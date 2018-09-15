أخبار مصر اليوم السبت 15/9/2018: أهم وآخر أخبار مصر العاجلة

Advertisements

أخبار مصر اليوم السبت 15/9/2018، نرصد لكم أخبار مصر اليوم من خلال هذا المقال اليومي أحدث وأهم الأخبار التي قد تطرأ يوميًا على الساحة الاقتصادية والسياسية والرياضية وما جرى من أهم الأحداث في جميع المحافظات المصرية حيث نقدم لكم أهم واخر الاخبار في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته من اخبار هامه، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

إليكم آخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد من أنباء خلال اليوم، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته من اخبار هامة.

Advertisements

حقيقة حذف الأفراد ذات الدخل المرتفع من البطاقات التموينية

أوضح الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، حقيقة ما تردد عن حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين، بسبب الدخل المرتفع، مؤكدًا أنه لم يتم حتى الآن حذف أي فرد من أي بطاقة تموينية بناءً على دخله وإنفاقه.

وأوضح، أن الخصومات التي تمت في مايو ويونيو كانت للأشخاص الذين ثبت وفاتهم بالفعل وأصحاب البطاقات المقررين على ذويهم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد هناك خصم نهائي طبقًا للدخل وهناك لجنة عدالة اجتماعية تدرس حذف بعض المواطنين من بطاقات الدعم ولكن لن يتم التنفيذ قبل الحوار المجتمعي ولن يتفاجأ المواطنين.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إلى أن حصة المواطن من الخبز التي لا يقوم بصرفها يتم تحويلها على النظام أوتوماتيكيًا لنقاط خبز، ولن يضيع حق أي مواطن في أي رغيف مستحق له.

بدء حظر سير النقل.. والداخلية تحذر قائدي السيارات من مخالفة التوقيتات

تبدأ وزارة الداخلية، صباح غد السبت، تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر سير السيارات النقل التي تزيد حمولتها على 4 طن علي الطريق الدائري وداخل القاهرة الكبرى يوميا من الساعة 6.00 صباحا وحتي الساعة 12.00 منتصف الليل، بما يُسهم فى إحداث حالة من السيولة المرورية على المحاور والطرق الرئيسية.

وتكثف الإدارة العامة للمرور، من التواجد الأمني والمروري المكثف على مدار اليوم أعلى الطريق الدائري تزامنا مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل التي تزيد حمولتها على 4 طن.

وقامت وزارة الداخلية بتأمين الطريق، من خلال مراقبة جميع قطاعاته بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة عليه مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة، إلى جانب التنسيق مع مختلف مديريات الأمن لنشر أقوال أمنية لملاحظة الحالة والسهر على تحقيق الانضباط على امتداد الطريق.

“الإبراشي” على شاشة “on E” خلفًا لـ عمرو أديب على بداية من أكتوبر

كشفت شركة إعلام المصريين المالكة لقنوات «أون»، أن الإعلامي وائل الإبراشى، قد انضم إلى طاقمها الإعلامي، ليقدم برنامج “كل يوم”، على قناة أون E، خلال شهر أكتوبر المقبل، وسيبدأ الإبراشى تفعيل ورشة عمل من أجل إعداد المحتوى للبرنامج في شكله الجديد.

وعبر تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، عن سعادته بانضمام وائل الإبراشى في الموسم الجديد، ووصفه بأنه سيكون أحد الركائز التي ستتقدم بها أون E، وتجعلها مستمرة في صدارة القنوات المختلفة، وسيكون استمرارا لنجاح القناة التي حصدت جوائز أحسن القنوات منذ انطلاقها من عامين.

وأضاف مرسي أن البرنامج يأتي ضمن خريطة متميزة في البرامج والمحتوى وفي شكل يتلاءم مع متطلبات المشاهد المصري و العربي.

“دويتشه فيله” تعترف بوقائع التحرش المتهم فيها يسري فودة وتؤكد فصله

أعلنت شبكة “دويتشه فيله” الألمانية الإعلامية استبعاد أحد عامليها على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي، (وذكرت الشبكة تفاصيل متطابقة مع الاتهامات التي تم توجيهها للإعلامي المصري يسري فودة الذي يعمل بالقناة قبل أيام).

وجاء في منشور لـ”دويتشه فيله” نُشر على شبكتها الداخلية (الإنترانت) اليوم الجمعة: “أُحيطت إدارة دويتشه فيله علما مؤخرا بواقعة تحرش جنسي محتملة… التحقيق الذي أطلق على الفور أظهر أن الاتهامات المقدمة يمكن تصنيفها على أنها ذات مصداقية”.

وأوضحت “دويتشه فيله” في المنشور أنها اتخذت بعد ذلك الإجراءات اللازمة، وأضافت: “الشخص المتهم لم يعد يعمل لدى دويتشه فيله”.

“المالية” توضح حقيقة زيادة الضريبة على الدخل

قال أسامة توكل، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب: إنه لا صحة لما تردد حول توجه الحكومة لزيادة الضرائب على الدخل، مؤكدًا أنه لا يمكن فرض زيادة جديدة إلا بقانون.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، “الحكومة مش بتزود ضرائب والوزارة تسعى إلى عمل استقرار في السياسات الضريبية وتم تخفيض الضريبة عن الأعوام الماضية من 25% إلى 22.5% ونسعى دائمًا للتخفيف عن المواطن”.

شباب اليد يفوز بالبطولة الإفريقية بمراكش على حساب تونس

توج منتخب شباب كرة اليد بلقب البطولة الأفريقية المقامة فى مدينة مراكش المغربية بالفوز على تونس فى ختام البطولة 30 /22.

كان المنتخب قد فاز فى أول و ثان و ثالث و رابع مبارياته ببطولة أفريقيا على كل من، نيجيريا و غينيا ثم أنجولا و المغرب قبل ان يهزم الجزائر فى الجولة قبل الأخيرة.

مدبولي يرأس الاجتماع الأول لمجلس المحافظين

يترأس رئيس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، السبت، الاجتماع الأول لمجلس المحافظين، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء.

ومن المقرر أن يناقش المجلس العديد من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمحافظين عقب أداء اليمين الدستورية، كما سيتم بحث منظومة النظافة الجديدة بالمحافظات، وخطط غلق المقالب العشوائية الأكثر خطورة، واستعراض آخر تطورات استعدادات المحافظات للعام الدراسي الجديد.

الهضبة يطرح مسابقة لألبومه معلقًا: “واللى هيكسب هيغنى فى فرحه”

شوق الهضبة عمرو دياب، جمهوره بإعلانه عن إطلاق مسابقة غدا، قبل أيام من طرح البوم كل حياتى، على أن تكون جائزة الفائز أن يحضر النجم عمرو دياب فرحه ويغنى.

وكتب الهضبة عبر حسابه على تويتر ” حلوة الفكرة وأنا معاكم! واللي هيكسب هغني في فرحه”

السيسى يجري اتصالًا هاتفيًا مع مستشار النمسا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالا تليفونيا مساء اليوم الجمعة، من مستشار النمسا سيباستيان كورتز، تم خلاله التباحث حول العلاقات الثنائية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمىى باسم رئاسة الجمهورية، إن مستشار النمسا عبر عن رغبة بلاده فى تطوير العلاقات مع مصر على كافة المستويات، مشيدا بالإنجازات الكبيرة التى حققتها مصر مؤخرا، فى مجال التنمية ومشروعات البنية التحتية، وكذا الخطوات الثابتة التى تنتهجها للإصلاح الاقتصادى،

الاهلي يتعادل سلبياً مع حورويا الغيني في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال

تعادل فريق الاهلي سلبياً مع حورويا الغيني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الجمعة، على ملعب 28 سبتمبر بالعاصمة الغينية كوناكري في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة العودة يوم 22 سبتمبر الجاري بإستاد السلام .

ولعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوى ، أحمد فتحى، سعد سمير، ساليف كوليبالي، على معلول ، حسام عاشور، هشام محمد، إسلام محارب، ناصر ماهر، وليد سليمان ووليد أزارو.

ملخص أحداث أمس الجمعة في مصر

عطا: 82 ألف طالب سجلوا رغباتهم لتقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الثالثة

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف العام على التنسيق، عن إن 82 ألف من الطلاب سجلوا رغباتهم لتقليل الاغتراب من طلاب تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2018 – 2019.

وأضاف عطا، في تصريحات صحفية، أن الموقع الإلكتروني للتنسيق، أغلق باب تسجيل رغبات التحويلات، مساء يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد اعتمد الخميس، نتيجة تنسيق الدبلومات وإعلان الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد.

قطع المياه عن مناطق الدقى والعجوزة وبين السرايات لمدة 6 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ستقوم بقطع المياه عن بعض المناطق لمدة 6 ساعات تبدأ الساعة 12 منتصف ليل الجمعة الموافق 14/9/2018 وحتى الساعة 6 صباح السبت وذلك لتنفيذ أعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة.

وذكرت شركة مياه الشرب أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي:( حى الدقى ، حى العجوزة ، بين السرايات ، شارع جامعة القاهرة ، شارع مراد ، منطقة ميدان الجيزة ، شارع النيل بحدود الدقى والعجوزة ) .

الأعلى للجامعات يلزم الطلاب بأداء تحية العلم والنشيد الوطني أول أيام الدراسة

تبدأ أولى أيام العام الجامعي الجديد 2018 -2019، في 22 سبتمبر الجاري، وقد ألزم المجلس الأعلى للجامعات جميع الجامعات الحكومية ىالمصرية بالالتزام بقرار المجلس للعام الماضي، بأداء تحية العلم والنشيد الوطني في أولى أيام الدراسة.

ويتم أداء تحية العلم والنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية في اليوم الأول لبدء الدراسة صباحًا، بكل جامعة؛ احتفالا ببدء العام الجامعي الجديد بحضور رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومجموعة من الطلاب والعاملين أمام المركز الإداري الرئيسي لكل جامعة؛ تأكيدًا على روح الانتماء والاعتزاز بالوطن.

السبت المقبل اختبار القدرات لكلية التربية الرياضية بالأزهر “للبنين والبنات”

ذكر الدكتور صفوت حشيش، المشرف العام على اختبارات كلية التربية الرياضية، بجامعة الأزهر، بأنه وفقا لتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور أشرف فتحي عميد الكلية، بالتيسير على الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالكلية فقد تقرر سحب مظاريف الالتحاق بكليه التربية الرياضية اعتبارا من يوم السبت القادم من خلال مكتب شئون الطلاب بالكلية بمدينة نصر ومدرج الكلية بالنسبة للبنات، مشيرًا إلى أنه للحصول على الاستمارة التقدم يشترط صورة البطاقة وصورتين شخصيتين وخطاب الترشيح.

وأضاف حشيش، أن الطالب سيعرف موعد اختباراته عقب حصوله على الاستمارة مباشرة وأن التقدم للكلية لايتم إلا للطلاب والطالبات الحاصلين على مجموعها طبقًا لمكتب التنسيق أو للطلاب وللطالبات المتفوقين رياضيا (المركز الأول ، الثاني ، الثالث ، الرابع) الحائزين على بطولات دولية أوعلى مستوى الجمهورية أو علي مستوى قطاع المعاهد الأزهرية أو المحافظة التابعين لها بموجب خطاب رسمي معتمد من المنطقه والاتحاد التابعة له اللاعب.

وأوضح حشيش، أن الاختبارات ستجرى على ملاعب الجامعة بمدينة نصر تيسيرا على الطلاب

إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2018

أعلنت صباح الخميس، الموافق 13 سبتمبر، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، وأصدرت الوزارة بيانا رسميا، ذكرت فيه إنه تم توزيع طلاب الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين على الكليات والمعاهد وفق التنسيق.

وخلال البيان أوضحت الوزارة، أنه تبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2018، عن العام الماضي، بنحو 25000 طالب وطالبة، حيث تقدم إجمالي عدد (175725) طالبا وطالبة على شبكة التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.

وذكرت الوزارة، إنه تم قبول (171160) طالبا وطالبة، وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.

وكان عدد الطلاب الذين استنفدوا رغباتهم لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن بلغ (4565) طالبا وطالبة، مضيفة أنه سوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم على أن تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب يوم الجمعة 14/9/2018 حتى يوم الإثنين الموافق 17/9/2018.

تعرف على الحد الأدنى للقبول بالكليات لحملة الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التعليم العالي، الخميس، الحدود الدنيا لقبول طلبة وطالبات الدبلومات الفنية بنظامي الـ 3 – 5 سنوات وطلبة المعاهد المتوسطة -السنتين-وكشفت مؤشرات الحدود الدنيا لتنسيق الشهادات الفنية للكليات والمعاهد الزراعية لشهادة نظام 3 سنوات، للقبول بالكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2018 – 2019، عن القبول بكلية التربية، جامعة كفر الشيخ، بحد أدنى 81.45%، والقبول بكلية الزراعة جامعة المنصورة، بحد أدنى 79.81%.

كما جاء القبول بكلية الزراعة شبين الكوم جامعة المنوفية، بحد أدنى 77.81%، والقبول بكلية الزراعة “مشتهر” جامعة بنها 77.63%، والقبول بكلية الزراعة فرع الوادي الجديد، بحد أدنى 79.63%، والقبول بكلية زراعة الإسماعيلية جامعة قناة السويس 77.46%.

بينما كان القبول بكلية التربية شبين الكوم جامعة المنوفية بحد أدنى 78.18%، والقبول بكلية التربية جامعة طنطا بحد أدنى 78%، والقبول بكلية التربية جامعة دمنهور، بحد أدنى 79.9%، والقبول بكلية التربية جامعة المنيا، بحد أدنى 78.54%.

المرور: إغلاق كوبرى 15 مايو جزئياً بسبب إصلاح فواصل باتجاه أكتوبر

ذكرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مساء الخميس، إنه سيتم إغلاقاً جزئياً لكوبرى 15 مايو، بسبب إصلاح الفواصل المعدنية، فى الاتجاه القادم من القاهرة اتجاه محور 26 يوليو ومدينة 6 أكتوبر، والتى من المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وأضافت إدارة المرور أن الإصلاحات ستكون للفواصل التالفة بكوبرى 15 مايو فى الجانب اﻷيمن بالاتجاه القادم من محافظة القاهرة إلى مطلع مايو اتجاه مدينة 6 أكتوبر، على أن يتم البدء فى أعمال الإصلاح الساعة 12 مساءً وحتى يوم الأحد الساعة 6 صباحاً، وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة المرور لحين انتهاء تلك اﻷعمال.

البحرية المصرية والباكستانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق البحر المتوسط

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والباكستانية تدريب بحرى عابر بنطاق البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال زيارة السفينة الحربية الباكستانية (SAIFPNS) إلى جمهورية مصر العربية، فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة.

تضمن التدريب تنفيذ تشكيلات إبحار ، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها ، والتدريب على تبادل وإقلاع وهبوط طائرات الهليكوبتر علي أسطح الوحدات البحرية المشاركة للجانبين وتنفيذ تمارين المواصلات الإشارية نهاراً وليلاً .