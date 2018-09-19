اخبار مصر اليوم الاربعاء 19-9-2018: آخر وأهم أخبار مصر العاجلة

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أخبار مصر اليوم الاربعاء 19-9-2018، نرصد لكم أخبار مصر اليوم من خلال هذا المقال اليومي أحدث وأهم الأخبار التي قد تطرأ يوميًا على الساحة الاقتصادية والسياسية والرياضية وما جرى من أهم الأحداث في جميع المحافظات المصرية حيث نقدم لكم أهم واخر الاخبار في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته من اخبار هامه، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

إليكم آخر أخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد من أنباء خلال اليوم، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته من اخبار هامة.

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الجبلي: 500 جنيه زيادة على سعر طن الأسمدة الأزوتية

أعلن الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن وزارة التجارة أصدرت قرار بزيادة سعر الأسمدة الأزوتية، بلغت تلك الزيادة نحو 500 جنيه للطن.

وأشار الدكتور شريف الجبلي، من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “سي بي سي”، إلى أن تلك الزيادة المقررة لن تؤثر على الإطلاق على المزارعين لكونها لا تتعدى الـ25 دولار.

وأضاف رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن نسبة الأسمدة التي كان ينبغي أن تورد لا تقل عن 55% فيما يتم تصدير 45%، لافتًا إلى أن إجمالي نسبة التوريد لم تتحقق.

المفوضين: إلغاء قرار وزارة السياحة بفرض رسوم على من سبق لهم العمرة

أصدرت هيئة مفوضي مجلس الدولة، يوم الثلاثاء، الموافق 18 سبتمبر، تقريرا أوصت فيه بإلزام وزارة السياحة، بإلغاء قراراها الخاص بفرض رسوم إضافية على كل من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنواتويودون أدائها مرة اخرى.

وذكر التقرير الصادر عن هيئة المفوضين، إن المبلغ المحدد من قبل الوزارة غير قانوني، حيث أنه لا يعد من بين الرسوم التى حددها القانون المنظم لشركات السياحة.

كما أن الضريبة لا تفرض إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها، وذلك وفقًا لمواد الدستور، وما استقر عليه العمل فى المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.

الفنان جميل راتب يفقد صوته ..ومدير أعماله: الأطباء ليس فى يدهم شىء لفعله بسبب سنه

كشف هانى التهامى، مدير أعمال الفنان جميل راتب، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان القدير، شراحًا كيف تدهورت حالته وما آلت إليه، إذ قال : إن الأمور مستقرة ولكن لابد من وجوده فى المستشفى لرعايته نظرًا لكبر سنه.

وأضاف “التهامى”، عبر مداخلة تليفونية مع الإعلامى معتز الدمرداش، في برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية “النهار” مساء الثلاثاء، الموافق 18 سبتمبر، أن الفنان جميل راتب للأسف فقد صوته، مشيرًا إلى أنه ليس بيد الأطباء أي شىء لفعله بسبب كبر عمره الفنان.

السيسي يفتتح عدد من المشروعات الصحية والتعليمية

يشهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء، الموافق 19 سبتمبر افتتاح عدد من المشروعات القومية في المجال الطبي والمجال التعليمي .

حيث سيتم افتتاح بعض المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظات”، إذ يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح المستشفى العسكري بشبين الكوم محافظة المنوفية، والمعهد الطبي بدمنهور، إلى جانب عدد من المدارس اليابانية عن طريق خاصية الفيديو كونفرانس.

مصلحة السجون تستخرج بطاقات رقم قومي للنزلاء

حرصًُا من وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون، على حسن معاملة نزلاء السجن، فقد أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية توجيهاته، صباح يوم الثلاثاء، الموافق، 18 سبتمبر، لقطاع مصلحة السجون ، بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية، بإصدار بطاقات الرقم القومى لنزلاء السجن الراغبين فى ذلك.

وبالفعل تم تصوير عدد من نزلاء سجن القناطر للرجال، تمهيداً لإصدار بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم.

” الصحة” تعلن انتهاء أزمة الأنسولين الشهر المقبل

ذكرت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، إن الوزارة ستقوم بطرح كميات مضاعفة من الأنسولين في أغلب الصيدليات سواء التابعة للتامين الصحي أو غيرها، اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل.

يأتي هذا في محاولة لإنهاء أزمة نقص الانسولين التي تستمر قرابة الشهر ونصف حتى الأن.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن الوزارة تراجع الخطط الإستراتيجية، وسيكون هناك قرارات بإضافة مخزون إستراتيجي لجميع أصناف الأنسولين يكفي لمدة 3 أشهر.

وأكدت أن وحدة متابعة النواقص بالإدارة، تمكنت من رصد الأزمة أواخر شهر يوليو، لافتة إلى أن الاستهلاك وصل في شهر يوليو الماضي من 380 إلى 520 ألف عبوة أنسولين؛ وهذا يرجع لتخزينه من جانب المرضى بعد الحديث عن وجود نواقص.

مطار القاهرة يستقبل السفير البريطاني الجديد

استقبل مطار القاهرة في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، الموافق 18 سبتمبر، السير جيفري آدمز ، السفير البريطاني الجديد لدى القاهرة، قادما من لندن.

وأكدت مصادر بمطار القاهرة، إن السفير البريطاني الجديد، وصل على متن رحلة الخطوط البريطانية القادمة من لندن، وتم استقباله بصالة كبار الزوار بالمطار ، وتم إنهاء وصوله على الفور.

“حاسبات ومعلومات” عين شمس تطرح 3 برامج جديدة للدراسة بنظام الساعات المعتمدة

أعلنت جامعة عين شمس صباح يوم الثلاثاء، الموافق 18 سبتمبر، عن طرح برامج جديدة للدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات.

حيث ذكرت الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم لثلاث برامج جديدة بمصاريف بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي (2018 -2019).

البرامج الثلاث المطروحة للدراسة بنظام الساعات المعتدة هي كالتالي:

وسائط متعددة Multimedia، الأمن السيبراني Cyber Security، الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence

يذكر أنه تم فتح باب التقدم لطلبة المرحلة الثانوية والطلبة المرشحين للكلية لهذا العام بشرط الحصول على الحد الأدنى لكلية حاسبات على مستوى الجمهورية.

رومانيا تطلب طهاه لطهي الكرشة ولف المحشي

أثار خبر طلب رومانيا لطباخين لطهي المحشي، سخرية ودهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت بعض الصحف أن رومانيا تحاول جلب طهاة من الصين، لـ” لف المحشي، وطهي الكرشة”، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطهاة المحليين، خوفا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية المقدمة في المطاعم.

حيث أنه بسبب ارتفاع الأسعار اضطرت بعض الفنادق لدفع أجور عالية لطهاتها، في حين لجأت أخرى إلى جلب طهاة من الصين بعد أن ارتفعت أجور الموظفين المحليين، وأصبحت مماثلة للدول الأوروبية.

وحسب ما ذكر موقع “رومانيا إنسايدر”، فإن الطباخين الصينيين سيكونوا سعداء بأجور أقل، وأنه سيتم تدريبهم على طهي الأكلات الرومانية مثل المحشي وحساء الكرشة.

يذكر أن رواتب كبار الطهاة في رومانيا تتراوح ما بين 500 إلى 600 يورو شهريا وهو ما دفعهم إلى مغادرة البلاد والعمل بأوروبا حيث المرتبات الأعلى.

بمشاركة 2000 شاب وفتاة..انطلاق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ نوفمبر المقبل

السيسي يفتتح مشروعات صحية وتعليمية.. غدا” data-description=”يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية غدا الأربعاء. وتتمثل هذه المشروعات في ‘مستشفيات ومراكز صحية بالمحافظات’، وعلى رأسها المستشفى العسكري بشبين الكوم محافظة المنوفية، والمعهد الطبي .

كشفت مصادر مطلعة، أن عدد الشباب الحاضرين في منتدى شباب العالم، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم لن يزيد عن 2000 شاب وفتاة، ومن المقرر أن يعقد المنتدي خلال الفترة من 2 إلي 6 نوفمبر 2018.

الأثار تعلن الكشف عن تابوت أثري بجوار ضريح أغاخان

أعلنت وزارة الأثار أن البعثة الأثرية المصرية العاملة بموقع الأغاخان بالبر الغربى بأسوان، نجحت فى الكشف عن تابوت من الحجر الرملى ذو غطاء منحوت بهيئة آدمية وبداخله مومياء سليمة وملفوفة بالكتان، وذلك داخل مقبرة تعود إلى العصر المتأخر.

وكشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن أن التابوت الذي عثر عليه كان داخل مقبرة أثرية ضمن ثلاث مقابر عثرت عليها البعثة أثناء عمل مجسات فى الطريق الغربى بجوار المدق المؤدى إلى فيلا وضريح الاغاخان.

“القابضة لمياه الشرب” تدرس طرح العداد مسبوق الدفع للمواطنين

كشف المهندس ممدوح أحمد إسماعيل رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن نية الشركة لطرح عدادت مياة مسبوقة الدفع على غرار عدادات الكهرباء، كان ذلك خلال لقائه، مساء الثلاثاء، ببرنامج “مساء دي إم سي”، تقديم أسامة كمال.

حيث أوضح إن عداد المياه يكلف الشركة 700 جنيه فقط، مؤكدًا أن هناك اتجاها لتوفير العدادات مسبوقة الدفع مثلما هو الحال في عدادات الكهرباء.

وأوضح رسلان، أن استمرار الخدمة وتوافر المياه في العداد مسبوق الدفع متعلق بالتزام المواطن بشحن الكارت مسبقًا قبل فترة انتهاء شحنه، لافتًا إلى أنه يتم دراسة توفير خدمة الشحن والاستفسار بالمجان دون دفع أي رسوم.

التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية وغدًا بدء تقليل الاغتراب

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، الموافق 18 سبتمبر، نتيجة تنسيق طلاب الشهادات الأجنبية وبلغ عددهم (3804) طالب، للقبول بالعام الجامعي الجديد 2018 – 2019، وذلك طبقًا لمجموع درجاتهم وحسب ترتيب رغباتهم التي قاموا بتسجيلها على موقع التنسيق، في حدود الأعداد والأماكن المحددة لكل شهادة طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مرحلة تقليل الاغتراب سوف تبدأ من الأربعاء الموافق 19/9/2018 حتى يوم الخميس الموافق20/9/2018، وهو نفس النسق الذي تم اتباعه في المراحل الثلاث السابقة للتنسيق.

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مجدي عبد الغني: 50% من مطالب “صلاح” نٌفذت ومع ذلك لم نتلقى ردًا من وكيله

صرح عضو مجلس اتحاد الكرة المصرية، مجدي عبد الغني، إنن سعيا من الاتحاد لحل أزمته مع اللاعب الدولي محمد صلاح، فقد تم أرسال خطابًا رسميًا إلى وكيله رامي عباس، في محاولة لتوضيح بعض النقاط الخاصة بالحقوق التسويقية للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف مجدي عبدالغني، من البداية كان لا بد من احترام خطابات صلاح الواردة للجبلاية ومحاولة الرد عليها بسرعة حتى لا تحدث أزمة، مشيراً إلى أنه في حالة مخالفة ما تم توضيحه من طلبات لنجم ليفربول لصلاح ووكيل، يكون لهم حق التظلم وإرسال خطاب للجبلاية للتعليق.

وفي نفس السياق، أكد اتحاد الكرة إن ما تم تنفيذه من طلبات محمد صلاح ووكيله تقريبا 50%، ومع ذلك لم نتلق أي رد رسمي من قبل وكيل اللاعب رامي عباس على ما قام به اتحاد الكرة المصري.

عطا: إعلان نتيجة تقليل الاغتراب والشهادات المعادلة خلال أيام

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مكتب التنسيق يضع اللمسات الأخيرة، للانتهاء من تنسيق تحويلات تقليل الاغتراب، قبل انطلاق العام الدراسى الجديد (2018 – 2019) بالجامعات المصرية المختلفة، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تقترب من إعلان نتائج تحويلات تقليل الاغتراب ونتيجة تنسيق الشهادات المعادلة الأجنبية قبل بدء العام الدراسى.

وأوضح، السيد عطا، أنه سيتم الانتهاء من كافة عمليات التنسيق المتبقية وهى نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب ونتيجة الشهادات الأجنبية خلال الأسبوع الجارى وقبل بدء العام الدراسى المقرر لها يوم السبت المقبل.

التعليم تعلن عن 3 مدارس دولية بأسعار مخفضة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن خطة الوزارة التي تهدف إلى إنشاء مدارس حكومية لها صبغة دولية، تقدم خدمة تعليمية متميزة ذات جودة عالية كمثيلتها من المدارس الدولية الموجودة في مصر ولكن بمصروفات أقل.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم 16 سبتمبر، ذكر وزير التربية والتعليم، أن المدارس الدولية الحكومية ستكون منخفضة التكلفة، بأقل 8 أضعاف من المدارس الدولية، إذ تطرح الوزارة هذه المدارس بمصروفات 15 ألف جنيه فقط بينما المدارس الدولية الأخرى مصروفاتها 115 ألف جنيه.

وفي هذا الصدد، وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تشغيل 3 مدارس حكومية دولية، واحدة منهم بمنطقة التجمع الخامس تتبع إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، ونظامها التعليمي يطبق برامج البكالوريا الدولية الثلاث: “IB” للعام الدراسي 2018/2019، بالتعاون مع مؤسسة جرين لاند التعليمية.

تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة لمدرسة البكالوريا الدولية الجديدة في التجمع الخامس، يوجد مدرستين أخرين وهما: مدرسة البكالوريا الدولية في الشيخ زايد ومدرسة البكالوريا الدولية في مدينة المعراج بالمعادي.

شوقي: لا وجود للتدخل البشري في امتحانات الثانوية العامة.. وتعاقدنا على 700 ألف تابلت

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، أن العام الدراسي الجديد سيشهد طفرة سيلاحظها الجميع على كل المستويات، وخصوصا امتحانات الثانوية العامة التي طالما شكلت شبحا أمام الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، مشيرا إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام لن يتدخل فيها العنصر البشرى، حيث قال: “امتحانات الثانوية العامة مش هتكون فيها عنصر بشري والامتحان بيكون على التابلت والطالب هيجاوب على الجهاز وهيبعتهولنا مباشرة والتصحيح هيتم إلكترونيا وكل سؤالين هيروحوا لمدرس، والكتب الخارجية هتكون على التابلت مجانا داخل المدرسة، وبكدة مش هيكون فيه غش أو تظلمات”.

وفي سياق متصل كشف الوزير خلال الندوة التي عقدت مساء اليوم الإثنين، أن الوزارة قامت بتوصيل الإنترنت للمدارس بتكلفة وصلت 2.5 مليار جنيه، مضيفا أن الخدمة وصلت بالفعل لعدد 2400 مدرسة حتى الآن، وهى كابلات وشبكات فيبر.

كذلك تم صرف أجهزة مجانية للطلبة فى المدارس، والطالب لن يستطيع الدخول لشبكات التواصل الاجتماعى ولكن يمكنه الدخول من خلال تغيير الشريحة.

وتابع الوزير، أنه تم التعاقد على استيراد 700 ألف تابلت وصل منهم حتى الآن 500 ألف تابلت، لافتا إلى أن أجهزة التابلت من نوعية فخمة جدا وسيتم توزيعها على الطلاب دون تمييز.

التموين: الأربعاء افتتاح معرض”أهلاً مدارس” وتخفيضات هائلة على المستلزمات المكتبية

استعرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لافتتاح معرض “أهلًا مدارس”، الذي يقام بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة.

وخلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمقر الوزارة اليوم ، ذكر المصيلحي أن هناك تنسيق مع جميع الجهات المعنية لتنظيم معارض توفير المستلزمات المدرسية بكل المحافظات.

وأكد” المصيلحي” أن المعرض كان مفترض أن يتم افتتاحه ، يوم 19 سبتمبر، إلا أنه نظرا لعدم توافر مكان في أرض المعارض حتى ذلك الوقت، مضيفا أن افتتاح المعرض سيكون الأربعاء المقبل الساعة الخامسة مساء، ويتوافر فيه كافة الأدوات والمستلزمات المدرسية التي يحتاجها الطالب في بداية العام الدراسي، مشيرا إلى أن التخفيضات تصل إلى 50%.

بعد أزمة وحدة الغسيل الكلوي بديرب نجم..طلبات إحاطة في البرلمان ضد وزيرة الصحة

في أول تحرك برلماني رسمي، عقب أزمة وحدات الغسيل الكلوي بالشرقية، تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اجتماعًا، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، غدا الثلاثاء، الموافق 18 سبتمبر، للاستماع إلى بيان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وقبل هذا تقدم عدد من أعضاء البرلمان، من بينهم، سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، بطلبات إحاطة لرئيس المجلس المستشار علي عبد العال، ضد كل من المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسبب حالات الوفاة بوحدة غسيل مستشفى ديرب نجم.

وأكد وهدان في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، الموافق 17 سبتمبر، على أهمية معرفة الأسباب الرئيسية في حالات الوفاة الثلاثة والغيبوبة لأكثر من 13 من مرضى فشل كلوي على الرغم أن هذه الوحدة افتتحت للعمل في مايو الماضي أي من 4 شهور فقط وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام.

حقيقة حذف الأفراد ذات الدخل المرتفع من البطاقات التموينية

أوضح الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، حقيقة ما تردد عن حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين، بسبب الدخل المرتفع، مؤكدًا أنه لم يتم حتى الآن حذف أي فرد من أي بطاقة تموينية بناءً على دخله وإنفاقه.

وأوضح، أن الخصومات التي تمت في مايو ويونيو كانت للأشخاص الذين ثبت وفاتهم بالفعل وأصحاب البطاقات المقررين على ذويهم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد هناك خصم نهائي طبقًا للدخل وهناك لجنة عدالة اجتماعية تدرس حذف بعض المواطنين من بطاقات الدعم ولكن لن يتم التنفيذ قبل الحوار المجتمعي ولن يتفاجأ المواطنين.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إلى أن حصة المواطن من الخبز التي لا يقوم بصرفها يتم تحويلها على النظام أوتوماتيكيًا لنقاط خبز، ولن يضيع حق أي مواطن في أي رغيف مستحق له.

“المالية” توضح حقيقة زيادة الضريبة على الدخل

قال أسامة توكل، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب: إنه لا صحة لما تردد حول توجه الحكومة لزيادة الضرائب على الدخل، مؤكدًا أنه لا يمكن فرض زيادة جديدة إلا بقانون.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، “الحكومة مش بتزود ضرائب والوزارة تسعى إلى عمل استقرار في السياسات الضريبية وتم تخفيض الضريبة عن الأعوام الماضية من 25% إلى 22.5% ونسعى دائمًا للتخفيف عن المواطن”.