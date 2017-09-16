اخبار مصر اليوم السبت 16/9/2017: آخر وأهم ما ورد في الصحف المصرية

Advertisements

اخبار مصر اليوم السبت 16/9/2017 فى جمهورية مصر العربية، حيث نقدم لكم أهم ما ورد اليوم في الصحف المصرية بشكل يومي من خلال هذا المقال المتجدد، واخر اخبار مصر في جميع المحافظات المصرية، وآخر اخبار مصر اليوم على مدار الساعة، وما ورد خلال اليوم وكل يوم من اخبار مصر اليوم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية، والحوادث وأبرز الخلافات الموجودة على الساحة، وأهم ما يرغب المواطنين في معرفته، كل هذا وأكثر سوف تجدونه بشكل يومي ومتجدد في مقالنا اليومي واخبار مصر اليوم، من خلال موقعنا “مصر 365″، تابعونا دائمًا على هذا المقال.

اخبار مصر اليوم السبت 16/9/2017: أخبار الطقس اليوم في محافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة خلال اليوم على كافة أنحاء البلاد أنه سوف تشهد مصر اليوم طقس حار حيث ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المناطق والمحافظات المصرية في ساعات النهار بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في بعض منها كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم أنه سوف يؤثر هذا على حركة الرياح وحركة الملاحة البحرية بوجه عام في بعض المناطق مما يرفع من طول الأمواج في البحار خلال ساعات النهار ثم تعاود وتنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.

Advertisements

اخبار مصر اليوم السبت 16/9/2017: جامعة القاهرة تضع بوابات إلكترونية لتفتيش الطلاب قبل الدخول

مع بدء أول أيام الدراسة في الجامعات المصرية ورد أن هناك بعد التعديلات على النظام المتبع داخل الكليات في بعض الجامعات على مستوي جمهورية مصر العربية حيث ورد أنه قد تقرر فى هذا العام أن يتم تكثيف الإجراءَات الأمنية وخاصة على بوابات الجامعات،بعد انتشار العمليات الإرهابية والتفجيرية بالبلاد من أجل الحفاظ على حياة الطلاب وأرواح العاملين في الجامعات، وعلى هذا قررت جامعة عين شمس أن وجود بوابات إلكترونية على بوابات الدخول.

اخبار مصر اليوم السبت 16/9/2017: وظائف خالية في البنك الأهلي المصري والتقديم عبر الإنترنت

وظائف خالية فى البنك الأهلي المصري حيث أعلن أن البنك الأهلي المصري في أخر تصريحاته الخاصة بالوظائف الخالية أنه قد تقرر أن يتم عرض بعض الوظائف من أجل شغل الأماكن الخالية داخل فروعه المختلفة والمنتشرة على أن يتم التقديم في هذه الوظائف عبر الإنترنت حيث يرغب البنك في تعيين الشباب الخريجين الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة به.



اخبار مصر اليوم السبت 16/9/2017: وزير التموين يعلن انطلاق معرض “أهلا مدارس” الاثنين القادم في 14 محافظة

مع اقترب بدء الدراسة في المرحلة التعليمية المختلفة بدأت وزارة التموين في إطار حرصها على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في الإعلان عن وجود معرض خاص بمناسبة العام الدراسي الجديد وأنها سوف توفر فيه جميع المستلزمات الدراسية التي يحتاجها أبنائهم الطلاب بالإضافة إلى العديد من السلع الغذائية الأخرى كما ورد أن الوزارة قد أطلقت شعار علي هذا المعرض باسم “معرض أهلا مدارس”.

اخبار مصر اليوم السبت 16/9/2017: وزارة الإسكان تعرض 60 محل بمدينة القاهرة الجديدة في المزاد العلني

تقوم وزارة الإسكان بمد خطوط العمران عن طريق إنشاء مجموعة من المدن العمرانية الجديدة في إطار سعي الوزارة إلى تخفيف الضغط السكاني عن كاهل المواطنين وذلك بعد أن ارتفعت نسبة الكثافة السكانية في البلاد فى الفترة الأخيرة ورغبة الشباب في التطور والسعي إلى المناطق الهادئة والتي تمتاز بعدد كبير من وسائل الراحة والتمتع بالخضرة وبمستوى جديد من الرفاهية والبعد عن الزحام والتكدس السكاني بالبلاد.