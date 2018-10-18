أخبار مصر اليوم الخميس 18 أكتوبر 2018: أهم وآخر أخبار مصر اليوم

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أخبار مصر اليوم الخميس 18-10-2018، نرصد لكم أخبار مصر اليوم من خلال هذا المقال اليومي أحدث وأهم الأخبار التي قد تطرأ يوميًا على الساحة الاقتصادية والسياسية والرياضية وما جرى من أهم الأحداث في جميع المحافظات المصرية حيث نقدم لكم أهم واخر الاخبار في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته من اخبار هامه، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

إليكم آخر أخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد من أنباء خلال اليوم، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته من اخبار هامة.

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شبورة مائية صباحا واضطراب في حركة الملاحة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد .

حريق هائل بمخزن بحي الهرم.. والدخان يحجب الرؤية أعلى الطريق الدائري .

تحت رعاية «السيسي».. مدبولي يفتتح أسبوع القاهرة للمياه الأحد .

ملتقى توظيفي لتوفير 9500 فرصة عمل في الغربية .

عماد متعب يُفجر مفاجأة مدوية بخصوص مستقبله المهني .

شروط وإجراءات تقدم خريجي الحقوق لأكاديمية الشرطة .

ارتفاع جديد بأسعار الاسمنت في مصر .

منتخب البرازيل في ضيافة السعودية اليوم ودياً.. تعرف على التشكيل المتوقع للمنتخبين.

«الطيران» تعلن موعد التشغيل التجريبي لمطار سفنكس الدولي .

رسائل السيسي لـ«المصريين» في الندوة التثقيفية: هتشوفوا مصر تانية في 2020.

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 120 كنيسة ومبنى .

محمد صلاح يُعادل رقم أسطورة كرة القدم المصرية بعد هدفه في سوازيلاند .

هل يغيب “محمد صلاح” مدة طويلة عن الملاعب بعد إصابته أمام سوازيلاند ؟.

“مدبولي” يتابع رسائل شكاوى المواطنين من أكوام القمامة والعمل على حلها .

مصرع الفنانة “غنوة” الأخت غير الشقيقة لـ”أنغام” في حادث سير .

رئيس الوزراء يدرس تقنين أوضاع 120 كنيسة .

ميناء بورسعيد يستقبل حاوية بحمولة 63 ألف طن من القمح قادمة من روسيا .