اخبار مصر اليوم الخميس 6/7/2017: أخر ما ورد بالصحف المصرية

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اخر اخبار مصر اليوم الخميس 6/7/2017 بجميع المحافظات المصرية، نقدم لكم الآن أهم ما ورد في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، حيث نتابع معكم اخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، لكل المتابعين والمهتمين من كل مكان باخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم الخميس 6/7/2017: هجوم إرهابي مسلح على محطة تحصيل الرسوم بالعياط

أعلنت القوات المسلحة منذ قليل عن قيام عدد من العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على العاملين في محطة تحصيل الرسوم بالعياط التابعة إلى محافظة الجيزة، وتسعى القوات الأمنية إلى ملاحقة الإرهابيين عن طريق تمشيط المنطقة، وقد أسفر هذا الحادث عن استشهاد عدد من العناصر الشرطية، ولمعرفة باقى التفصيل وأسماء الشهداء في الحادث يرجى زيارة رابط هجوم إرهابي مسلح على محطة تحصيل الرسوم بالعياط .

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اخبار مصر اليوم الخميس 6/7/2017: البنك المركزي يعلن عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي فى نهاية يونيو

أعلن البنك المركزي المصري أنه قد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي الخاص بشهر يونيو مقارنة باحتياطي النقد الأجنبي التابع لشهر مايو الماضي، حيث ورد في البيان الصادر من البنك المركزي المصري صباح اليوم الأربعاء، إن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد وصل في نهاية شهر يونيو إلى 31.305 مليار دولار أمريكي، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي الدخول من هنا على رابط تصريحات البنك المركزي بشأن احتياطي النقد الأجنبي لشهر يونيو .

اخبار مصر اليوم الخميس 6/7/2017: مواقف “السرفيس” تفرض غرامة على السائقين المخالفين للأسعار الجديدة

أعلن المدير التنفيذى لمشروع “السرفيس” التابع إلى محافظة القاهرة والجيزة، أنه بعد صدور قرار محافظ القاهرة بتحديد تعريفة الأجرة، يتم العمل على تطبيقها بكل حزم، وقد أكد عدد من المسؤولين للتأكد من تنفيذ القرارات الجديدة كما أنه تقرر أن يتم إحالة أى سائق سوف يقوم بمخالفة القرارات الخاصة بتعريفة الركوب إلى نيابة المرور لكي يتم توقيع الغرامة المناسبة عليه، ويمكنكم زيارة هذا الرابط لمعرفة كافة التفاصيل وقيمة الغرامة المالية المقررة على السائقين المخالفين .

اخبار مصر اليوم الخميس 6/7/2017: حالة الطقس المتوقعة اليوم بمحافظات مصر

يتوقع خبراء الأرصاد أن تنخفض موجة الطقس الحار على مدار اليوم، حيث ورد في بيان الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس حار خلال ساعات النهار، على السواحل الشمالية، ثم تزداد درجات الحرارة إرتفاعًا على كلاً من مناطق الوجه البحرى بالإضافة إلى محافظة القاهرة حتى يصل إلى شمال الصعيد، كما يتوقع أن يصبح الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على كلاً من محافظات جنوب الصعيد، وتنخفض جميع درجات الحرارة بكافة المحافظات في ساعات الليل.

اقرأ المزيد: درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بجميع المحافظات .

اخبار مصر اليوم الخميس 6/7/2017: ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بعد قرار تحريك الأسعار

بع قرار رفع وتحريك الأسعار بالأسواق المصرية والذي تم تطبيقه بشكل رسمي مع مطلع الأسبوع الجاري مع الارتفاع الجديد التي أعلنت عنه الحكومة المصرية والمنتظر مع بداية شهر يوليو، تأثرت السلع والمنتجات فى مصر بشكل فورى بالزيادة الجديدة ومن ضمن هذه السلع جاءت الأجهزة الكهربائية، حيث تأثرت أسعار الأجهزة الكهربائية بإرتفاع مصاريف السولار والوقود والنقل والمواصلات وعدد من المصاريف الضرورية لها، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة الرابط التالي والخاص بـ نسبة الزيادة الجديدة على أسعار الأجهزة الكهربائية .

اخبار مصر اليوم الخميس 6/7/2017: تأخير العمل بكارت البنزين الذكى

أعلن مصدر مسؤول من داخل وزارة البترول أن الوزارة مستعدة للعمل بالمرحلة الثالثة والخاصة بمنظومة كارت البنزين الذكى ولكن هناك بعد الأسباب التي تحول بين الوزارة وبين التنفيذ الفعلي بالمنظومة، وقد دعت الوزارة الجميع إلى التعاون والتكاتف للإنتهاء من هذه الأسباب حتى يتمكن العمل بها وتطبيقها على الآلات والمركبات بجميع المحافظات المصرية بشكل عاجل، والآن من خلال هذا الرابط يمكنكم معرفة الأسباب التي تعيق عمل وزارة البترول عن تأخير البدء في منظومة العمل بكارت البنزين الذكى .

اقرأ المزيد: أسعار السلع التموينية بعد الزيادة الجديدة .

أحدث قرارات وزارة التموين بعد زيادة الأسعار.

اخبار مصر اليوم الخميس 6/7/2017: الإعلان عن أسماء الفائزين فى قرعة الحج السياحى 2017

قامت لجنة السياحة الدينية بالإعلان عن نتيجة القرعة الإلكترونية الخاصة بالحج السياحى للعام 1438هـ، حيث تم إجراء القرعة في أحد فنادق مدينة نصر، حيث تنافس على هذه القرعة في الفترة السابقة ما يقرب من 108 آلاف و473 مواطنًا من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، على 36 ألف تأشيرة حج تم تخصيصها من قبل وزارة السياحة المصرية للراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام، ولمن يرغب في معرفة كافة التفاصيل وأسماء الفائزين يرجى زيارة الرابط التالي الخاص بـ أسماء الفائزين في الحج السياحى 2017 .