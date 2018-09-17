أخبار مصر اليوم الاثنين 17/9/2018: أهم وآخر أخبار مصر العاجلة

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أخبار مصر اليوم الاثنين 17/9/2018، نرصد لكم أخبار مصر اليوم من خلال هذا المقال اليومي أحدث وأهم الأخبار التي قد تطرأ يوميًا على الساحة الاقتصادية والسياسية والرياضية وما جرى من أهم الأحداث في جميع المحافظات المصرية حيث نقدم لكم أهم واخر الاخبار في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته من اخبار هامه، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

إليكم آخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد من أنباء خلال اليوم، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته من اخبار هامة.

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القوات المسلحة: قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2018

أعلنت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي قبول دفعة جديدة من المجندين بنظام التجنيد الإجباري دفعة يناير 2018.

حيث صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2018.

وأعلن اللواء أشرف عطية عبد البارى مدير إدارة التجنيد والتعبئة، حيث أعلن عن قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية، مواليد الفترة من 1/7 حتى31/12 من جميع السنوات حتى عام 1998 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا حكومى وخاص الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم فى الفترة من أول فبراير حتى آخر يوليو 2018، وخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض ) الذين أنهوا سنة الامتياز أو مدة التدريب خلال تلك الفترة، وكذلك المتخلفون من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 20/10/2018 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد فى المدة 31/10/2018 وحتى 22/11/2018.

الحجر الصحي: إجراءات وقائية إضافية على الركاب القادمين من 18 دولة أفريقية

أصدرت الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة منشورًا تلقته سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة، يفيد بتوسيع دائرة الاشتباه للركاب القادمين من 18 دولة أفريقية بسبب انتشار مرض الكوليرا.

وذكرت مصادر مسئولة بالحجر الصحي بمطار القاهرة، إنه وصلت تعليمات من وزارة الصحة بضرورة متابعة الحالة الصحية للركاب القادمين من “السودان، جنوب السودان، اليمن، نيجيريا، كينيا، أنجولا، تنزانيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بورندي، إثيوبيا، الصومال، تشاد، زامبيا، أوغندا، مالاوي، موزمبيق، نامبيا، الجزائر” بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ويأتي هذا بسبب ظهور حالات الكوليرا، وهي مرض يعاني الشخص المصاب به من إسهال حاد مائي غير مؤلم، متكرر، وقد يكون مصحوبا بقيء.

إصابة 12 شخصًا نتيجة خروج قطار عن القضبان واصطدامه بمصد خرساني بشبين الكوم الجديدة

اصطدم صباح يوم الأحد، الموافق 16 سبتمبر، من العام الجاري 2018، قطار (طنطا – منوف) بمصد في محطة الشهيد عاطف السادات بشبين الكوم الجديدة نتيجة خطأ في تحويل مسار القطار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث .

وأعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، عن إصابة 12 شخصا فى حادث خروج قطار عن القضبان واصطدامه بمصد في محطة الشهيد عاطف السادات بمحطة شبين الكوم الجديدة، مضيفًا أن الوزارة دفعت بـ 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين.

وكانت هيئة السكك الحديدية، قد أعلنت في بيان لها اليوم، عن سقوط عجلة البوجى الأمامى لجرار القطار ٥٤٠ ركاب (طنطا- منوف- القاهرة) بحوش محطة شبين الكوم الجديدة على سكة المخزن أثناء مرور قطار ٥٣٥ القادم من محطة القاهرة لطنطا على سكة الطوالى بالمحطة.

“التعليم” تنشر أسماء الطلاب المقبولين في المدارس اليابانية عبر موقعها الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، منذ قليل، أسماء الطلاب المقبولين في المدارس اليابانية، التي سوف تبدأ الدراسة فيها لأول مرة مع بداية العام الدراسي المقبل 2018 -2019، والذي سيبدأ في 22 من شهر سبتمبر الجاري.

وقامت الوزارة بنشر أسماء الطلاب المقبولين بالمدارس اليابانية الـ34 الموزعة على محافظات مصر، عبر الموقع الرسمى للوزارة.

لمعرفة أسماء الطلاب المقبولين فى المدارس اليابانية اضغط هنا

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت قبول 13 ألفاً و240 طفلا فى 34 مدرسة مصرية يابانية.

إنقلاب أتوبيس بطريق الزعفرانة وإصابة 21 شخصًا

أعلن مصدر مسئول بمرفق إسعاف البحر الأحمر ، عن انقلاب أتوبيس بطريق الزعفرانة– غارب، أسفر عنه إصابة 21 شخصا على الأقل، مضيفًا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى غارب المركزي لتلقي العلاج. وكانت إسعاف البحر الأحمر، قد تلقت بلاغا يفيد انقلاب أتوبيس بالكيلو 20 رأس غارب/ الزعفرانة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. وأضاف المصدر أن أغلب الإصابات الناجمة عن الحادث أغلبها سحجات وجروح، مؤكدًا أنه لا يوجد أي وفيات وأن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى غارب المركزي لتلقي العلاج.

رئيس الجمهورية يصدق على قانون حماية المستهلك صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء يوم الأحد، الموافق 16 سبتمبر من العام الجاري 2018، علي قانون حماية المستهلك الذي وافق عليه مجلس النواب. ونشرت الجريدة الرسمية موافقة الرئيس على القانون الصادر برقم 181 لسنة 2018؛ والذي يفرض عقوبات رادعة على المتلاعبين بقوت الشعب. “ساويرس” يطلق إسم محمد صلاح على أحد شوارع الجونة

كشف المهندس نجيب ساويرس، عن نيته إطلاق إسم اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، على أحد الشوارع بمدينة الجونة السياحية.

وتأتي هذه الفكرة على خلفية مقترح من أحد متابعي المهندس نجيب ساويرس على “تويتر”، حيث قال فيه :” منور ياعمو نجيب واللهي ممكن تسمي شارع فى الجونة باسم محمد صلاح زى شارع يسرا”، ليرد نجيب على المقترح :” فكرة هايلة بس لازم أسأل سميح أخويا”، ليفاجئ متابعه بالرد “خلاص سميح وافق وهنفذ ! بس لازم أستأذن صلاح برضه !”.

وتعتبر فكرة إطلاق إسم أحد المشاهير على شوارع مدينة الجونة السياحية، ليست جديدة، حيث تم من قبل تسمية شارع بأسم النجمة يسرا، تكريما لها عن مجمل أعمالها، وكذلك المخرجة إيناس الدغيدى تم إطلاق اسمها على شارع لكونها من أول ساكنيه، فى وسط الجونة.

“المفوضين” تلزم “الداخلية” باستخراج شهادات ميلاد لأبناء الزواج العرفى

أصدرت هيئة المفوضين بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تقريرًا أوصت فيه بإلزام مصلحة الأحول المدنية بوزارة الداخلية بقيد المواليد من ساقطى قيد الميلاد وأبناء الزواج العرفى بسجلات المواليد، مع استخراج شهادات ميلاد لهم .

وذكر التقرير الذى أعده المستشار عبد الفتاح إبراهيم فى الدعوى المقامة من على أيوب المحامى وكيلا عن “ن .م” بإلزام جهة الإدارة باستخراج شهادة ميلاد مدونا بها اسم الأم، واسم رباعى يدون فى خانة الأب يقوم المسئول عن القيد باختياره، على أن لا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد.

“التعليم” تٌصدر كتابًا دوريا يعرض خطتها للعام الدراسي الجديد

أصدرت وزارة التربية والتعليم كتابا دوريا للمديريات التعليمية، شمل تفاصيل خطة الوزارة لإدارة المدارس في العام الجديد، لضمان سير العملية التعليمية بانتظام مع بداية العام الدراسي الجديد.

وخلال الكتاب الدوري، ذكرت الوزارة: “أنه فى إطار توفير مناخ مناسب وأمن للطلاب وعام دراسى منضبط لا بد من تنفيذ التعليمات بدقة”، لافتة إلى أنه لا بد من التأكيد على بناء وتنمية الإنسان المصرى لتخريج مواطن صالح نافعا لنفسه ومجتمعه من خلال تطبيق المناهج الدراسية الجديدة.

وذكرت الوزارة في الكتاب الدوري بعض المحظورات التي أخطرت بها مديريات التعليم اليوم، حيث حظرت وزارة التربية والتعليم استخدام آية مقررات أو كتب بخلاف الصادرة عن الوزارة وحظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسى وداخل كافة المؤسسات التعليمية والإدارات والمديريات وكافة الجهات التابعة للوزارة واتخاذ الاجراءات المشددة الكفيلة بمنعه ومعاقبة الإخلال بهذا الالتزام وفقا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 مع وضع علامة التدخين فى مكان بارز بالمنشأة التعليمية أو الجهة التابعة.

كما نوهت وزارة التربية والتعليم على حظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت مسميات من الطلاب أو أولياء الأمور والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن يثبت مخالفته لتلك التعليمات.

عناني: الإعلان عن 3 اكتشافات أثرية قريبًا

صرح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن العمل جاري على قدمًا وساق، بمنطقة أثار صان الحجر في محافظة الشرقية، حيث تم ترميم وإقامة مسلتين وعمودين وتمثالين ضخمين للملك رمسيس، موضحا أن صان الحجر تحتاج إلى خدمات كثيرة مثل إقامة الفنادق.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد».

أضاف عناني أن هناك 3 اكتشافات أثرية في 3 محافظات، سيتم الإعلان عنها قريبًا، ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر ، مشيرًا إلى أن هذه الاكتشافات تهدف للترويج لمصر بشكل إيجابي؛ ولإعادة الحركة السياحية.

حقيقة حذف الأفراد ذات الدخل المرتفع من البطاقات التموينية

أوضح الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، حقيقة ما تردد عن حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين، بسبب الدخل المرتفع، مؤكدًا أنه لم يتم حتى الآن حذف أي فرد من أي بطاقة تموينية بناءً على دخله وإنفاقه.

وأوضح، أن الخصومات التي تمت في مايو ويونيو كانت للأشخاص الذين ثبت وفاتهم بالفعل وأصحاب البطاقات المقررين على ذويهم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد هناك خصم نهائي طبقًا للدخل وهناك لجنة عدالة اجتماعية تدرس حذف بعض المواطنين من بطاقات الدعم ولكن لن يتم التنفيذ قبل الحوار المجتمعي ولن يتفاجأ المواطنين.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إلى أن حصة المواطن من الخبز التي لا يقوم بصرفها يتم تحويلها على النظام أوتوماتيكيًا لنقاط خبز، ولن يضيع حق أي مواطن في أي رغيف مستحق له.

“المالية” توضح حقيقة زيادة الضريبة على الدخل

قال أسامة توكل، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب: إنه لا صحة لما تردد حول توجه الحكومة لزيادة الضرائب على الدخل، مؤكدًا أنه لا يمكن فرض زيادة جديدة إلا بقانون.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، “الحكومة مش بتزود ضرائب والوزارة تسعى إلى عمل استقرار في السياسات الضريبية وتم تخفيض الضريبة عن الأعوام الماضية من 25% إلى 22.5% ونسعى دائمًا للتخفيف عن المواطن”.