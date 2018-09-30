أخبار مصر اليوم: أهم وآخر أخبار مصر اليوم الأحد 30-9-2018

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أخبار مصر اليوم الأحد 30-9-2018، نرصد لكم أخبار مصر اليوم من خلال هذا المقال اليومي أحدث وأهم الأخبار التي قد تطرأ يوميًا على الساحة الاقتصادية والسياسية والرياضية وما جرى من أهم الأحداث في جميع المحافظات المصرية حيث نقدم لكم أهم واخر الاخبار في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته من اخبار هامه، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

إليكم آخر أخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد من أنباء خلال اليوم، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته من اخبار هامة.

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الخارجية: الإفراج عن 5 صيادين محتجزين بقبرص

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المباحثات مع الجانب القبرصي، اليوم السبت 29 سبتمبر، أسفرت عن قرار الإفراج عن الصيادين الخمسة الذين تم احتجازهم في قبرص الشمالية منذ نحو أسبوع، نتيجة إلقاء القبض عليهم بتهمة اختراق المياه الإقليمية لقبرص الشمالية.

وأشاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مشيدا بالتعاون القبرصي والجهد المبذول مع السفارة المصرية في نيقوسيا التي انتهت بالنجاح في الإفراج عن الصيادين.

وأضاف أبو زيد، أن محكمة مقاطعة Kyrenia بشمال قبرص التركية، أصدرت حكمها اليوم بدفع كل صياد 500 يورو غرامة، مع السماح للسفينة وطاقم الصيادين بالمغادرة.

وقامت الشركة القبرصية اليونانية مالكة السفينة بدفع الغرامة المقررة، وستصل السفينة وعلى متنها طاقم الصيادين إلى ميناء “ليماسول” القبرصي غدا السبت، الموافق 29سبتمبر الجاري.

من الجونة.. “ستالون” سعيد بجائزة الإبداع السينمائي وسأعود مرة أخرى

أبدى النجم العالمي سيلفستر ستالون، سعادته الكبيرة لحصوله على جائزة الإبداع السينمائي بمهرجان الجونة السينمائي، وقال: “من الرائع للغاية أن أكون هنا.. اسم مصر له سحر كبير.. شرف لي الحصول على هذه الجائزة”.

وأضاف “ستالون” في كلمته عند استلامه الجائزة: “هذه أول مرة لي هنا وأقولها بطريقة صديقي أرنولد شوارزنيجر: سأعود مرة أخرى”.

جدير بالذكر أن الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، قد اختتمت فاعليتها، مساء يوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر.

استضاف مهرجان الجونة السينمائي 150 نجما عربيا وعالميا، وتنافس على جوائز المهرجان في دورته الثانية 50 فيلمًا، موزعة على مسابقاته الثلاث، 15 منها في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة.

منع موظفي الرقابة الإدارية من استخدام الهاتف المحمول أثناء العمل

وافقت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية على إصدار قرارا من شأنه تنظيم عمل موظفي النيابات والمكاتب الفنية، حيث بموجب هذا القرار سوف يتم حظر استخدام الهواتف المحمولة في أوقات العمل، بالإضافة للتنبية على الالتزام بمواعيد العمل الرسمية مع مراعاة آداب اللياقة في تصرفاتهم مع الجمهور ورؤسائهم، والمحافظة على كرامة الوظيفة، وحسن سمعتها، والظهور بمظهر لائق مع ارتداء الزى المناسب أثناء العمل.

وجاء في القرار ، أنه نظرا لملاحظة كثرة استخدام الموظفين للهواتف المحمولة في أوقات العمل، وكذلك الظهور بمظهر غير لائق بالوظيفة، متمثلا في ارتداء ملابس لا تليق بهيئة قضائية، فإنه تم إصدار قرار بحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء العمل.

مواطن يدفع 250 جنيهًا غرامة عن عقوبة “تبول” بالطريق العام

انتشرت على بعص صفحات مواقع التواصل الإجتماعى، صورًا لإيصال غرامة دفعها مواطن مصري بالشرقية، عن عقوبة “تبول” بالطريق العام، لسائق خلال مروره من الطريق الدائرى الإقليمى، من ناحية بوابة قرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح، وكانت قيمة الغرامة المذكورة عن هذا الفعل طبقا للعقوبة المقررة 250 جنيه.

هذا ويعتبر القانون الصادر وأقر هذه الغرامة المذكورة سلفًا، قد اعتبر فعل “قضاء الحاجة” بالشارع، هو فعل فاضح بالطريق العام، حيث نصت المادة (278) من قانون العقوبات على “كل من فعل علانية فعلاً فاضحًا مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

اقبال كبير وزحام في أخر أيام معرض “أهلا مدارس”

شهد مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، إقبالا كبيرا وتوافد الكثير من الزوار على معرض “أهلا مدارس”، قبل ساعات من إغلاقه في أخر أيامهن مساء الجمعة، الموافق 28 سبتمبر،والذي شمل بيع الأدوات المدرسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة وخصومات تبدأ من 25% حتى 50%.

وعلى مدار ايام المعرض توافدت أعداد كبيرة من المواطنين أولياء أمور الطلاب، نظرا لما يقدمه معرض “أهلا مدارس” من بيع الأدوات المدرسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة وبنسب خصم تبدأ من 25% حتى 50%، حتى أنه تم مد فترة المعرض 3 أيام أخرى بسبب الاقبال الجماهيري عليه.وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية أنه اعتبارًا من العام المقبل سيتم وضع خريطة كاملة للمعارض السلعية لتسهيل مهمة المنتجين.

“التموين ” تطلق قوافل متنقلة لطرح المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

حرصا على رفع العبء عن كاهل المواطن محدود الدخل، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها في إطلاق القوافل المتنقلة، التي تطرح المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، للمواطنين فى العديد من المناطق المختلفة وخصوصا المناطق الأولى بالرعاية.

كذلك تواصل الوزارة حملاتها التفتيشية المكثفة على الأسواق والأماكن التى تطرح مستلزمات المدارس لمراقبة الاسعار والتأكد من جودتها وعدم بيع منتجات مجهولة المصدر.

وتنطلق القوافل المتنقلة اليوم السبت، فى العديد من المناطق بمحافظتى القاهرة والجيزة، منها مناطق أحمد بدوى والساحل وبشتيل وإمبابة والوراق لطرح المستلزمات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث قامت الغرفة التجارية بالقاهرة بتوفير المستلزمات من خلال السيارات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وسيتم استمرار إطلاق هذه القوافل حتى بداية الشهر المقبل بشكل يومى وفى مناطق مختلفة بهدف تخفيف العبء على المواطنين لشراء المستلزمات المدرسية لأبنائهم.

مؤسس “فيس بوك” يؤكد نجاح “هاكر” في اختراق 50 مليون حساب

اعترف مارك زوكربيرج، مؤسس “فيس بوك”، بأن الموقع قد تعرض لحادث اختراق أمني اليوم أثر على 50 مليون مشترك حول العالم.

وأصدر مؤسس “فيس بوك”، بيانا نشره عبر صفحته الشخصية قال فيه: “أريد أن أطلعكم على مشكلة أمنية مهمة كشفناها، لقد اتخذنا تدابير احترازية لأولئك الذين تأثروا، ما زلنا نحقق فى الأمر، ولكنى أريد مشاركة ما عثرنا عليه بالفعل”.

وأوضح مارك زوكربيرج، أن يوم الثلاثاء الماضي تمكن فريق الأمن بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من اكتشاف أن أحد المهاجمين استغل ضعف فنى لسرقة رموز الدخول التى من شأنها السماح له بتسجيل الدخول إلى 50 مليون حساب على فيس بوك.

وأضاف: “لا نعرف ما إذا كان قد تمت إساءة استخدام هذه الحسابات ولكننا مستمرون فى النظر فى هذا الأمر، وسنقوم بتحديثها عندما نتعلم المزيد”.

الرئيس السيسي يصل القاهرة اليوم بعد مشاركته في اجتماعات الإمم المتحدة

وصل ظهر الجمعة الموافق 28 سبتمبر، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية ، بعد زيارة استمرت عدة ايام.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل صباح الجمعة، إلى أرض الوطن، عائدا من نيويورك بعد مشاركته في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

القلعة الحمراء تعتمد اللائحة الجديدة بتصويت 16 ألف عضو بمقر الجزيرة

اعتمد النادي الأهلي المصري اليوم اللائحة الجديدة للنادي، حيث اجتمعت اليوم الجمعية العمومية للقلعة الحمراء بالجزيرة، الجمعة، الموافق 28 سبتمبر، ووصل عدد الأعضاء الحاضرين للتصويت على اللائحة هو ١٦ الف و١٣٨ عضو.

وجاء عدد الاصوات الصحيحه ١٥ الف ٩٩٩ عضوا ووافق على اللائحة ١٣ الف و921 صوت وعدد الرافضين للائحة 2087 صوت .

وواصلت اللجنة المشرفة علي عمومية الأهلي التسجيل والأدلاء بالأصوات حتى الساعة السابعة مساء.

بعد ذلك أمرت اللجنة المشرفة القائمين علي اللجان ببدء عملية الفرز مباشرة والتي انتهت بالنتيجة التي تم الإعلان عنها.

يذكر أن النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي هو تسجيل الحضور لـ ١٢٥٠٠ عضو .

سلطات مطار القاهرة تٌعدم 16ألف كتكوتروميًا أتية من فرنسا

قامت سلطات الحجر البيطري بمطار القاهرة الدولي، يوم الجمعة، بإعدام شحنة تضم عدد 16 ألف كتكوت روميا كانت قد وصلت داخل 16 طردا قادمة من فرنسا على طيران الإمارات لنفوق أغلب الشحنة. وأكدت مصادر بسلطات الحجر البيطري بمطار القاهرة الدولي، أنه أثناء معاينة الشحنة بواسطة أطباء الحجر البيطري، وضح نفوق عدد كبير منها. وأضافت المصادر أنه تم احتجاز الشحنة داخل أرض المهبط، وتشكيل لجنة من الجهات العاملة بالمطار، وإعدام الشحنة داخل المكان المخصص داخل أرض المهبط تحت إشراف الدكتور صفوت مبارك مدير الحجر البيطري بالمطار.

“يوم الدين” يحصد جائزة أفضل فيلم روائي بمهرجان الجونة السينمائي

استطاع الفيلم المصري “يوم الدين”، للمخرج أبو بكر شوقي، الحصول على جائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، التي انتهت فاعلياتها مساء الجمعة.

حصل الفيلم على الجائزة واستحسان جميع النجوم المشاركين بالمهرجان، كما حصل الفيلم كذلك على جائزة شعار المهرجان “سينما من أجل الإنسانية”.