أخبار مصر اليوم السبت 6 أكتوبر 2018: أهم وآخر أخبار مصر اليوم

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أخبار مصر اليوم السبت 6-10-2018، نرصد لكم أخبار مصر اليوم من خلال هذا المقال اليومي أحدث وأهم الأخبار التي قد تطرأ يوميًا على الساحة الاقتصادية والسياسية والرياضية وما جرى من أهم الأحداث في جميع المحافظات المصرية حيث نقدم لكم أهم واخر الاخبار في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته من اخبار هامه، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

إليكم آخر أخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد من أنباء خلال اليوم، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته من اخبار هامة.

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“خناقة” بالشوم بنقابة الصيادلة بين النقيب وأعضاء المجلس

شهدت نقابة الصيادلة أمس الثلاثاء، الموافق 2 أكتوبر، مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي بين النقيب وبعض الأعضاء.

وكشف الدكتور أحمد عبيد، عضو مجلس النقابة، الصادر قرار باستبعاده عن تفاصيل المشادات التي وقعت داخل النقابة والاعتداء على عدد من أعضائها.

حيث لفت إلى أن هناك شركة أمن تسلمت مقر النقابة أمس لتأمين النقابة،لكن فوجئ الأعضاء بحضور عدد من البلطجية مع النقيب العام ومعهم سلاح أبيض، واعتدوا على عدد من الصيادلة بينهم إسلام فاضل أحد نشطاء الصيادلة الذي تم نقله للمستشفى.

وأضاف الدكتور أحمد عبيد ، أنه تم تحرير محاضر في أقسام الشرطة ضد النقيب حول هذه الواقعة.

بعد تصفية العاملين بها.. رئيس القومية للأسمنت: الديون 4 مليارات جنيه وبيع الشركة لن يسددها

ذكر محمد حسين رضوان، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، إنه رغم قرار تصفية وبيع الشركة، إلا أن ثمنها لن يكفي لسداد الديون المستحقة عليها، لشركات الغاز والكهرباء والبنوك، وجهات أخرى.

وزاد رضوان ، خلال مداخلته الهاتفية أمس الثلاثاء، الموافق 2 أكتوبر، ببرنامج “على مسئوليتي”، المُذاع على قناة “صدى البلد”، أن مديونية الشركة القومية للأسمنت تبلغ 4 مليارات.

ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، إلى أن ليس دور الشركة البحث عن فرص عمل للعمال، الذين جرت تصفيتهم، في شركات قطاع العام أو القابضة.

وأوضح أن سوق العمل مفتوح للعمال الذين تم تصفيتهم، مشيرًا إلى وجود الكثير من الشركات تطلب عمال في تخصصاتهم، متابعًا: “اللي عايز يشتغل السوق مفتوح”.

الصحة: 252 ألف مواطن أجروا الكشف الطبي للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالي عدد المواطنين الذين ترددوا على المراكز الصحية التي تطبق الكشف الطبي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، للكشف عن فيروس سي والأمراض السارية، بلغ نحو 252 ألفا و282 مواطنا، ترددوا حتى الآن على نقاط المسح فى 9 محافظات، فى ثانى أيام إطلاق المبادرة القومية للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية.

وأوضحت زايد، أن عدد الفرق الطبية المشاركة في المبادرة يبلغ أكثر من 4 آلاف فريق، موضحةً أن المسح من سن 18 عاما فأكثر، داعية جميع المواطنين للتوجه الى مراكز المسح للإطمئنان، مؤكدةً أن الكشف والعلاج مجاناً.

وأشارت “زايد” إلى تعاون جميع الوزارات المعنية لنجاح تلك المبادرة، موضحةً أن المسح لفيروس سي بكواشف سريعة بأفضل تكنولوجيا حديثة وآمنة.

ترشيح “الكنيسة المصرية” لجائزة نوبل للسلام

نشرت عدد من المواقع الإخبارية المسيحية، أمس الثلاثاء، أخبار تفيد ترشيح “الكنيسة المصرية” لجائزة نوبل للسلام لعام 2018،وهي المرة الأولى من نوعها، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه لجنة نوبل رسميًا حتى الآن.

ورغم ان لجنة نوبل النرويجية، لا تكشف عن أسماء المُرشّحين إلا بعد 50 عامًا على الترشيحات، إلا أن جمعية خيرية دولية تُطلق على نفسها اسم “أيتام أقباط” أعلنت عن هذا الترشيح على صفحتها الخاصة عبر فيسبوك.

يذكر ان هناك 331 مُرشّحًا لجائزة لنوبل للسلام هذا العام، بينهم 216 فردًا و115 جماعة، وهو ثاني أكبر عدد ترشيحات منذ عام 2016 الذي بلغ عدد فيه عدد المُرشّحين 376.

هذا ومن المُقررأن يتم الإعلان عن الفائز بنوبل للسلام يوم الجمعة، فيما سيُعقد حفل تسلّم الجائزة في ديسمبر المقبل

“الفيفا”: فوز الأهلي على وفاق سطيف خطوة جيدة نحو النهائي

حرص الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” على تسليط الضوء على الفوز المستحق للنادي الأهلي على ضيفه الجزائري وفاق سطيف 2-0، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب “السلام”، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حيث ذكر الاتحاد الدولى لكرة القدم ، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”: “تفوق الأهلي وحقق فوزا مهما على ملعب السلام بنتيجة 2-0 بهدفى وليد سليمان وإسلام محارب على ضيفه وفاق سطيف، ليقطع خطوة جيدة نحو النهائي.

جدير بالذكر أن موعد مباراة الإياب بين الفريقين ستكون فى 23 أكتوبر الحالى بالجزائر، علما بأن الفائز سيواجه الفائز من مباراة الترجي التونسي وأول أغسطس الأنجولي.

“الكاف” يقرر إيقاف شريف إكرامي بدوري أبطال إفريقيا

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يوم الإثنين، خطابا يفيد بإيقاف شريف إكرامي، حارس المرمى البديل في الفريق، لمدة مباراتين بدوريأبطال افريقيا..

ووحسب ما تم نشره على موقع الأهلي الرسمي، فإن الكاف قرر عقاب “اكرامي” بعد المشادة التي حدثت مع طاقم الإسعاف، أثناء مباراة حوريا في غينيا بذهاب دور الثمانية من المسابقة.

وبذلك فلن يستطيع شريف اكرامي المشاركة في مباراتي وفاق سطيف الجزائري ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي بطولة إفريقيا، ليتأكد جلوس علي لطفي بديلا لمحمد الشناوي.

إدارة الأهلي تطالب بحكام أجانب في مبارياتها بالدوري

اجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، يوم الاثنين، الموافق 1 أكتوبر ، لمناقسة بعض الأمور الخاصة والمعلقة، وخلال الاجتماع قرر خلالها المجلس التصديق على الشئون الخاصة كرة القدم مع توجيه خطاب إلى اتحاد كرة القدم المصري، إلحاقًا بالخطاب الذى أرسله النادى الأهلى سابقًا بعد أزمة التحكيم فى مباراة الإنتاج الحربي.

وطالبت إدارة القلعة الحمراء، في خطابها للجبلاية، ضرورة إسناد مبارياته فى الدورى بدءًا من المباراة المقبلة إلى حُكّام من قارة أوروبا، مع استعجال الردّ على الخطاب السابق.

الأوقاف تنتهي من إجراءات تعيين 3 آلاف إمام قريبًا

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يوم الإثنين، الموافق 1 أكتوبر، أن الوزارة سوف تنتهي قريبا من إجراءات تعيين 3 آلاف إمام خلال الفترة المقبلة.

وأكد جمعة أن الأئمة الجدد الذين سيتم تعينهم تبع الوزارة، مشيرا إلى أن تعيينهم يأتي وفقا لمشروع علماء ليكونوا على مستوى مشرف ومتميز، ولا يعين خطيب مكافأة جديد إلا إذا كان مؤهلا لصعود المنبر.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الوزارة تعمل على تجديد الخطاب الديني، والارتقاء بالمستوى التدريبي للأئمة من خلال الدورات التدريبية.

وأضاف جمعة: “كل يوم نسير نحو الأفضل ويوجد لدينا نماذج مشرفة من أفضل الأئمة المتميزين في المساجد الكبرى بالحسين وعمرو بن العاص ومسجد الفتح والسيدة نفيسة”.

“التعليم” تعلن تعيين متحدث إعلامي جديد خلال ساعات

صرحت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،أمس الثلاثاء، أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بصدد تكليف متحدثًا إعلاميًا جديدًا للوزارة، عقب استقالة الإعلامي أحمد خيرى.

ومن المقرر أن يتولى المتحدث اللإعلامي الجديد مهام عمله خلال الساعات المقبلة بالإشراف على الإدارة العامة للعلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكدت المصادر، أن سرعة اختيار متحدث جديد، جاءًت ضرورية للرد على استفسارات الرأى العام، خصوصا أن الأيام الحالية هى الأسابيع الأولى فى بدء العام الدراسى الجديد وتحتاج إلى الرد على جميع الوقائع اليومية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم اختيار أحد الشباب الذين جرى تكليفهم للعمل فى الوزارة خلال سبتمبر الماضى.

وكان المستشار الإعلامى السابق لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أحمد خيرى قد استقال من منصبه أول أمس.

“الأعلى للإعلام” يصدر قراراً بمنع ظهور مرتضى منصور في أي وسيلة إعلامية

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، أمس الثلاثاء، قرارا يمنع ظهور مرتضى منصور على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية.

كذلك قرر ؤ، إنذار قناة بيراميدز الفضائية، بتعرضها لعقوبة منع البث حال استمرار ذات المخالفات الإعلامية الجسيمة ومنع بث برنامج مساء بيرامدز الذى يقدمه مدحت شلبى المذاع على ذات القناة لمدة 15 يوما.

وجاء نص قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كالأتي: “أنه بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 و قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام، والشكويين الواردتين إلى المجلس رقمى 317،333/2018” .

وأشار المجلس إلى أن صدور القرار جاء بعد توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى بشأن ما عرض فى برنامج مساء بيراميدز على قناة بيراميدز الفضائية بتاريخ 12 سبتمبر 2018 و27 سبتمبر 2018 وما تضمنه من إهانات وانتهاكات صارخة لحرية الرأى والتعبير والقيم والأخلاق الاجتماعية باستضافة أحد المسئولين الرياضيين، والسماح له بالتلفظ بعبارات مرسلة تسىء لآخرين وللجمهور.

وأضاف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن القناة تخالف ميثاق الشرف الإعلامى والأعراف المكتوبة والمعايير والضوابط الإعلامية، وموافقة المجلس الأعلى للإعلام بالتمرير وحفاظا على مقتضيات الأمن القومى، بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية والتطاول عليها والتحقير من شأن رموز الرياضة المصرية.

الإسكان: طرح 7 آلاف وحدة سكنية بمشروع “JANNA” الفاخر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تدرس طرح 7 آلاف وحدة سكنية، بمشروع “JANNA”، للإسكان الفاخر،

وعن التفاصيل، ذكر مصدر مطلع أن مساحات الوحدات سوف تتراوح بين 115 و150 م2، بمدن (6 أكتوبر– الشروق – دمياط الجديدة – الشيخ زايد – العبور – المنيا الجديدة)، وذلك بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني (on line) من خلال بنك التعمير والإسكان.

وأوضح المصدر أن المشروع “JANNA” محاط بأسوار فى كمبوند سكنى، على مستوى متميز.

أما عن طرق السداد، أوضح المهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية، أن أسعار الوحدات محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول التى ستكون مرفقة بكراسة الشروط شاملة نسب التميز لكل وحدة، على أن يتم سداد وديعة الصيانة المقررة بواقع 5 % من قيمة الوحدة، والموضحة بالشروط العقارية بكراسة الشروط عند التعاقد.

القبض على فتاة ترقص بملابس مثيرة أعلى سيارة بطريق صلاح سالم

ألقت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن القاهرة، أمس الثلاثاء، على فتاة ظهرت بملابس مثيرة، ترقص أعلى سطح سيارة بطريق صلاح سالم بالقاهرة.

وكانت المتابعات الأمنية رصدت تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة ترتدى ملابس عارية، وترقص أعلى من فتحة سقف سيارة بطريق صلاح سالم، وبعد إجراء القبض عليهم تبين أنهما كانا عائدين من حفلة سكر.

وطبقًا لما رصدته المتابعات الأمنية، فقد تم تحديد مكان الفتاة وصديقها قائد السيارة والقبض عليهم، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما.

تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لمركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، الموافق 1 أكتوبر،قرارا بتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه، من صندوق تحيا مصر ،لبناء مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

كان ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية الخاصة، بمدينة شرم الشيخ.

وفي كلمته التي ألقاها، توجه السيسي بتقديم الشكر للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، على حضورهم المؤتمر .

وأضاف السيسي: “إذا افترضنا أن كل أسرة عندها حالة واحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا يعني أن لدينا 10 ملايين أسرة.

وتابع قائلًا: “إحنا محتاجين نبقى مع بعض، وغيرنا سبقونا بالاهتمام والرعاية، ويمكن كنا اتأخرنا شوية، مش عاوزين نتأخر أكتر من كده”.

تشكيل لجنة قانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه من تجاوز في حق الأهلي

اجتمع اليوم مجلس إدارة النادي الأهلي، لمناقشة ما ألت إليه الأمور حول التجاوزات التي تعرض لها الأهلي الفترة الماضية.

وحول هذا الأمر أصدر الأهلي بياناً رسمياً، يوم الإثنين، الموافق 1 أكتوبر، عن التجاوزات التى صدرت فى حق النادي وجماهيره، وتم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة قانونية للبدء فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من تجاوز فى حق النادي ومسئوليه وأعضاءه.

وجاء البيان الذى نشره الموقع الرسمي للنادي الأحمر كالتالي:

“ناقش المجلس التجاوزات التي صدرت من البعض خلال الفترة الماضية، وتَمسّ النادي الأهلي، وجماهيره، وتحمّل خلالها الأهلي الكثير من التطاول والادعاءات الكاذبة بحق النادي الأهلي، وجماهيره، ومسئوليه، والتزم مجلس إدارة النادي الأهلي ضبط النفس طوال هذه الفترة؛ اتساقًا مع قيمه، ومبادئه، مترفعًا عن الانزلاق إلى هذه الهوة المتدنية، وتاركًا الفرصة للآخرين لمراجعة موقفهم، وللمعنيين بالأمر أن يتدخلوا؛ منعًا لإحداث احتقان وفتنة بين الجماهير؛ نتيجة الاستفزازات المستمرة والممنهجة. إلا أن صبر النادي الأهلي دفع البعض للاستمرار في التجاوز إلى درجة فاقت كل الحدود، ولا يمكن السكوت عليها، وبناء عليه، قرر مجلس إدارة الأهلي تكليف وتشكيل لجنة قانونية للبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية كافة، تجاه كل من تجاوز في حق النادي الأهلي، ومسئوليه، وأعضائه”.

مديرة مدرسة بالعمرانية تستقيل من منصبها بسبب عجز المدرسين

قامت مديرة مدرسة بالعمرانية في محافظة الجيزة بالاعتذار عن منصبها ووتقديم الاستقالة، وأوردت الأسباب في السطور التالية.

حيث تقدمت مديرة مدرسة الدكتور أحمد زويل الرسمية للغات، الإثنين، الموافق 1 أكتوبر، بطلب إلى مدير عام إدارة العمرانية التعليمية لإعفائها من تكليفها مديرا للمدرسة.

وعن أسباب طلبها الإعفاء من المنصب، قالت مديرة المدرسة: “أن المدرسة تعاني من عجز صارخ في عدد المعلمين بجانب عدم وجود ديسكات للطلاب، فضلا عن أن المدرسة تعاني من عجز 200 ديسك، وأن كل فصل من الفصول ينقصه مقعدان”.

وأوضحت مديرة مدرسة أحمد زويل في طلبها، أن المدرسة تعاني من عجز 65 معلما في مختلف المراحل التعليمية بجانب وجود عجز في وكلاء المراحل، وعدم وجود موظف لشئون الطلبة.

عمومية طارئة باللجنة الأوليمبية لمناقشة الأزمة الراهنة مع رئيس الزمالك

دعا مسئولو اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب، لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 20 أكتوبر المقبل، بمقر اللجنة في مدينة نصر.

جدير بالذكر أن مسئولو اللجنة الأولمبيةٌ، قد دعوا إلى عقد تلك العمومية الطارئة، بناء على طلب عدد من أعضاء الجمعية العمومية بعد تجاوزات رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور على أعضاء اللجنة..

السيسي يفتتح الملتقى الأول لأنشطة مدارس المج والتربية الفكرية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء يوم الاثنين، الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية الخاصة، بمدينة شرم الشيخ.

وفي كلمته بالملتقى، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تولى عناية فائقة لمتحدي الإعاقة إيمانا بقدراتهم، لافتاً إلى أن الإعاقة قضية مجتمعية و أن الدستور المصرى أفرد عدة مواد لضمان حقوق متحدى الإعاقة، وتمثيلهم فى المجتمع.

وأوضح الرئيس السيسي، أن وزارة التضامن تنفذ بعض الأنشطة والخدمات والبرامج المؤهلة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد السيسي،أن الدولة تهتم بدمج متحدى الإعاقة مع أقرانهم من الأصحاء، قائلا: “نأمل أن يستمر عقد هذا الملتقى خلال السنوات المقبلة”.

وزير التعليم يشيد بذكاء طفل مصاب بالتوحد

أبدى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، سعادته وانبهاره عندما التقى خلال زيارته إلى محافظة أسيوط، طفلين من ذوي القدرات الخاصة.

وكان الطفل الأول مُصاب بالتوحد، ولكن يتمتع بذكاء شديد ومعرفة أيام التاريخ بصورة تلقائية. وذكر الوزير: “عندما سألته 22 مارس 2012، يبقى يوم إيه رد الطفل دون تفكير يبقى الثلاثاء”.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مصر مؤمنة بأن العنصر البشرى هو من سيوفر لها الحماية، قائلًا: “طوال عمرى كنت أحلم أن يكون التعليم فرصة استثمار فى الإنسان دون حاجز التنوع أو الدين، وحلمنا أن تكون الوزارة منسقا وميسرا لكل الصعوبات التى تواجه أى إنسان فى عملية التعليم، والحلم أصبح حقيقة”

الصحة: فحص 85 ألف مواطن أول يوم للمسح الطبي على فيروس سي

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يوم الإثنين، أن مبادرة الرئيس السيسي تظهر نجاحا منذ أول يوم لها، وهو ما اتضح اليوم حيث أن أكثر من 85 ألف مواطن ترددوا على نقاط المسح فى الـ9 محافظات، للمشاركة ضمن مبادرة الرئاسة لعمل مسح شامل للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية تحت شعار 100 مليون صحة.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد في شرم الشيخ، أن المسح الطبي يتم إجراءه في ـ1412 مكانا، يتواجد بكل مكان ما بين 2 لـ4 فرق تعمل من 6 صباحًا لـ9 مساء.

ودعت الوزيرة المواطنين للنزول والمشاركة فى الحملة، للاطمئنان على صحتهم مؤكدة أن العلاج بالمجان و أن هناك حالة تفاؤل، معربة إنها تتوقع ارتفاع معدلات الإقبال بدءا من الغد.

عن نظام التعليم الجديد.. حجازي: درجات أولى ثانوي لن تحتسب للطالب عند دخول الجامعة

كشف الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أمس السبت، الموافق 29 سبتمبر، إن الوزارة قامت بتقليل وتخفيف المناهج خصوصًا مناهج الدراسة للتلاميذ من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي.

حيث تم تخفيف المناهج بنسبة تتراوح ما بين 15% حتى 20%، حتى تصبح المناهج مناسبة لأيام العام الدراسي، ولا يكون هناك ضغطا على الطلاب.

أما عن طلاب المرحلة الثانوية، أوضح “حجازي” خلال مؤتمر صحفي بديوان عام وزارة التعليم، أن درجات الطلاب في الصف الأول الثانوي، حسب النظام الجديد، لن تحتسب ضمن درجات الطلاب فى الثانوية العامة عند التحاقهم بالجامعة.

شوقي: “بلاش نجلد بعض.. نحتاج 100 مليار جنيه للقضاء على مشكلة الكثافة بالفصول”

أثارت الصور المتداولة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن الكثافة العددية للطلاب بالمدارس، حفيظة وزير التربية والتعليم، الذي بدوره استنكر حالة النواح والعويل على مواقع الأخبار عبر الإنترنت من حول صور تم تصويرها من فصول مرتفعة الكثافة، ووصف ذلك بأنه “جلد للمصريين”.

وتحدث شوقي، عن مشكلة الكثافة العددية في المدارس، موضحًا أنه وضع المشكلة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ووجد أنا حل المشكلة يحتاج إلى أراض وميزانية ضخمة، ولابد من تنفيذها ولكن مراحل، لافتا إلى أن نظام التعليم الجديد أجمل ما حصل لطلاب مصر.

وفي نفس السياق أكد وزير التربية والتعليم، أن الحكومة تخطط لبناء 200 ألف فصل، للقضاء على كثافات الفصول، مشيرا إلى أن مصر تحتاج 100 مليار جنيه للقضاء على الكثافةفي المدارس.

اليوم.. مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن مبادرة السيسي للكشف المبكر عن فيروس “سي”

يعقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، الموافق 30 سبتمبر، مؤتمرا صحفيا يتم الإعلان فيه عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لعمل مسح شامل والكشف المبكر على فيروس “سي” والأمراض غير السارية، وهذه المبادرة تستهدف اجراء الكشف على نحو ٥٠ مليون مصري.

وخلال المؤتمر الصحفي يتحدث في المؤتمر وزراء الصحة والتنمية المحلية والشباب ومسئولو عدد من الجهات.

تواضروس: يجوز للمتوفي التبرع بأعضائه بناءً على وصية

أجاب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، على سؤال من أحد الحضور بكنيسة العذراء، وأبي سيفين بولاية نيوجيرسي الأمريكية، والذي كان بشأن إمكانية تبرع المتوفي بأعضائه؟.

وجاءت إجابة البابا تواضروس الثاني، انه يجوز للمتوفي التبرع بأعضائه بناءً على وصيته ، مضيفًا بشأن إمكانية التبرع بأعضائه بعد كتابته وصية، أنه يمكن أن يتبرع بالأعضاء إذا أراد ذلك.

مصر تتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي وتصل للاكتفاء الذاتي

أعلن وزير البترول، أمس السبت، الموافق 29 سبتمبر، إن مصر أنهت مشوارها في استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، مؤكدًا توقف استيراد مصر للغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي.

جدير بالذكر أن إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي بلغ 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا، شهر سبتمبر الجاري، وإذا قارنا بإنتاج الغاز في يوليو الماضي والذي كان 6 مليارات قدم مكعبة يوميا ، وبهذا نجد أن الإنتاج المصري ينمو باطراد منذ بدء تشغيل الحقل ظُهر في ديسمبر الماضي.

وأكد وزير البترول المهندس طارق الملا ، لوكلات الأنباء العالمية وصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أنه بوصول تلك الشحنة نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج.

وبتصريحات الملا أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعيوبناءً على ذلك يحدث التحول إلى مركز لتداول الطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة.

اليوم.. بدء اختبارات التشعيب بإعلام الأزهر

تبدأ كلية الإعلام بجامعة الأزهر، اليوم الأحد، الموافق 30 سبتمبر، بدء اختبارات التشعيب للاقسام الثلاثة بالكلية.

حيث أعلن الدكتور محمود الصاوي وكيل كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب بجامعة الأزهر، أن اختبارات التشعيب ستبدأ اليوم للالتحاق بأقسام الكلية وهي: الصحافة والنشر، والعلاقات العامة، والإذاعة والتليفزيون.

وأوضح الصاوي أن اختبارات التشعيب تتم بناء على مقابلات شخصية لأساتذة الكلية في الأقسام المختلفة مع الطلاب، مؤكدًا أن عملية التشعيب خاضعة لمعايير موحدة حتى يتمكن الطلاب من الالتحاق بالتخصصات التي تتفق مع قدراتهم العلمية ومهاراتهم الشخصية.

موظفو الزمالك ينظمون وقفة أمام “الكاف” ومسئولي الاتحاد يصعدون الموقف لـ”الفيفا”

استنكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الوقفة الاحتجاجية التي نظمها موظفو نادي الزمالك، أمس السبت، الموافق 29 سبتمبر، أمام مقر الاتحاد تنديدًا بقرار الكاف بإيقاف رئيس النادي المستشار مرتضى منصور لمدة عام وتغريمه 40 ألف دولار.

وأكدت مصادر من داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أنه تم رصد الوقفة الاحتجاجية لموظفي نادي الزمالكن ومن المقرر رفع توصية بالصوت والصورة، للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاتخاذ اللازم ضد الزمالك، من خلال لجنة الانضباط .

وأوضح موظفو الكاف، أن المبنى تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتحت حمايته، ولهذا فأي انتهاك لخصوصيته أو التجمهر أمامه أمور من شأنها أن تدفع مسئولي الكاف لطلب التدخل من الفيفا.

وفد من البرلمان الياباني يزور مشروع مركب خوفو بالهرم

قام وفد رفيع المستوى من البرلمان الياباني وعلى رأسه رئيس البرلمان ورئيس لجنة تقييم المشروعات الخارجية، والسفير ماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة ، أمس السبت، الموافق 29 سبتمبر، بزيارة مشروع مركب خوفو الثانية بالهرم، لتفقد أعمال المشروع ومراحل العمل المختلفة به.

واستقبل الوفد الياباني في الزيارة، الدكتور عيسى زيدان المشرف على الترميم بمشروع مركب خوفو الثاني، وممدوح طه المشرف الأثري، وهيروماساكروكوتشي نائب مدير المشروع من الجانب الياباني.

وقال “زيدان” أن زيارة الوفد الياباني تضمنت جولة داخل حفرة المركب فضلا عن متابعة أعمال رفع القطع الخشبية من الحفرة، ومعامل الترميم الموجودة بالموقع ومشاهدة أعمال ترميم القطع الخشبية والقطع التي تم الانتهاء من ترميمها.

الصحة: 12 جنيهًا فقط قيمة اشتراكات الطلاب في التأمين الصحى

كشفت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى، أن الدولة تتحمل الأعباء المادية للتأمين الصحي على الطلاب بالمدارس.

وأكدت الدكتورة سهير عبد الحميد، أن اشتراكات طلاب المدارس فى التأمين الصحى عبارة عن 27 جنيهًا، يقوم الطالب بدفع 12 جنيهًا يسددها الطالب مع بداية كل عام دراسي حتى يحصل على الخدمات الطبية التى تقدمها الهيئة، بينما تتحمل الدولة الجزء الأكبر وهي 15 جنيها .

وأوضحت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى، إن الخدمات الطبية بالهيئة متوفرة لجميع الطلاب وبدون حد أقصى بمعنى أن أى مشكلة صحية يتعرض لها الطالب يتم علاجة على نفقة الدولة بدون أن يتحمل أى نفقات.

اليوم.. بدء الدراسة بمدرسة الضبعة النووية بمرسى مطروح

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الدراسة بمدرسة الضبعة النووية سوف تنطلق اليوم الأحد.

وأعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مدرسة الضبعة تبدأت اليوم الأحد، الموافق 29 سبتمبر، في استقبال طلاب الصفين الأول والثاني بفندق الإقامة، مع بدء الإعاشة الرسمية لهم، كما تقرر إعطاء الطلاب المستجدين مهلة أسبوع لإحضار الملفات الأصلية.

جدير بالذكر ان مدرسة الضبعة النووية، تعد أول مدرسة متخصصة في التكنولوجيا النووية في مصر والشرق الأوسط، وتقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وأن الدراسة بدأت بها في مدينة نصر العام الماضي، وكان ذلك بسبب عدم اكتمال أعمال الانشاءات بمقرها الأساسي بمدينة الضبعة.

وتبدأ الدراسة في المدرسة النووية بالضبعة، هذا العام بقبول 75 طالبًا كدفعة أولى، من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بمجموع نسبته 95% على الأقل في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم.

“التموين” توفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر أكتوبر

كشف مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توافر السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية.

وذكر المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، وهي إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم توفير 20 سلعة من السلع المدعمة مثل السكر والزيت والمكرونة وغيرها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن ضمن مقررات شهر أكتوبر المقبل.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء الشركات التابعة، بضرورة توفير جميع السلع الغذائية وكذلك اللحوم والدواجن وطرحها للمواطنين بمنافذ بيع الوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق .

السيسي يوجه بتقديم المستشفيات الجامعية أفضل خدمة لتنفيذ مبادرة القضاء على فيروس”سي”

عقد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، الموافق 30 سبتمبر، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

وخلال الاجتماع عرض وزير التعليم العالى الخطوات التنفيذية لخطة إنشاء الجامعات الجديدة، سواء الدولية أو الأهلية أو التكنولوجية ذات الصلة بالتعليم الفنى والمهنى بمختلف محافظات مصر.

بالإضافة إلى التعرف على جهود جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعليم العالى وإبرام عدد من اتفاقيات التوأمة مع مجموعة من أفضل الجامعات على مستوى العالم.

وأصدر الرئيس توجيهاته الدكتور خالد عبد الغفار، بضرورة الاهتمام بالمستشفيات الجامعية حتى تستطيع تقديم أفضل خدمة فى تنفيذ مبادرتى القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية وكذلك إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة، بالتعاون مع وزارة الصحة.

أخيرًا.. “الهضبة” يطرح ألبوم “كل حياتي” كاملًا

أسعد السوبر ستار عمرو دياب جمهورهن عندما طرح ألبومه الجديد كاملاً مساء اليوم الأحد الموافق 30 سبتمبر، وجاء ذلك بعد فترة من طرح مقاطع وأغنيات مفردة من الألبوم الذى احتوى على 13 أغنية، من ضمنها أغنيته مع الدى جى العالمى “مارشميلو”.

وضم الألبوم الجديد للهضبة، 13 أغنية وهي : ” كل حياتي والتي حمل الألبوم إسمها ، وأغنية يا ساحر – يتعلموا – كنت فى بالى – أنت مغرور – باين حبيت “مع مارشميلو” – ده لو اتساب – هدد – ملاك الحسن – قالك ندم – باين حبيت – يا هناه – تعالى”.

وكان “الهضبة” قد قام بطرح 4 أغانيات على مدار الشهور الماضية من ضمنها “ده لو اتساب وكل حياتى وهدد، وكان آخرها أغنية “يتعلموا” الذى طرحها فى إحدى حفلاته بالساحل الشمالى.

المحرصاوي: مستعدون لتوفير كوادر طبية لمستشفيات التأمين الصحي بالصعيد

أعرب الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، عن استعداد الجامعة أن تتعاون مع هيئة التأمين الصحى، لتوفير الكوادر الطبية المطلوبة بقرى الصعيد، حتى تتوفر التغطية الطبية اللازمة لسد احتياجات المستشفيات التابعة للهيئة بالصعيد؛ وهو ما يُسهم فى علاج مرضى الصعيد وتخفيف آلامهم بدلا من سفرهم إلى العاصمة.

حيث أصدر رئيس جامعة الأزهر، توجيهاته اليوم الأحد، خلال اجتماعه مع وفد من الهيئة العامة للتأمين الصحى بمقر الأمانة العامة المساعدة لفرع جامعة الأزهر بأسيوط، بتكليف كلا من الدكتور أسامة عبدالرؤوف، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلى، والدكتور مصطفى عبده شتات عميد طب الأزهر للبنين بأسيوط، بالتنسيق مع المسئولين المختصين بالتأمين الصحى لبحث احتياجات المستشفيات التابعة لهم، من الكوادر الطبية، وعرض مشروع متكامل للتعاون بين الجانبين حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم بما يخدم المرضى.

رئيس اللجنة الأوليمبية: نرفض الحلول الودية لحل أزمة رئيس الزمالك

شدد هشام حطب، رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، على أهمية تطبيق لائحة العقوبات على أي شخص يسيء لأعضاء اللجنة.

موضحًا أن تطبيق حالة الطوارئ في اللجنة مستمر، لحين الانتهاء من أزمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعد قرار الأوليمبية بتجميده ومنعه من ممارسة أي أعمال تخص النشاط الرياضي، مشددا على أن اللجنة لن تتراجع عن إيقافه.

وذكر رئيس الأوليمبية في تصريحات صحفية اليوم الأحد، الموافق 30 سبتمبر، أنه رفض السفر مع فريق الفروسية إلى أمريكا وكذلك رفض السفر مع بعثة أوليمبياد الشباب للأرجنتين، حتى يتثنى له متابعة أزمة رئيس الزمالك بعد هجومه الدائم على اللجنة الأوليمبية.

وأكد رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، على رفضه اللجوء للحلول الودية في حل الأزمة، قائلا: “الأمر تخطى الحلول الودية ولا بد من عقاب رادع بعد تكرار التجاوزات”.

البنك الدولى يدعم مبادرتي السيسي للقضاء فيروس”سى” والأمراض غير السارية بـ 262 مليون دولار

أعلن عمرو الشلقاني، ممثل البنك الدولي، اليوم الأحد، الموافق 30 سبتمبر، أنه إسهامًا من البنك الدولي في تقديم العون في قطاع الصحة فإن البنك قرر تقديم دعما ماليا لمبادرة القضاء على فيروس سي في مصر ويقدر بنحو بـ 133 مليون دولار للمسح الشامل للأمراض غير السارية وكذلك 129 مليون دولار لعلاج فيروس سي.

التضامن: صرف معاشات أكتوبر لـ 7.6 مليون مستفيد بقيمة 12.7 مليار جنيه

أصدرت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي توجيهاتها، اليوم الأحد، الموافق 30 سبتمبر، لرؤساء صندوقى التأمين الاجتماعي بكلا القطاعين العام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة لمعاشات المستحقين شهر عن شهر أكتوبر.

حيث يبدأ صرف معاشات شهر أكتوبر لـ7.6 مليون مستفيد بقيمة إجمالية تبلغ 12.7 مليار جنيه، اعتباراً من الإثنين، الموافق الأول من شهر أكتوبر.

وأوضحت “والي” في تصريحات صحفية عنها اليوم أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعى، وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من الغد.

إيقاف العمل بالشركة القومية للأسمنت بسبب توالي الخسائر الفادحة

ذكر محمد رضوان، رئيس الشركة القومية للأسمنت، إن خسائر الشركة الفادحة تتوالي منذ عام 2013 وحتى الاَن.

ولفت “رضوان” خلال حديثه لبرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “ًدي البلد”، أن خسائر الشركة العام الماضي وصلت إلى مليار و392 مليون جنيه، بينما هذا العام وصلت الخسائر إلى 861 مليون جنيه.

وأوضح رئيس الشركة القومية للأسمنت، أن التكاليف الصناعية المرتفعة أقل من أسعار البيع في السوق المحلي ، مشيراً إلى أن حجم الخسائر في كل طن أسمنت يتم بيعه يبلغ 370 جنيهًا .

لهذا فإن الشركة أوقفت تشغيل أفرانها منذ نوفمبر 2017، حتى يتوقف نزيف الخسائر، معلقًا “لو كان القرار اتعمل قبلها بسنة كان تم توفير 2 مليار جنيه”.

المالية: تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا حتى نهاية أكتوبر

سلمت وزارة المالية اليوم الاحد، الموافق 30 سبتمبر، جمارك مطار القاهرة الدولي، منشورًا يحمل القرار الصادر عن الوزارةوالذي يفيد باسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها، بداية من الإثنين، وحتى نهاية شهر أكتوبر.

هذا ويأتي قرار وزارة المالية بتثبيت سعر الدولار الجمركي في إطار استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية، والاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري.

جدير بالذكر أن وزارة المالية قد ثبت سعر الدولار الجمركي شهر سبتمبر الماضي عند نفس السعر 16 جنيهًا.

اليونسيف: مصر لديها أقوى برنامج قومى للفيروسات الكبدية

حرص جون عيسى، ممثل منظمة الصحة العالمية، على تقديم التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصرى علي إطلاق المبادرة القومية للكشف المبكر عن فيروس سى، مضيفًا أن منظمة الصحة العالمية تعتز وتقدر جهود هذه المبادرة التي تهدف إلى توقيع الكشف على 100 مليون مصري للكشف عن فيروس سي والامراض السارية.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية إن مصر لديها أقوى برنامج قومى للفيروسات الكبدية والذي استطاعت من خلاله علاج 3 ملايين مريض فى وقت قصير جدا.

مارس المقبل.. بدء إجراء المسح للكشف المبكر عن فيروس سى على الأطفال بالمدارس

أعلنت الدكتورة منال حمدى السيد، أستاذ طب الأطفال، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، اليوم الأحد، الموافق 30 سبتمبر، أن المسح الشامل للكشف عن فيروس سي للأطفال في المدارس سوف يبدأ في شهر مارس المقبل،.

وأشارت أن المسح يشمل الطلاب فى المرحلة الإعدادية والثانوية، لافته إلى أن العمر الذى له علاج مسجل دوليًا ومتفق عليه، من سن 12 إلى 18 سنة.

وأكدت عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن المسح الطبى للأطفال يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى إعلان مصر خالية من فيروس سى عام 2020.

وشرحت الدكتورة منال حمدى السيد، أنه خلال العامين الماضيين تم إدخال تطعيم فيروس بى لحديثى الولادة، فى أول 24 ساعة من الولادة، لتقليل فرص انتقال العدوى من الأم الحامل للوليد إذا كانت الأم مصابة بفيروس بى.

وأوضحت أن 10% منمرضى فيروس بي يمكن شفائهم من فيروس بى، والباقى يحتاجون إلى علاج طول حياتهم، ولكن لا بد من المتابعة، وأكدت قائلة: “لدينا أطفال كبروا وهم يتناولون العلاج إلى الآن وتزوجوا، ويتابعوا ومازلوا مستمرين فى العلاج”.