخبار مصر اليوم الخميس 31/8/2017: أهم ما ورد في الصحف المصرية

اخبار مصر اليوم الخميس 31/8/2017 فى جمهورية مصر العربية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.
ورد أنه قد انتشرت فى الآونة الأخيرة عملات ورقية تحمل فئة الـ200 جنيه مزورة داخل الأسواق المصرية كما أنه جاء أن هذه العملات قد تم التأكد من قبل بعض الخبراء أنها عملات ورقية مزورة وقد حدثت بعض الأزمات بين المواطنين والعملاء والبنوك بسببها وتنتشر هذه الظاهرة مع زيادة الطلب علي السلع والتي مثل موسم عيد الأضحى حيث ينتهز المزورين هذه الفرصة لترويج مثل هذه العملات.
مع بداية يوم الثامن من شهر ذي الحج بدأ الحجاج المصريين والحجاج القادمين من كل مكان في البدء لأداء مناسك الحج الخاصة بهذا اليوم وهو ما يسمى يوم التروية، وعلي هذا قام الشيخ علي جمعة بتوضيح المناسك الخاصة بمناسك الحج والعادات التي قد وردتها في أمور السُّنة النبوية والتي قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حكاية شاب قام مؤخرًا بتناول طبخة زوجته المرحومة وذلك بعد وفاتها بعام حيث ورد أن زوجته كانت قد اعدت هذه الطبخة منذ عام ثم توفت فاحتفظ هو بالطعام لمدة عام في الفريزر ومع حلول عيد ميلاده قرر استخراج الطبخة والاحتفال بعيد مولده كما اعتاد بأيدي زوجته.
ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة أنه سوف تشهد البلاد اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد اليوم أن يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.
يقوم العديد من المصريين في هذه الفترة بذبح الأضاحي مع حلول عيد الأضحى حيث ورد أنه هناك فئة قد اعتادت علي ذبح هذه الأضاحي فى الشوارع أو فى مداخل العمارات والبيوت أو حتى أمام المساجد والمستشفيات مما يترتب علي هذا تلوث الشوارع والبيئة واضطر المواطنون إلى مناشدة الجهات المسؤولة في الدولة لمنع هذه الظاهرة وأن يكون هناك مكان مخصص للذبح وتغليظ عقوبة الذبح في الشوارع وعلى هذا كان لوزارة الأوقاف المصرية دور كبير في هذا الصدد حيث خاطبت المواطنين وقامت بشرح أسباب الأضحية وقامت بتحريم العادات الخاطئة التي تحدث بالبلاد..
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