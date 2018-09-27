أخبار مصر اليوم: أهم وآخر أخبار مصر اليوم الخميس 27-9-2018

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أخبار مصر اليوم الخميس 27-9-2018، نرصد لكم أخبار مصر اليوم من خلال هذا المقال اليومي أحدث وأهم الأخبار التي قد تطرأ يوميًا على الساحة الاقتصادية والسياسية والرياضية وما جرى من أهم الأحداث في جميع المحافظات المصرية حيث نقدم لكم أهم واخر الاخبار في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته من اخبار هامه، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

إليكم آخر أخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد من أنباء خلال اليوم، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته من اخبار هامة.

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قيادات الجيش تصطحب أبناء الشهداء لمدارسهم في أول إسبوع للدراسة

أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهاته بتشكيل لجان من قيادات القوات المسلحة والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في مختلف الإدارات والأسلحة، باصطحاب أبناء الشهداء إلى مدارسهم خلال الأسبوع الأول من الدراسة، ويأتي ذلك انطلاقًا من المسئولية الوطنية تجاه أبناء الشهداء واعتزازًا بالدور الوطني الذي قدموه للوطن.

وشدد الضباط المصطحبين لأبناء الشهداء أن تضحيات آبائهم ستظل دومًا نبراسًا نهتدى به، ونسير على دربه ومصدر فخر وعزة لأبناء الشهداء وأسرهم.

وأضاف قيادات القوات المسلحة أن رعاية أسر الشهداء تعد جزء من رد الجميل، لهؤلاء الرجال الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على استقرار وأمن الوطن.

أما عن أبناء الشهداء فقد عبروا عن فخرهم واعتزازهم بما قدمه آبائهم في سبيل حماية مصر، وعن سعادتهم لرعاية قادة القوات المسلحة لهم ولأسرهم.

رئاسة الجمهورية: مشاركة السيسي في اتفاق باريس يدل على دور مصر الريادي

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أمس الأربعاء، الموافق 26 سبتمبر، أن مشاركة مصر فى أعمال الحوار الخاص بتنفيذ اتفاق باريس حول المناخ، هو بمثابة رسالة موجهة تبرز دور مصر و مدى الاهتمام الذى توليه مصر لقضية المناخ ، إلى جانب التأكيد الدور الريادى لمصر فى عملية مفاوضات تغير المناخ.

وأوضح “راضى”، أن وقع اختيار مصر ضمن عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات للمشاركة فى أعمال الاجتماع وتوجيه الدعوة لهم من قبل سكرتير عام الأمم المتحدة، يدل على أهمية دور مصر وتأكيد على خلفية دور هام وسابق مشاركتها فى فعاليات أو أحداث متصلة بتغيير المناخ.

الاتصالات: توفير 25 خدمة حكومية عبر البوابة الإلكترونية وتطبيقات المحمول

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس الاربعاء، الموافق 26 سبتمبر، أنه انطلاقا من سعي الحكومة على ميكنة الخدمات وإدخال خدمات عبر الإنترنت، فقد تم إدراج نحو 20 إلى 25 خدمة حكومية ستكون متوفرة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، فضلا عن تطبيقات المحمول فى يونيو 2019، حيث يتم العمل بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى على تطوير منصة الحكومة.

كذلك ستطرح الحكومة فكرة تصميم تطبيقات لتقديم خدمات حكومية عبر المحمول، للشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مكاتب البريد و مكاتب خدمة المواطنين التابعة لوزارة التخطيط.

وأوضح وزير الاتصالات، خلال كلمته بمؤتمر التجارة الإلكترونية،أن هناك بروتوكول مع البنك المركزى المصرى، ينص على إصدار الكارت الموحد للمواطن والذي يتيح سداد الرسوم الخاصة بخدمات الحكومة من خلاله أو عبر محافظ إلكترونية، وياتي ذلك فى إطار خطة دعم المدفوعات الحكومية عبر الانترنت .

مصر تترأس اجتماع المجموعة 77 والسيسي يلقي الكلمة الافتتاحية غدًا

تترأس مصر اليوم الخميس، الموافق 27 سبتمبر، الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة السبعة والسبعين، ويلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي البيان الافتتاحي باعتباره رئيسا للمجموعة خلال العام الجاري للمرة الثالثة.

وخلال البيانن يستعرض السيسي الدور المصري في دعم أنشطة المجموعة منذ تأسيسها في ستينيات القرن العشرين ودورها الفعال في تعزيز مسيرة ودور المجموعة على مدى هذه السنوات.

كذلك يعرض البيان موقف مصر نحو الجهود الرامية لإصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة للاستجابة بشكل أكبر للمتطلبات والاحتياجات التنموية لدولها الأعضاء.

وكالة “ستاندرد آند بورز” ترفع التصنيف الائتماني لبنكي مصر وا لأهلي المصري لـ”B”

وفق بيان صدر عنها أمس الأربعاء، يظهر فيه أن وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية رفعت التصنيف الائتماني لكلا من بنك مصر والبنك الأهلي المصري بالنسبة إلى الالتزامات طويلة الأجل إلى فئة B من فئة – B.

كذلك أبقت وكالة “ستاندرد آند بورز” على التصنيف الائتماني بالنسبة للالتزامات قصيرة الأجل لبنكي مصر والأهلي المصريين على فئة B.

ويوضح البيان إبقاء الوكالة على تصنيف البنك التجاري الدولي الائتماني بالنسبة إلى الالتزامات طويلة الأجل وقصيرة الأجل على فئة B.

يأتي ذلك التغير بسبب زيادة الناتج المحلى الإجمالي مع نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بكل من الإرادة السياسية وبقرض يبلغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

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حرصًا على تحسين الخدمات.. مدبولي: تخصيص 70% من صفقة عربات السكك الحديدية الحديثة للصعيد

أنهى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمحافظة سوهاج، وعقد اجتماع موسع بمبنى ديوان عام المحافظة، التقى فيه بالقيادات التنفيذية، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة سوهاج، كذلك حضور كلا من وزير النقل والتنمية المحلية، ومحافظ سوهاج.

وخلال الاجتماع، أثنى محافظ سوهاج على زيارة رئيس الوزراء للمحافظة، وأشاد بالمشروعات التي يجرى تنفيذها، والتى ستسهم بدورها فى تحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي سوهاج في شتى القطاعات.

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، بشرى سارة لأهل الصعيد حيث قرر تخصيص 70% من عربات السكك الحديدية التي تم الاتفاق على توريدها لمصر من روسيا، لصالح العمل بخطوط السكك الحديدية للوجه القبلي ومنهم 500 عربة درجة ثالثة مكيفة.

وكانت وزارة النقل قد وقعت على صفقة هي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية، بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي، وهي توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.

“إعلام المصريين” تعلن إنهاء أزمة ريهام سعيد مع “النهار”

كشف تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، أنه تم انهاء الخلاف بين الإعلامية ريهام سعيد و شبكة تليفزيون النهار.

وأكد تامر مرسى على نجاح المساعى والوساطة، من قبل مجموعة إعلام المصريين واطراف الخلاف، فقد اقتنع الطرفان بإنهاء كافة القضايا والتحكيم والخلافات.

وبناء عليه تم الاتفاق بين الطرفان على إنهاء تعاقد الإعلامية ريهام سعيد مع شبكة تليفزيون النهار بالتراضي وبذلك لن يكون لها أى ظهور إعلامى على قنوات النهار مرة أخرى.

و بموجب هذا التصالح بين ريهام سعيد وشبكة تليفزيون النهار ، ستنتقل ريهام إلى قناة “الحياة” لتبدأ برنامجها خلال شهر أكتوبر المقبل.

العضويات المستثناه تتسبب في إهدار 270 مليون جنيه من أموال الزمالك

انهت نيابة الأموال العامة الكلية بالجيزة سماع أقوال أعضاء اللجنة الخماسية، المشكلة لفحص العضويات المستثناة بنادي الزمالك، ضمن التحقيقات في القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، والتي كشفت إهدار 270 مليون جنيه. حيث ذكر محمود عزمي، ومحمد جمعة، عضوي اللجنة، أمام النيابة، إن مجلس إدارة نادي الزمالك تسبب في إهدار ٢٧٠ مليون جنيه بقبوله عدد كبير من العضويات المستثناة. وأوضح أعضاء اللجنة في تقريرهم النهائي المقدم للنيابة، بيان اختصاصات مجلس إدارة النادي في قبول العضويات، وسلطته في الموافقة والجهات التي يتعين عرض العضويات عليها وسلطتها في الموافقة، والجهات المختصة وفق صحيح القانون للموافقة النهائية عليها. كذلك توضيح المبالغ المحددة لقبولها وفقا للنسبة المحددة قانونا، وذلك لبيان طبيعة ما اتخذ من قانون قبل تلك العضويات. خلال لقاءه برئيس الوزراء الإيطالي.. السيسي: ملتزمون بالتوصل لكشف ملابسات مقتل “ريجينى” التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، الموافق 26 سبتمبر، برئيس الوزراء الإيطالي “جيوسبي كونتي” ، ضمن فاعليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك. وخلال اللقاء بين الزعيمين المصري والإيطالي، جدد السيسي الحديث عن التزام مصر ببذل جميع الجهود من قبل الأجهزة المعنية للتوصل إلى الحقيقة فى قضية مقتل الطالب الإيطالى “ريجينى”، وأن مصر تشارك إيطاليا ذات الاهتمام بالكشف عن ملابسات تلك الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة. بعد انتقاله من دير أبو مقار.. انتحار الراهب زينون المقارى كشفت مصادر كنسية بدير المحرق بأسيوط، أمس الأربعاء، عن خبر وفاة الراهب زينون المقارى والذي تم نقله حديثا للدير قادما من دير أبو مقار. وأوضحت المصادر أن الوفاة لم تكن طبيعية، وأن الراهب لقى حتفه منتحرا، حيث تم نقله لمستشفى سانت ماريا بأسيوط المملوكة رسميا للدير المحرق. وكان الراهب يتمتع بقبول واحترام فى الدير المحرق بعد نقله له بقرار من البابا تواضروس الثاني، ضمن بعض القرارات التي تم اصدارها لتنظيم العمل بدير أبو مقار، عقب مقتل الأنبا أبيفانيوس الشهر قبل الماضى، ولهذا فإن قرار انتحاره كان مفاجئا لرهبان الدير. و يجري الأن الأنبا بيجول رئيس الدير المحرق بأسيوط اتصالاته بالكاتدرائية بالعباسية، لترتيب إجراءات الدفن والصلاة على الراهب المتنيح. جدير بالذكر أنه حتى الآن لم يصدر بيان عن الكنيسة أو الجهات الأمنية حول ملابسات الواقعة.

الإفتاء تطلق مبادرة للحديث عن مكانة المرأة في الإسلام

تسعى دار الإفتاء المصرية طول الوقت على إرساء دعائم الإسلام الصحيح البعيد عن التشدد كذلك تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى البعض في بعض الأمور.

لهذا اطلقت دار الإفتاء، مبادرة لدحض الشبهات التى تطلق من وقت لآخر عن المرأة ووضعها فى الإسلام، وخلال المبادرة سيتم دعوة النساء إلى قراءة ما ورد من أحاديث السيدة عائشة التي تخص المراة، ومناقشة الامور التي تتعرض لها الأحاديث للخروج بفكر صحيح عن وضع المرأة فى الإسلام.

ويقول الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أنه لو كان للإسلام عيون لكانت المرأة هى عيون الإسلام، وتابع: “لانريد أن نأخذ أحاديث ننتزعها من سياقها لاستخدامها ضد الإسلام، أو ضد المرأة”.

ونوه مستشار المفتى، على أن النساء شقائق الرجال، لافتا إلى أن ولاية الرجل على المرأة تأتى بالإنفاق، فإذا توقف الإنفاق عليها فلا ولاية له على المرأة ويحكم بذلك القضاء.

نقيب المحامين: اللى هيجى ناحيتنا إحنا لحمنا مر

ذكر سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة خاضت صراع كبير الفترة الماضية قائلاً: ” إننا قد دخلنا معركة خرجنا منها بإنجاز”، مشيرًا إلى أنهم استطاعوا تعطيل إصدار لائحة ضريبة القيمة المضافة 8 شهور.

وزاد “عاشور” في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام لمحامى مصر، المنعقد بالغردقة بعنوان “الوطن- المحاماة.. بناء وتنمية واستقلال”.

ولافت عاشور، إلى أن النقابة تخوض معارك يستغلها الخصوم لإشعال الفتنة والخلافات والاعتصامات داخل النقابة مضيفًا أن من أهم تلك المعارك، معركة ضريبة الدخل على المحامين، التى تم إصدارها قبل العيد.

وخلال الجلسة شدد سامح عاشور نقيب المحامين على أنه لن يسمح بإهدار حقوق المحامين، حيث قال: “اللى هيجى ناحيتنا إحنا لحمنا مر”.

حقيقة تنكر محافظ أسيوط بـ جلابية وشبشب لمراقبة موظفي المحافظة

استنكر اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، ما تردد عن تنكره بارتداء جلابية وشبشب، لمراقبة الموظفين في ديوان المحافظة، مؤكدًا أن هذه مجرد شائعة.

وأضاف محافظ أسيوط، أنه رغم عدم صحة تلك الشائعة، إلا أنها كانت إيجابية بعدما أثارت الخوف في نفوس المقصرين.

وخلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم” أمس الإثنين، أنه قاهري وكذلك رجل عسكري ولم يسبق له ارتداء جلباب، إلا أثناء أداء الحج والعمرة، لافتًا إلى أن المسئول ليس بحاجة لجلبات لاكتشاف المخالفات.

القوى العاملة تعلن عن فرص عمل بالأردن للعاملين بالقطاع الزراعي

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، عن حاجتها لاستقدام بعض العمالة الخارج في القطاع الزراعي ا، اعتبارا من اليوم الأحد، وحتى 22 أكتوبر المقبل، نظرا لحاجة القطاع الزراعي من العمالة الوافدة.

وقد تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تم الإشارة فيه إلى أن وزير العمل الأردني سمير سعيد مراد أصدر تعميما يقضي بفتح باب الاستقدام للعمالة الزراعية وفقا لعدة شروط سيتم توضيحا.