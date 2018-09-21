اخبار مصر اليوم: آخر وأهم أخبار مصر اليوم الجمعة 21-9-2018

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أخبار مصر اليوم الجمعة 21-9-2018، نرصد لكم أخبار مصر اليوم من خلال هذا المقال اليومي أحدث وأهم الأخبار التي قد تطرأ يوميًا على الساحة الاقتصادية والسياسية والرياضية وما جرى من أهم الأحداث في جميع المحافظات المصرية حيث نقدم لكم أهم واخر الاخبار في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته من اخبار هامه، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

إليكم آخر أخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد من أنباء خلال اليوم، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته من اخبار هامة.

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التعليم العالي: إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات ومدارس المتفوقين والشهادات العربية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية، وطلاب الشهادات المعادلة العربية، بالإضافة إلى إعلان نتيجة القبول نتائج القبول للطلاب خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وطلاب مدارس النيل المصرية.

وأشارت الوزارة أن عدد من تقدموا من أصحاب الشهادات الفنية لتعديل رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب في حدود الأعداد المحددة لكل كلية وعلى حسب مجموع الدرجات، حيث تقــــدم عدد (35351) طالبا وطالبة من طلاب الشهادات الفنية لإبداء رغبتهم خلال مرحلة تقليل الاغتراب .

ذكرت وزارة التعليم العالي، أنه فيما يخص مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية، أنه تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت لمرحلة تقليل الاغتراب منذ أمس الأربعاء وحتى اليوم الخميس. .

وقد تقدم (2642) طالبا وطالبة من طلاب الشهادات المعادلة العربية لإبداء رغبتهم خلال مرحلة تقليل الاغتراب .

إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لحملة الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة ومدارس المتفوقين

الهجرة: إطلاق موقع إلكتروني للتواصل مع المصريين للخارج وحل مشاكلهم

أعلنت وزارة الهجرة، أمس الخميس عن إطلاق موقع إلكترونى، للتواصل مع المصريين المقيمين بالخارج ولتسهيل التواصل مع الوزارة وحل المشاكل التى قد يتعرض لها المصريون بالخارج.

جاء ذلك الإعلان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بأحد فنادق القاهرة، لعرض إنجازات الوزارة على مدار الـ3 سنوات الماضية منذ 2015 حتى الآن.

كذلك عرضت وزارة الدولة للهجرة فيلم تسجيلي يعض أهم الإنجازات التى قدمتها للمصريين فى الخار، كما قامت ببنشر تلك الإنجازات على موقعها الرسمى وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

الشركة الروسية المسئولة عن انشاء محطة الضبعة النووية يبدأون تحليل التربة

أعلن الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، امس الخميس، أن مشروع انشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة يسير وفقًا للجدول الزمنى محدد له.

وأضاف أن المسئولين عن تنفيذ المشروع يعملون بجدية وجهد حاليًا على التصميمات والدراسات الخاصة بالمشروع، مؤكدًا أن مرحلة التصميمات تستغرق مدة طويلة نظرًا لأهمية ودقة المشروع.

وأكد حمزة، أن الخبراء الروس التابعين للشركة الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة بالضبعة قد بدأوا بالفعل فى تحليل التربة والأعمال البيئية الخاصة بالمشروع.

لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء حريصة على تشغيل المفاعل النووى الأول بقدرة 1200 ميجا وات، خلال العام المالى 2025-2026، والباقى تباعًا حتى عام 2029

كما أوضح أن مصر تسابق الزمن لبدء إنشاء المحطة النووية وتشغيل المرحلة الأولى منها فى موعدها المحدد.

جنايات جنوب القاهرة تٌخلي سبيل نجلي الرئيس الأسبق مبارك بكفالة 100 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، صباح اليوم الخميس، الموافق 20 سبتمبر، بقبول تظلم المتهمان نجلي الرئيس الأسبق علاء وجمال، على قرار حبسهما على ذمة قضية التلاعب بالبورصة بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما.

وتم تأجيل نظر القضية لجلسة 20 نوفمبر المقبل، لاستكمال المحاكمة، أمام دائرة جنائية أخرى غير التى قضت بحبسهما نظرًا لردها صباح اليوم عقب تقدم فريد الديب محامى جمال وعلاء بطلب لردها.

للتفاصيل: إخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق مبارك في قضية “التلاعب بالبورصة” بكفالة 100 ألف جنيه

التعليم: إعفاء أبناء شهداء ثورة 25 يناير والقوات المسلحة والشرطة من مصروفات المدرسة

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، الموافق 20 سبتمبر، قرارًا يحمل رقم 356، يحدد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، التي تحصل من طلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2018/2019.

وجاء ضمن بنود القرار، منح أبناء العاملين بالتربية والتعليم 50% خصم بزيادة عن الأعوام الماضية، ولأول مرة حيث كان الخصم 25% سابقا.

كذلك إعفاء أبناء الشهداء ضحايا الإرهاب، أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والطلاب يتامى الأب من دفع المصروفات.

فضلا عن إعفاء أبناء شهداء ثورة 25 يناير والقوات المسلحة والشرطة من مصروفات المدرسة.

التفاصيل: أبناء شهداء ثورة 25 يناير والقوات المسلحة والشرطة من مصروفات المدرسة

التعليم: 21 أكتوبر موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، صباح أمس الخميس، الموافق 20 سبتمبر، أنها حددت موعد بدء الدراسة بالمدارس الدولية الحكومية في الـ 21 من شهر أكتوبر المقبل، أي بعد شهر تقريبا من بدء الدراسة في المدارس االحكومية الأخرى

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قد أعلن في وقتًا سابق عن تشغيل 3 مدارس كبداية لانطلاق مشروع المدارس الدولية الحكومية.

إذ وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تشغيل مدرسة حكومية دولية بمنطقة التجمع الخامس التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، تطبق برامج البكالوريا الدولية الثلاث: “IB” للعام الدراسي 2018/2019، بالتعاون مع مؤسسة جرين لاند التعليمية.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء ما حققته كلا من المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، والمدرسة المصرية الدولية بالمعادي من نجاحات، وحصول المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد على الاعتماد الدولي للبرنامج الإبتدائي من منظمة البكالوريا الدولية، ومواصفات الأيزو 9001.

نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في عرس مهرجان الجونة السينمائي

توافد نجوم الشاشة الفضية وكبار الإعلاميين، على مدينة الجونة السياحية، لحضور مهرجان الجونة السينمائي، الذي تجري فعالياته في الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجاري.

حيث يتجدد الموعد، اليوم الخميس، الموافق 20 سبتمبر، مع بدء فاعليات النسخة الثانية من “كان الشرق” مهرجان الجونة السينمائي الذي أضحى من أهم المهرجانات السينمائية في الشرق الأوسط.

وتم افتتاح الدورة الثانية بحضور كوكبة من نجوم مصر والعالم، وسط أجواء ساحرة، وافتتحت النجمة يسرا حفل الافتتاح بأغنية “العالم جونة”، والتي شاركها في غنائها كم هائل من النجوم والنجمات، غالبيتهم من أجيال فنية مختلفة، وجاءت الأغنية واحدة من أجمل مفاجآت الحفل.

وعبر النجوم الحاضرين عن سعادتهم لحضورهم افتتاح المهرجان مؤكدين أنه من أفضل المهرجانات، وأشادت الفنانة بشرى بتنظيم مهرجان الجونة وأنه بمثابه مهرجان “كان” بالنسبة للشرق الأوسط، كما أعربت الفنانة منى زكى عن سعادتها لمشاركتها أول مرة بلجان التحكيم.

ومن الإطلالات التي أثارت الانتباه كانتا الفنانتان مايا دياب ودينا الشربيني، لظهورهما بإطلالة غريبة أمام الجمهور.

الجبلاية: نقل مباراة مصر و سوازيلاند من استاد السلام بسبب صغر سعته

كان من المقرر أن يلتقي منتخب مصر ومنتخب سوازيلاند ، يوم 12 أكتوبر المقبل باستاد السلام، ولكن لصغر سعة الاستاد التى من الممكن أن تصنع أزمة، قكر مسئولو اتحاد الكرة في نقل المباراة لملعب آخر.

حيث أن استاد السلام يتسع لـ25 ألف مشجع فقط وهو ما يشكل صعوبة استيعابه للجماهير المقرر حضورها اللقاء فى مباراة سوازيلاند.

وقال ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن المجلس يدرس نقل المباراة لاستاد القاهرة الذى يخضع لإصلاحات وفى حالة صعوبة إقامته هناك من المرجح إعادة المباراة لبرج العرب فى حالة الإقبال الجماهيرى على اللقاء.

منافذ بيع “كلنا واحد” تستمر في فتح أبوابها للمواطنين وتخفيضات 40% على الخضار والفاكهة

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، جهودها بالتنسيق مع عدد من السلاسل التجارية، اليوم الجمعة، لطرح المنتجات الغذائية من الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

تأتي إقامة تلك الشوادر لبيع المنتجات الغذائية،في منافذ ثابتة بالمناطق التى تشهد كثافات سكانية، وكذا توجيه قوافل متحركة تجوب القرى والأحياء الأكثر احتياجًا لتلبية احتياجات المواطنين، كوسيلة لرفع العبء عن كاهل المواطن المصري، كما تابعت القيادات الأمنية جولاتها الميدانية لتوفير السلع بتلك المنافذ بالأسعار المناسبة

وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط أجواء احتفالية بإذاعة الأناشيد والأغانى الوطنية وإشادة المواطنين بجهود وزارة الداخلية فى تخفيض أسعار الخضروات والفاكهة التى تراوحت من 20 إلى 40% عن الأسواق.

يأتى ذلك فى إطار استمرار تفعيل مبادرة “كلنا واحد” بتوجيه من رئيس الجمهورية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين

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حقيقة حذف الأفراد ذات الدخل المرتفع من البطاقات التموينية

أوضح الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، حقيقة ما تردد عن حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين، بسبب الدخل المرتفع، مؤكدًا أنه لم يتم حتى الآن حذف أي فرد من أي بطاقة تموينية بناءً على دخله وإنفاقه.

وأوضح، أن الخصومات التي تمت في مايو ويونيو كانت للأشخاص الذين ثبت وفاتهم بالفعل وأصحاب البطاقات المقررين على ذويهم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد هناك خصم نهائي طبقًا للدخل وهناك لجنة عدالة اجتماعية تدرس حذف بعض المواطنين من بطاقات الدعم ولكن لن يتم التنفيذ قبل الحوار المجتمعي ولن يتفاجأ المواطنين.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إلى أن حصة المواطن من الخبز التي لا يقوم بصرفها يتم تحويلها على النظام أوتوماتيكيًا لنقاط خبز، ولن يضيع حق أي مواطن في أي رغيف مستحق له.

الهجرة: إطلاق موقع إلكتروني للتواصل مع المصريين للخارج وحل مشاكلهم

أعلنت وزارة الهجرة، أمس الخميس عن إطلاق موقع إلكترونى، للتواصل مع المصريين المقيمين بالخارج ولتسهيل التواصل مع الوزارة وحل المشاكل التى قد يتعرض لها المصريون بالخارج.

جاء ذلك الإعلان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بأحد فنادق القاهرة، لعرض إنجازات الوزارة على مدار الـ3 سنوات الماضية منذ 2015 حتى الآن.

كذلك عرضت وزارة الدولة للهجرة فيلم تسجيلي يعض أهم الإنجازات التى قدمتها للمصريين فى الخار، كما قامت ببنشر تلك الإنجازات على موقعها الرسمى وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

الشركة الروسية المسئولة عن انشاء محطة الضبعة النووية يبدأون تحليل التربة

أعلن الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، امس الخميس، أن مشروع انشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة يسير وفقًا للجدول الزمنى محدد له.

وأضاف أن المسئولين عن تنفيذ المشروع يعملون بجدية وجهد حاليًا على التصميمات والدراسات الخاصة بالمشروع، مؤكدًا أن مرحلة التصميمات تستغرق مدة طويلة نظرًا لأهمية ودقة المشروع.

وأكد حمزة، أن الخبراء الروس التابعين للشركة الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة بالضبعة قد بدأوا بالفعل فى تحليل التربة والأعمال البيئية الخاصة بالمشروع.

لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء حريصة على تشغيل المفاعل النووى الأول بقدرة 1200 ميجا وات، خلال العام المالى 2025-2026، والباقى تباعًا حتى عام 2029

كما أوضح أن مصر تسابق الزمن لبدء إنشاء المحطة النووية وتشغيل المرحلة الأولى منها فى موعدها المحدد.

جنايات جنوب القاهرة تٌخلي سبيل نجلي الرئيس الأسبق مبارك بكفالة 100 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، صباح اليوم الخميس، الموافق 20 سبتمبر، بقبول تظلم المتهمان نجلي الرئيس الأسبق علاء وجمال، على قرار حبسهما على ذمة قضية التلاعب بالبورصة بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما.

وتم تأجيل نظر القضية لجلسة 20 نوفمبر المقبل، لاستكمال المحاكمة، أمام دائرة جنائية أخرى غير التى قضت بحبسهما نظرًا لردها صباح اليوم عقب تقدم فريد الديب محامى جمال وعلاء بطلب لردها.

المفوضين: إلغاء قرار وزارة السياحة بفرض رسوم على من سبق لهم العمرة

أصدرت هيئة مفوضي مجلس الدولة، يوم الثلاثاء، الموافق 18 سبتمبر، تقريرا أوصت فيه بإلزام وزارة السياحة، بإلغاء قراراها الخاص بفرض رسوم إضافية على كل من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنواتويودون أدائها مرة اخرى.

وذكر التقرير الصادر عن هيئة المفوضين، إن المبلغ المحدد من قبل الوزارة غير قانوني، حيث أنه لا يعد من بين الرسوم التى حددها القانون المنظم لشركات السياحة.

كما أن الضريبة لا تفرض إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها، وذلك وفقًا لمواد الدستور، وما استقر عليه العمل فى المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.

“المالية” توضح حقيقة زيادة الضريبة على الدخل

قال أسامة توكل، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب: إنه لا صحة لما تردد حول توجه الحكومة لزيادة الضرائب على الدخل، مؤكدًا أنه لا يمكن فرض زيادة جديدة إلا بقانون.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، “الحكومة مش بتزود ضرائب والوزارة تسعى إلى عمل استقرار في السياسات الضريبية وتم تخفيض الضريبة عن الأعوام الماضية من 25% إلى 22.5% ونسعى دائمًا للتخفيف عن المواطن”.