أخبار مصر اليوم الثلاثاء 25-9-2018: أهم وآخر أخبار مصر اليوم

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أخبار مصر اليوم الاثنين 24-9-2018، نرصد لكم أخبار مصر اليوم من خلال هذا المقال اليومي أحدث وأهم الأخبار التي قد تطرأ يوميًا على الساحة الاقتصادية والسياسية والرياضية وما جرى من أهم الأحداث في جميع المحافظات المصرية حيث نقدم لكم أهم واخر الاخبار في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته من اخبار هامه، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

إليكم آخر أخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد من أنباء خلال اليوم، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته من اخبار هامة.

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ديسمبر المقبل.. بدء تشغيل خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الشهور القليلة المقبلة، في بدء تشغيل خط الربط الكهربائي بين مصر ودولة السودان الشقيق.

وحول هذا المشروع الكهربائي الضخم، صرح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن شهور قليلة و تنتهى وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، من الأعمال اللازمة لبدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع خط الربط الكهربائى مع السودان بطاقة تبلغ 300 ميجا وات، لافتًا إلى أنه المشروع سيدخل حيز التنفيذ ديسمبر القادم، وهو ما يعد خطوة تمهيدية لفكرة ربط الربط مع أفريقيا كاملة، يعني بذلك ربط مصر وأفريقيا بشبكة كهربائية واحدة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، حرص وزارة الكهرباء المصرية، على سرعة إنهاء مشروع الربط الكهربائى مع السودان فى أسرع وقت ممكن، حرصًا من مصر على دعم دول حوض النيل بأفريقيا وتلبية احتياجاتهم من الكهرباء.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. الصحة تنجح في إنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في إنهاء قوائم انتظار المرضى بالمستشفيات الحكومية، كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مفاجأة، اليوم الأحد الموافق، 23 سبتمبر، حين أعلنت إنه لأول مرة تستطيع طوارئ الوزارة الوصول إلى صفر “waiting list”، ما يفيد عدم وجود أى حالة طارئة منتظرة للرعاية والعلاج والنقل للمستشفيات من مكان إلى آخر.

وبخصوص ذلك صرح الدكتور حلمى عبد الرحمن، رئيس قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة، إن ما توصلت إليه طوارئ الوازارة من إنجاز في إنهاء قوائم الانتظار، جاء نتيجة العمل المتواصل والجهد الذى لا ينقطع من فريق الرعاية الحرجة والعاجلة.

وأكد عبد الرحمن، على سعي الفريق الطبي بالوزارة على تقديم الرعاية الطبية للجميع وبمنتهى السرعة خصوصا الحالات الطارئة، لافتًا إلى وجود فرق انتشار سريع بجميع محافظات الجمهورية والتي بدورها تستطيع أن تخدم المريض بشكل عاجل منعا لحدوث أى مضاعفات له.

وفاة رفيق “المايسترو” ..”ميدو” ينعي عادل هيكل حارس مرمى الأهلي

نعى احمد حسام ميدو لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق ، مساء أمس السبت، الموافق 22 سبتمبر، وفاة أسطورة الكرة بالنادي الأهلي ، حارس المرمى الكبير ورفيق المايسترو صالح سليم في المستطيل الأخضر، الراحل عادل هيكل الذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز الـ84 عام.

وكتب “ميدو” على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر” تغريدة قدم فيها خالص التعازى فى حارس الأهلى ومنتخب مصر عادل هيكل عن عمر 84 سنة .

وقال ميدو في تغريدته: ” البقاء لله في وفاة الكابتن عادل هيكل..رحيل رجل اخر من العظماء الذين لن يعوضوا أبدا..الله يرحمه ”

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 16 مليارا و250 مليون جنيه لسد عجز الموازنة

يقوم البنك المركزي، ممثلا عن وزارة المالية، اليوم الأحد،الموافق 23 سبتمبر، بطرح أذون خزانة بقيمة 16 مليار و250 مليون جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

وحسب بيانات رسمية، صادرة عن البنك المركزي، فإن الطرح سيكون على مرحلتين، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.250 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.

“العليا للحج”: تخفيض 30% على العمرة والأسعار تبدأ بحد أدنى 11 ألف جنيه

صرح ناصر تركى عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن اللجنة اجتمعت أمس الجمعة، الموافق 21 سبتمبر، لمناقشة كل ما حدث في تنظيم موسم الحج والعمرة الماضي، وتم كتابة تقرير تضمن بعض التوصيات .

وأضاف تركي ، جاء ضمن التوصيات التي ضمتها اللجنة فى تقريرها عن موسم العمرة الجديد، بضرورة فتح الموسم مبكرًا، طالما أن الحكومة حددت الأعداد، والتى تبلغ 500 ألف، لافتًا إلى أن هذا سينعكس على الأسعار، حيث ستنخفض بنسبة 30%، وستبدأ الأسعار بحد أدنى 11 ألف جنيه.

وأوضح تركى، فى تصريحات له، أن الضوابط التى وضعت العام الماضى للعمرة أثبتت نجاحها، لذلك يتوقع تطبيق الضوابط نفسها الخاصة بالسكن والمواصلات وغيرها من الخدمات التى تقدم للمعتمر.

حقيقة حذف الأفراد ذات الدخل المرتفع من البطاقات التموينية

أوضح الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، حقيقة ما تردد عن حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين، بسبب الدخل المرتفع، مؤكدًا أنه لم يتم حتى الآن حذف أي فرد من أي بطاقة تموينية بناءً على دخله وإنفاقه.

وأوضح، أن الخصومات التي تمت في مايو ويونيو كانت للأشخاص الذين ثبت وفاتهم بالفعل وأصحاب البطاقات المقررين على ذويهم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد هناك خصم نهائي طبقًا للدخل وهناك لجنة عدالة اجتماعية تدرس حذف بعض المواطنين من بطاقات الدعم ولكن لن يتم التنفيذ قبل الحوار المجتمعي ولن يتفاجأ المواطنين.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إلى أن حصة المواطن من الخبز التي لا يقوم بصرفها يتم تحويلها على النظام أوتوماتيكيًا لنقاط خبز، ولن يضيع حق أي مواطن في أي رغيف مستحق له.

رئاسة الجمهورية: السيسى يلتقى ممثلي كبرى الشركات الأمريكية خلال زيارته لـ نيويورك

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يستهل نشاطه خلال زيارته الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 73 لجمعية الأمم المتحدة بنيويورك، بعقد عدة لقاءات مع ممثلي كبرى الشركاتة ، عصر اليوم الأحد الموافق 23 سبتمبر، فضلا عن جلسة مباحثات مع ممثل الجانب الإماراتي.

وأضاف السفير، أن الرئيس السيسى، سوف يلتقي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ورؤساء وكبار كبرى الشركات الأمريكية العالمية، بالإضافة إلى لقاء مع رئيس البنك الدولى، واجتماع مع رئيس المجلس الأوروبى.

كما ذكر “راضى”، أن الرئيس السيسى سيعقد جلسة مباحثات خاصة مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

رباعية الأهلي تخرق شباك حوريا الغيني وتصعد به إلى نصف نهائي أبطال أفريقيا

استطاع المارد الأحمر أن يكتسح ضيفه الأفريقي، ونجح في هز الشباك بأربعة اهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين فريق الأهلي وفريق حوريا الغيني في المباراة التي جمعت بينهم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث حقق الأهلي فوزًا مستحقًا برباعية نظيفة لا ترد وسط الجمهور الذي حرص على الحضور في استاذ السلام لمتابعة المباراة.

وكانت نتيجة لقاء الذهاب بالعاصمة كوناكري قد انتهى بالتعادل السلبي وبهذا الفوز الغالي استطاع الأهلي حجز مقعده في دور نصف نهائي البطولة.

ويعتبر فوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شئ، هو أكبر فوز في دور ربع نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهات الذهاب والعودة.

القوى العاملة تعلن عن فرص عمل بالأردن للعاملين بالقطاع الزراعي

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، عن حاجتها لاستقدام بعض العمالة الخارج في القطاع الزراعي ا، اعتبارا من اليوم الأحد، وحتى 22 أكتوبر المقبل، نظرا لحاجة القطاع الزراعي من العمالة الوافدة.

وقد تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تم الإشارة فيه إلى أن وزير العمل الأردني سمير سعيد مراد أصدر تعميما يقضي بفتح باب الاستقدام للعمالة الزراعية وفقا لعدة شروط سيتم توضيحا.

رفض طلب مبارك ونجليه إسقاط عقوبة السجن في قضية “القصور الرئاسية”

أصدرت محكمة النقض، أمس السبت، برئاسة المستشار فرحان بطران، قرارها برفض طلب الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء لإسقاط عقوبة السجن 3 سنوات، في القضية المعروفة بـ “القصور الرئاسية”، بعد إتمام التصالح بها.

وكانت محكمة النقض، أصدرت فيما سبق حكما قضائيا في يناير عام 2015، قضت فيه رفض طعن مبارك ونجليه على حكم محكمة الجنايات بإدانتهم بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليونًا و779 ألفا وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، كذلك تأييد العقوبة المقضي بها بالسجن.

كذلك أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، حكمها في أكتوبر 2015- بقبول الاستشكال المقدم من كلا من جمال وعلاء مبارك على الحكم الصادر ضدهما في القضية وإخلاء سبيلهما، وذلك لقضاءهم مدة العقوبة.

مدبولي: طرح 500 وحدة سكنية بالإسكان المتميز في العلمين الجديدة

ذكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير الإسكان، أمس السبت، الموافق 22 سبتمبر، إنه جارٍ الإعداد لطرح 500 وحدة سكنية بالإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، للبيع للجمهور.

وأوضح رئيس الوزراء في بيان صادر عنه له اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 2000 وحدة سكنية بالمشروع (3 غرف + صالة + حمام + مطبخ – والعمارة مكونة من أرضى + 5 أدوار متكررة).

لافتًا إلى أن جميع الوحدات مزودة بتوصيلات للسخانات الشمسية، فضلا عن وجود منظومة لجمع القمامة وفرزها والتخلص منها، وجارٍ الانتهاء من تشطيب واجهات العمارات، وإنارة الشوارع.

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تزامنًا مع بدء العام الدراسي.. التأمين الصحي تخصص خط ساخن لاستقبال الشكاوى

أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه حرصا من هيئة التأمين الصحي على التواصل مع المواطنين ومحاولة حلى المشكلات التى تواجههم، فقد تم تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى .

وذكرت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى، صباح اليوم الأحد، الموافق 23 سبتمبر، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالهيئة لاستقبال أى شكاوى مع بدء العام الدراسى الجديد من الطلاب أو أولياء الأمور.

وأوضحت رئيس هيئة التأمين الصحى، أنه تم تخصيص الرقم 106 كخط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين والطلاب مؤكدة على أنه سيتم حلها سريعا لضمان سريان اليوم الدراسى بدون مشاكل.

يأتي هذا الإجراء في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، لتوفير الرعاية الطبية والصحية للطلاب على مدار اليوم الدراسى دون أى مشاكل.